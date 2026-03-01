Política

Cómo fueron las últimas horas de Nahuel Gallo antes de su liberación

Según se informó, el gendarme argentino salió en libertad después de más de 400 días. Había sido detenido por autoridades del régimen venezolano el 8 de diciembre de 2024

Guardar
Nahuel Gallo estuvo detenido desde
Nahuel Gallo estuvo detenido desde el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por el régimen chavista tras estar detenido de forma ilegal durante 448 días en el centro de detención El Rodeo I. Según se informó, ya está viajando al país para reencontrarse con su familia.

La noticia se dio a conocer por su esposa María Alexandera Gómez a través de sus redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”.

Justamente, horas antes las mismas autoridades de la institución del fútbol argentino estuvieron en las obras que se vienen desarrollando en Caracas para la construcción de un nuevo Centro de Alto Rendimiento en esa ciudad.

Gallo había viajado a territorio venezolano en diciembre de 2024 con el objetivo de reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño, que residían allí desde hacía meses. La travesía, motivada por razones familiares y realizada en el marco de sus vacaciones, derivó en una detención arbitraria por parte de las autoridades migratorias en la frontera colombo-venezolana. Allí, miembros del régimen venezolano lo detuvieron bajo acusaciones infundadas de “terrorismo y espionaje”, el rótulo que el régimen atribuye a cualquier extranjero atrapado por su aparato represivo.

Según relataron sus allegados, el suboficial partió desde Luján de Cuyo, Mendoza, el 7 de diciembre de 2024 y arribó al territorio venezolano al día siguiente. La detención ocurrió en un puesto de migraciones. Desde ese mismo día, su nombre se apagó en los registros oficiales. La familia en Buenos Aires inició una búsqueda desesperada, en paralelo a la escalada de tensión internacional.

Gallo con su familia
Gallo con su familia

La liberación se dio tras una serie de sucesos que marcaron el camino para que pudiera abandonar el centro de detención ilegal que el régimen que comandaba Nicolás Maduro. Justamente, con la detención de este último es que empezó un camino que terminó con la liberación.

Tras la intervención militar y el arresto de Maduro, el gobierno quedó a cargo de quien era su vicepresidenta Delcy Rodríguez. A partir de un acuerdo con Estados Unidos, país que llevó a cabo el operativo para detenerlo, se dispuso en las últimas semanas la Ley de Amnistía, con la promesa de liberar a presos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026.

En ese sentido, tras no tener certezas sobre si iban a ser liberados, algunos presos comenzaron con una huelga de hambre, incluido el gendarme argentino.

El pasado jueves, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, estaba dando una entrevista con Radio Del Plata cuando recibió una llamada desde Venezuela. Era su pareja que volvía a comunicarse con su familia después de 445 días. “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

El gendarme argentino sigue detenido en Venezuela.

Luego, relató parte de la conversación: “Está muy esperanzado; está con mucha, mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije ‘no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti’. Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo, por los perros”.

En otro pasaje, señaló que los secuestrados “están impacientes” y que “varios extranjeros decidieron levantar a huelga de hambre para llamar a sus familiares”.

Según indicó Elisa Trotta Gamus, ex representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, para poder hacer la llamada, Gallo tuvo que levantar la huelga de hambre que había iniciado junto a otros presos políticos y que duró cinco días.

“Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista”, afirmó.

El gendarme argentino que está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 habría sido trasladado de El Rodeo I. Todavía no hay precisiones sobre su paradero

En las últimas horas, un video al que accedió Infobae reveló una conversación entre internos que estaban en la cárcel El Rodeo I y sus familias a los gritos, para obtener información sobre el estado de los detenidos. Allí, en uno de los idas y vueltas, se escucha decir: “Hace media hora, liberaron al argentino”.

En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó a través de sus canales oficiales el rol institucional que cumplió para lograr la liberación del gendarme argentino. A través de un comunicado, sostuvieron: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, añadieron en el escrito, en donde se posteó una foto de Gallo con el pro secretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo de la AFA, Fernando Isla Casares.

Temas Relacionados

Nahuel GalloArgentinaVenezuelaAFAúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo y exigió que ocurra lo mismo con Germán Giuliani

El canciller Pablo Quirno agradeció a las gestiones diplomáticas y a la presión internacional ejercida por aliados como Italia, Estados Unidos y la ONG Foro Penal. “Esta victoria es de todos los que lucharon por su liebertad”, dijo Patricia Bullrich

El Gobierno celebró la liberación

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras estar secuestrado 448 días por el régimen chavista en Venezuela

El cabo primero dejó la cárcel El Rodeo 1 en la que estuvo durante 15 meses. Lo confirmó su mujer a través de una publicación en redes sociales: “Está volando hacia la Argentina”

Liberaron al gendarme argentino Nahuel

En vivo: Javier Milei abre el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso

El Presidente arribará al Palacio Legislativo cerca de las 20:00 y será recibido por su vice, Victoria Villarruel. Una hora más tarde dará un discurso ante el Gabinete, miembros de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados y público en general. El mensaje será transmitido por cadena nacional

En vivo: Javier Milei abre

El gobierno de Chaco anunció que modificará su Constitución para prohibir expropiaciones y la creación de nuevos impuestos

Lo anunció el gobernador Leandro Zdero, durante la apertura de sesiones de la Legislatura. La intención es resguardar a los inversores de nuevos impuestos o expropiaciones. Críticas a la oposición por el caso Sena

El gobierno de Chaco anunció

Un senador libertario justificó la caída de consumo de carne porque “es un lujo” y lo comparó con manejar una Ferrari

Francisco Paoltroni señaló que la “carne vacuna argentina es la más baja del mundo” y que se está yendo “hacia la normalidad” en la ingesta de los productos cárnicos

Un senador libertario justificó la
DEPORTES
Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

El esperanzador mensaje de Demichelis durante su presentación en el Mallorca, que pelea por no descender: “Hay que creer”

Con un tanto de Ángel Di María, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s por el Torneo Apertura

El gesto de una niña hincha del Oviedo que conmovió a Julián Álvarez tras anotar el gol del triunfo del Atlético de Madrid

Volea inatajable pese a sentir molestias: el épico gol de Di María para Rosario Central ante Newell’s

TELESHOW
Cazzu brilló en el cierre

Cazzu brilló en el cierre de sus shows en Buenos Aires y anunció su primer estadio en Jujuy, su provincia natal

Quién es el participante de Gran Hermano que analiza abandonar la casa: “Me siento demasiado frágil para esto”

Andy Summers, de paso por Mar del Plata, criticó a Sting por su colaboración con Ca7riel y Paco Amoroso: "Fue extraño"

La técnica de Juan José Campanella para introducir jamón ibérico a través de la aduana: “Es lo único que no pasa por el escáner”

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

INFOBAE AMÉRICA

Francia, Alemania y Reino Unido

Francia, Alemania y Reino Unido advirtieron que podrían tomar “medidas defensivas” contra el régimen de Irán en el Golfo

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

Andrés Neuman: “Nos parece que nuestras vivencias son únicas, por eso nos cuesta compartirlo”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días