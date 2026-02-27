Política

Uno por uno, cómo votó cada senador a la Ley de Glaciares

Luego de que el Senado aprobara la modificación a la ley de explotación de glaciares con un total de 41 votos a favor, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados

Guardar
El oficialismo celebró otra victoria
El oficialismo celebró otra victoria de su paquete de reformas (Comunicación Senado)

A pocos días de que se termine el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno logró que el Senado respaldara la modificación de la Ley de Glaciares que habían propuesto, con la intención de habilitar a las provincias para que puedan explotar económicamente sus recursos hídricos. No obstante, la normativa exceptuaría a aquellos cuerpos que son considerados reservas estratégicas.

Luego de que los espacios expresaran sus posturas respecto a la reforma, el proyecto obtuvo 41 votos a favor sobre 31 en contra. Además, se contabilizó una abstención por parte de la senadora Julieta Corroza, integrante del monobloque La Neuquinidad.

La mayor parte del kichnerismo se manifestó en contra de la iniciativa, salvo por dos senadores justicialistas que acompañaron la medida. Se trata de Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). En este tema en particular, se alinearon con los peronistas disidentes Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), del flamante bloque Convicción Federal.

El resultado de la votación
El resultado de la votación en general (Comunicación Senado)

Quiénes votaron a favor

  • Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
  • Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
  • Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
  • Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
  • Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
  • Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca).
  • Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
  • Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
  • Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
  • Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Mariana Juri (UCR - Mendoza).
  • Carolina Losada (UCR - Santa Fe).
  • Nadia Judith Marquez (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).
  • María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).
  • Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
  • Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).
  • María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).
  • Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).
  • Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).
  • Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
  • Flavia Royón (Primero los Salteños).
  • Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).
  • Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).
  • Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).
  • Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).
  • Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

Quiénes votaron en contra

  • Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
  • Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
  • Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
  • Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
  • José María Carambia (Movere por Santa Cruz).
  • Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
  • Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
  • Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
  • Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza).
  • Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).
  • María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
  • María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
  • María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
  • Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
  • Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
  • Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
  • Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
  • Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
  • María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
  • Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
  • Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
  • José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
  • Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
  • José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
  • Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
  • Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
  • Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
  • Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
  • Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Abstención

  • Julieta Corroza (La Neuquinidad).

Temas Relacionados

Ley de GlaciaresSenadoVotaciónSenadoresÚltimas noticias

Últimas Noticias

El mapa de la marcha contra la Reforma Laboral: habrá fuertes medidas de seguridad y movilización piquetera

Organizaciones sociales, de izquierda, sindicatos, trotskistas y La Cámpora, se manifestarán frente al Congreso. El Gobierno volverá a desplegar un megaoperativo de seguridad

El mapa de la marcha

La UCR reúne a más de 300 intendentes en Santa Fe en medio de la disputa por la estrategia electoral de 2027

Del encuentro también formarán parte los cinco gobernadores del partido, entre presencias físicas y mensajes virtuales. Las tensiones para los comicios del año que viene será el telón de fondo de una jornada con actividades institucionales y paneles temáticos

La UCR reúne a más

Cómo piensa Ricardo Quintela, el gobernador peronista que el Gobierno eligió como nuevo rival

El mandatario de La Rioja generó polémica con una frase sobre el futuro de la gestión de Milei. Su sinuosa relación con Cristina Kirchner. El vínculo con Kicillof

Cómo piensa Ricardo Quintela, el

Karina Milei convocó a una reunión nacional del LLA para potenciar el armado y coordinar agendas

El intercambio, que nucleará a los presidentes provinciales de la fuerza, tendrá lugar este lunes en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La dinámica y los asistentes

Karina Milei convocó a una

Reformas clave, alianzas y la fragmentación del PJ: el balance del Gobierno tras la sesiones extraordinarias

En el oficialismo celebran la obtención de la hoja de ruta legislativa delimitada para el receso de verano. La alerta en Diputados y el futuro de la mesa política

Reformas clave, alianzas y la
DEPORTES
Se sortean los cruces de

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio reiteró el respaldó

Marco Rubio reiteró el respaldó estadounidense a la seguridad en Haití: “Estados Unidos pedirá cuentas a quienes apoyan a las bandas”

Qué leer el fin de semana: libros para “vivir mil vidas”, de la Edad Media a un romance de varones

Las apuestas deportivas, entre el auge mediático y los nuevos riesgos sociales emergentes

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla