Cómo fueron las últimas horas de Nahuel Gallo antes de su liberación

Nahuel Gallo estuvo detenido desde el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por el régimen chavista tras estar detenido de forma ilegal durante 448 días en el centro de detención El Rodeo I. Según se informó, ya está viajando al país para reencontrarse con su familia.

La noticia se dio a conocer por su esposa María Alexandera Gómez a través de sus redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”.

Gallo había viajado a territorio venezolano en diciembre de 2024 con el objetivo de reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño, que residían allí desde hacía meses. La travesía, motivada por razones familiares y realizada en el marco de sus vacaciones, derivó en una detención arbitraria por parte de las autoridades migratorias en la frontera colombo-venezolana. Allí, miembros del régimen venezolano lo detuvieron bajo acusaciones infundadas de “terrorismo y espionaje”, el rótulo que el régimen atribuye a cualquier extranjero atrapado por su aparato represivo.

Según relataron sus allegados, el suboficial partió desde Luján de Cuyo, Mendoza, el 7 de diciembre de 2024 y arribó al territorio venezolano al día siguiente. La detención ocurrió en un puesto de migraciones. Desde ese mismo día, su nombre se apagó en los registros oficiales. La familia en Buenos Aires inició una búsqueda desesperada, en paralelo a la escalada de tensión internacional.

La liberación se dio tras una serie de sucesos que marcaron el camino para que pudiera abandonar el centro de detención ilegal que el régimen que comandaba Nicolás Maduro. Justamente, con la detención de este último es que empezó un camino que terminó con la liberación.

Tras la intervención militar y el arresto de Maduro, el gobierno quedó a cargo de quien era su vicepresidenta Delcy Rodríguez. A partir de un acuerdo con Estados Unidos, país que llevó a cabo el operativo para detenerlo, se dispuso en las últimas semanas la Ley de Amnistía, con la promesa de liberar a presos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026.

En ese sentido, tras no tener certezas sobre si iban a ser liberados, algunos presos comenzaron con una huelga de hambre, incluido el gendarme argentino.

El pasado jueves, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, estaba dando una entrevista con Radio Del Plata cuando recibió una llamada desde Venezuela. Era su pareja que volvía a comunicarse con su familia después de 445 días. “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

Luego, relató parte de la conversación: “Está muy esperanzado; está con mucha, mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije ‘no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti’. Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo, por los perros”.

En otro pasaje, señaló que los secuestrados “están impacientes” y que “varios extranjeros decidieron levantar a huelga de hambre para llamar a sus familiares”.

Según indicó Elisa Trotta Gamus, ex representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, para poder hacer la llamada, Gallo tuvo que levantar la huelga de hambre que había iniciado junto a otros presos políticos y que duró cinco días.

“Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista”, afirmó.

El gendarme argentino que está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 habría sido trasladado de El Rodeo I. Todavía no hay precisiones sobre su paradero

En las últimas horas, un video al que accedió Infobae reveló una conversación entre internos que estaban en la cárcel El Rodeo I y sus familias a los gritos, para obtener información sobre el estado de los detenidos. Allí, en uno de los idas y vueltas, se escucha decir: “Hace media hora, liberaron al argentino”.

En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó a través de sus canales oficiales el rol institucional que cumplió para lograr la liberación del gendarme argentino. A través de un comunicado, sostuvieron: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, añadieron en el escrito, en donde se posteó una foto de Gallo con el pro secretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo de la AFA, Fernando Isla Casares.