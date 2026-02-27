Uno por uno, cómo votó cada senador a la Ley de Glaciares

El oficialismo celebró otra victoria de su paquete de reformas (Comunicación Senado)

A pocos días de que se termine el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno logró que el Senado respaldara la modificación de la Ley de Glaciares que habían propuesto, con la intención de habilitar a las provincias para que puedan explotar económicamente sus recursos hídricos. No obstante, la normativa exceptuaría a aquellos cuerpos que son considerados reservas estratégicas.

Luego de que los espacios expresaran sus posturas respecto a la reforma, el proyecto obtuvo 41 votos a favor sobre 31 en contra. Además, se contabilizó una abstención por parte de la senadora Julieta Corroza, integrante del monobloque La Neuquinidad.

La mayor parte del kichnerismo se manifestó en contra de la iniciativa, salvo por dos senadores justicialistas que acompañaron la medida. Se trata de Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). En este tema en particular, se alinearon con los peronistas disidentes Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), del flamante bloque Convicción Federal.

El resultado de la votación en general (Comunicación Senado)

Quiénes votaron a favor

Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).

Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).

Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).

Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).

Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).

Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).

Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).

Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).

Mariana Juri (UCR - Mendoza).

Carolina Losada (UCR - Santa Fe).

Nadia Judith Marquez (La Libertad Avanza - Neuquén).

Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).

María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).

Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Flavia Royón (Primero los Salteños).

Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).

Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).

Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

Quiénes votaron en contra

Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).

Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).

Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).

José María Carambia (Movere por Santa Cruz).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).

Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).

Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza).

Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).

María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).

María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).

Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).

Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).

María Florencia López (Justicialista - La Rioja).

Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).

Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).

José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).

Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).

Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).

Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).

Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Abstención

Julieta Corroza (La Neuquinidad).