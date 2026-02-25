La CGT descartó un paro o movilización contra la reforma laboral el viernes: sólo marchará a Tribunales el lunes para impugnarla

La CGT no parará ni marchará el viernes contra la reforma laboral

La CGT decidió no parar ni movilizarse este viernes al Congreso cuando los senadores sesionen para convertir en ley la reforma laboral y, en cambio, resolvió que marchará el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación que hará ante la Justicia contra la norma de Javier Milei.

De esta forma, la central obrera eligió una alternativa más moderada y desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

La resolución se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde se debatió cómo seguir el plan de lucha de la central obrera y finalmente predominó la idea de priorizar la ofensiva judicial contra el proyecto del Gobierno.

Noticia en desarrollo