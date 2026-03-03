Guillermo Moreno dijo que el país atraviesa una “supercrisis”: “La caída de la recaudación te demuestra que no hay ningún equilibrio”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto se reunió esta semana con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de San José 1111. Guillermo Moreno, dirigente peronista, habló con Infobae en Vivo Al Amanecer y analizó el encuentro. Asimismo, opinó el escenario político y económico actual. El exsecretario de Comercio Interior sostuvo que la unidad del peronismo representa la única alternativa para revertir la situación.

Moreno explicó que el encuentro entre Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner estaba planificado hace un mes atrás. Según precisó, esta reunión indica que el peronismo avanza hacia la reconstrucción de un proyecto común.

El dirigente ubicó los encuentros recientes en el marco de la reconstrucción de un proyecto peronista. “La reunión de Pichetto y Cristina hay que ponerla en el marco de la reconstrucción detrás de un proyecto de país del peronismo. Con lo cual esto es extraordinario para la Argentina”, destacó.

El dirigente reflexionó sobre la economía argentina. Desde su perspectiva, la misma atraviesa una “supercrisis fiscal y externa” que afecta todos los sectores productivos. Moreno señaló que la caída en la recaudación evidencia la falta de equilibrio macroeconómico y cuestionó el desempeño de las autoridades económicas. “La noticia del día de hoy es la caída rotunda de la recaudación, lo cual te está hablando que no hay ningún equilibrio macroeconómico”, afirmó.

Críticas a la gestión económica y financiera

Según Moreno, el Gobierno confunde los mercados financieros con la economía real. El dirigente advirtió que cuando solo se habla del sector financiero, la economía productiva pierde relevancia. “Hace mucho tiempo que en la Argentina parecería ser que la economía son los mercados financieros. Eso es una estupidez. Los mercados financieros son los mercados financieros. La economía es la economía de callos en las manos, de producción, de venta, de remito, de factura”, sostuvo.

El exsecretario de Comercio Interior advirtió sobre una 'supercrisis' fiscal y externa que afecta todos los sectores productivos del país

Al mismo tiempo, Moreno se refirió a la figura del ministro de Economía y recordó que Javier Milei, antes de asumir la presidencia, calificó a Luis Caputo como “el peor funcionario del gobierno de Macri”. El dirigente afirmó que “Caputo generó la derrota de Macri y el colapso del PRO, y ahora va a generar la derrota y el colapso de La Libertad Avanza”. Respecto a la actual gestión, Moreno dijo: “No hay ningún equilibrio macroeconómico, ninguno. Esto es una barbaridad”.

El exfuncionario también cuestionó el manejo del sector externo y la política fiscal. “El sector externo está deficitario, lo sabe cualquier economista, y de una manera importante. Y el tema fiscal ni hablemos. Fijate la caída, que ellos mismos están reconociendo”, expresó Moreno.

Situación interna del peronismo y perspectivas para el espacio

Moreno aseguró que el peronismo mantiene fortaleza entre sus militantes y simpatizantes. Sin embargo, reconoció dificultades para encontrar un rumbo claro a nivel dirigencial. El dirigente consideró que en los últimos días se resolvió esa situación. “Cuando Kicillof empieza a hablar de producción y trabajo, cuando Grabois dice que Trump es un desastre en todos los aspectos menos en la política económica, eso es lo que hay que hacer”, afirmó.

De acuerdo con Moreno, el peronismo debe ofrecer al país un esquema basado en la producción y el trabajo, no en la especulación financiera. “Lo que tenemos acá es una destrucción del aparato productivo argentino. Bueno, esto hay que reconvertir, hay que resolverlo”, indicó. El dirigente consideró que la unidad del peronismo resulta fundamental para enfrentar la crisis.

Visión sobre la política presidencial y el rol de Milei

Por otra parte, el dirigente criticó el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Calificó la intervención como “una payasada” y sostuvo que un presidente no puede ser faccioso. “Un presidente no puede ser faccioso. Esto es una estupidez lo que hizo Milei. Está fuera de lógica”, sentenció.

Interrogado sobre la relación del presidente con el kirchnerismo, Moreno rechazó que Milei tenga capacidad para definir el rumbo del espacio opositor. “No le des a Milei esa identidad. No la tiene”, afirmó y añadió: “No es un muchacho que está en sus cabales. ¿A vos te parece que lo que ves de Milei es un muchacho que entiende para dónde tiene que ir la Argentina? No, está destruyendo el aparato productivo”.

El dirigente afirmó que la consigna actual del peronismo es “América para los que vivimos en América” y que el proyecto de país debe basarse en la producción y el trabajo. Moreno también mencionó la importancia de la presencia argentina en el Atlántico Sur y cuestionó acuerdos estratégicos entre otros países de la región.

Moreno cuestionó el enfoque del Gobierno en los mercados financieros y exigió priorizar la economía real y el aparato productivo nacional (Candela Teicheira)

Evaluación de la política industrial y de las declaraciones de Caputo

Asimismo, Moreno rechazó las críticas del ministro Caputo al modelo proteccionista. “Veremos en Estados Unidos si da efecto o no. Él está atentando contra la política económica de Trump, porque si hay algo que caracteriza a Trump es esto que Caputo dice que no sirve”, afirmó. El dirigente recordó que Caputo fue removido del Fondo Monetario Internacional y lo calificó como “un timbero”.

Sobre la promesa oficial de reducir la inflación a un dígito para fin de año, Moreno fue contundente: “Si vos destruís el mercado y generás la paz de los cementerios, ¿cuál es el problema? Si vos te quedás sin anunciante, ¿de qué importancia tiene que la inflación empiece con cero? Primero, que no va a empezar, porque la propia situación política, económica, lo va a llevar a que no”.

Moreno advirtió que la caída en las ventas afecta a todas las empresas y que la economía argentina atraviesa un momento crítico. “No hay empresa que no la haya bajado un 50 %. Ni siquiera en el tema de la energía están bien, porque en el tema de la energía aumentó Vaca Muerta, pero disminuyó tremendamente lo convencional y es un sector que hoy está expulsando gente”, sostuvo. El dirigente concluyó que la unidad del peronismo es la única garantía para recuperar el aparato productivo y la estabilidad económica.

