Discurso breve, cena en Olivos y la CGT en tribunales: así arranca el año legislativo de Javier Milei

Javier Milei abrirá el año legislativo con un discurso breve desde el Congreso Nacional

Javier Milei encabezará el próximo domingo 1° de marzo, a las 21 horas, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El discurso se transmitirá por cadena nacional y marcará el inicio del período legislativo 2026. De acuerdo con Nacho Girón, el mandatario prepara el mensaje junto a su círculo más cercano. Según precisó el periodista en Infobae en Vivo Al Amanecer, el Gobierno espera la reacción de la oposición y sigue con atención la estrategia de la CGT.

El equipo que redacta el discurso presidencial está compuesto por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Santiago Caputo, principal asesor político. Nacho Girón informó: “El propio Javier Milei, con sus principales asesores, obviamente Karina Milei, su hermana, la secretaria General de la Presidencia, y también Santiago Caputo, su asesor estrella, están todavía escribiendo el discurso, nutridos de la información que va llegando por parte de los ministerios”.

Girón subrayó en Infobae Al Amanecer, programa que conduce junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar, que la escritura del texto permanece abierta y que el propio presidente supervisa cada sección. “Por ende, por supuesto, nadie puede, ni siquiera el oficialismo, decir estrictamente cuántos minutos va a durar ese discurso en cadena nacional”, afirmó. El texto definitivo se definirá horas antes del evento, ya que Milei revisa la información que llega desde cada área de gobierno.

En Casa Rosada consideran que el mensaje será breve y contundente. “Breve puede ser entre treinta y cuarenta minutos”, explicó Girón sobre la información que manejan desde el entorno presidencial. El Gobierno sostiene que el balance del verano fue positivo, a pesar de algunos traspiés legislativos.

El Gobierno definirá el mensaje presidencial junto al equipo de asesores cercanos de Milei, incluyendo a Karina Milei y Santiago Caputo (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El mensaje incluirá referencias al rechazo de las elecciones PASO para 2027 y a la intención de modificar la ley de boleta única. “Javier Milei no quiere saber nada con las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, a lo largo del próximo año, de 2027, cuando haya que elegir o reelegir presidente”, sostuvo Girón. Además, el presidente busca cambios en el sistema de boleta única. “Quiere que haya un casillero que te permita votar toda la lista sin tener que poner varios tildes”, contó Girón sobre las ideas de Milei.

Un asado para legisladores y clima en el Congreso

Luego de la Asamblea Legislativa, el presidente organizará una cena en la Quinta de Olivos para los legisladores de La Libertad Avanza. Nacho Girón reveló: “Después de su discurso de este domingo ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei va a encabezar una cena. Se supone que va a ser un asado en la Quinta de Olivos para los legisladores violetas, tanto para senadores como para diputados”, apuntó.

Durante la semana, Milei encabezó la primera reunión de Gabinete de 2026, con la presencia de todos los ministros y asesores clave, salvo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Girón describió: “Había habido reuniones sueltas, pero acá están absolutamente todos, salvo la vicepresidenta”.

En el Congreso, la configuración de bloques presenta novedades. Girón informó: “Hay un bloque nuevo en el Senado, chiquito pero contundente, que tiene algunos miembros del PRO, algunos peronistas disidentes que venían participando del bloque Provincias Unidas y algunos miembros de bloques provinciales. Van a conformar un bloque que formalmente se llama Impulso País”.

Tras la Asamblea Legislativa, Javier Milei organizará una cena de cohesión política para legisladores de La Libertad Avanza en la Quinta de Olivos (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)

Estrategia de la CGT ante la reforma laboral

Entre otras cosas, la CGT había considerado convocar a un nuevo paro nacional para el viernes, coincidiendo con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Nacho Girón explicó: “La información que manejamos es que ese paro no se va a llevar adelante, no está la fuerza para repetirlo contundentemente y tan rápidamente”.

En cambio, la CGT prepara una estrategia legal para impugnar la reforma apenas se apruebe en el Congreso. “Lo que se está armando, sobre todo con el equipo legal que asesora a la CGT, es una contrabatalla para la reforma, para la modernización laboral en los tribunales”, detalló Girón. “Quieren judicializar algunos aspectos muy rápidamente, apenas salga la ley, que consideran van en contra de los derechos de los trabajadores”, afirmó el periodista.

El oficialismo apuesta a capitalizar los logros parlamentarios recientes y a consolidar su agenda de reformas con el discurso de Milei. “El balance oficial, estoy contando lo que cuentan en Casa Rosada, es positivo y en ese sentido, Milei quiso, por iniciativa propia, no solo marcar la agenda de lo que viene con las reformas que aquí venimos contando y que van a venir a partir del primero de marzo”, resumió Girón sobre el clima en el Gobierno antes de la apertura de sesiones.

El oficialismo busca consolidar logros parlamentarios recientes y marcar la agenda de reformas desde la apertura de sesiones ordinarias EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

