Política

Discurso breve, cena en Olivos y la CGT en tribunales: así arranca el año legislativo de Javier Milei

El Gobierno apuesta a un gesto político medido en el recinto y a una señal de cohesión puertas adentro, mientras del otro lado se reacomodan las piezas sindicales y parlamentarias en el inicio de un nuevo pulso de poder

Guardar
Javier Milei abrirá el año legislativo con un discurso breve desde el Congreso Nacional

Javier Milei encabezará el próximo domingo 1° de marzo, a las 21 horas, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El discurso se transmitirá por cadena nacional y marcará el inicio del período legislativo 2026. De acuerdo con Nacho Girón, el mandatario prepara el mensaje junto a su círculo más cercano. Según precisó el periodista en Infobae en Vivo Al Amanecer, el Gobierno espera la reacción de la oposición y sigue con atención la estrategia de la CGT.

El equipo que redacta el discurso presidencial está compuesto por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Santiago Caputo, principal asesor político. Nacho Girón informó: “El propio Javier Milei, con sus principales asesores, obviamente Karina Milei, su hermana, la secretaria General de la Presidencia, y también Santiago Caputo, su asesor estrella, están todavía escribiendo el discurso, nutridos de la información que va llegando por parte de los ministerios”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Girón subrayó en Infobae Al Amanecer, programa que conduce junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar, que la escritura del texto permanece abierta y que el propio presidente supervisa cada sección. “Por ende, por supuesto, nadie puede, ni siquiera el oficialismo, decir estrictamente cuántos minutos va a durar ese discurso en cadena nacional”, afirmó. El texto definitivo se definirá horas antes del evento, ya que Milei revisa la información que llega desde cada área de gobierno.

En Casa Rosada consideran que el mensaje será breve y contundente. “Breve puede ser entre treinta y cuarenta minutos”, explicó Girón sobre la información que manejan desde el entorno presidencial. El Gobierno sostiene que el balance del verano fue positivo, a pesar de algunos traspiés legislativos.

El Gobierno definirá el mensaje
El Gobierno definirá el mensaje presidencial junto al equipo de asesores cercanos de Milei, incluyendo a Karina Milei y Santiago Caputo (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El mensaje incluirá referencias al rechazo de las elecciones PASO para 2027 y a la intención de modificar la ley de boleta única. “Javier Milei no quiere saber nada con las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, a lo largo del próximo año, de 2027, cuando haya que elegir o reelegir presidente”, sostuvo Girón. Además, el presidente busca cambios en el sistema de boleta única. “Quiere que haya un casillero que te permita votar toda la lista sin tener que poner varios tildes”, contó Girón sobre las ideas de Milei.

Un asado para legisladores y clima en el Congreso

Luego de la Asamblea Legislativa, el presidente organizará una cena en la Quinta de Olivos para los legisladores de La Libertad Avanza. Nacho Girón reveló: “Después de su discurso de este domingo ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei va a encabezar una cena. Se supone que va a ser un asado en la Quinta de Olivos para los legisladores violetas, tanto para senadores como para diputados”, apuntó.

Durante la semana, Milei encabezó la primera reunión de Gabinete de 2026, con la presencia de todos los ministros y asesores clave, salvo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Girón describió: “Había habido reuniones sueltas, pero acá están absolutamente todos, salvo la vicepresidenta”.

En el Congreso, la configuración de bloques presenta novedades. Girón informó: “Hay un bloque nuevo en el Senado, chiquito pero contundente, que tiene algunos miembros del PRO, algunos peronistas disidentes que venían participando del bloque Provincias Unidas y algunos miembros de bloques provinciales. Van a conformar un bloque que formalmente se llama Impulso País”.

Tras la Asamblea Legislativa, Javier
Tras la Asamblea Legislativa, Javier Milei organizará una cena de cohesión política para legisladores de La Libertad Avanza en la Quinta de Olivos (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)

Estrategia de la CGT ante la reforma laboral

Entre otras cosas, la CGT había considerado convocar a un nuevo paro nacional para el viernes, coincidiendo con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Nacho Girón explicó: “La información que manejamos es que ese paro no se va a llevar adelante, no está la fuerza para repetirlo contundentemente y tan rápidamente”.

En cambio, la CGT prepara una estrategia legal para impugnar la reforma apenas se apruebe en el Congreso. “Lo que se está armando, sobre todo con el equipo legal que asesora a la CGT, es una contrabatalla para la reforma, para la modernización laboral en los tribunales”, detalló Girón. “Quieren judicializar algunos aspectos muy rápidamente, apenas salga la ley, que consideran van en contra de los derechos de los trabajadores”, afirmó el periodista.

El oficialismo apuesta a capitalizar los logros parlamentarios recientes y a consolidar su agenda de reformas con el discurso de Milei. “El balance oficial, estoy contando lo que cuentan en Casa Rosada, es positivo y en ese sentido, Milei quiso, por iniciativa propia, no solo marcar la agenda de lo que viene con las reformas que aquí venimos contando y que van a venir a partir del primero de marzo”, resumió Girón sobre el clima en el Gobierno antes de la apertura de sesiones.

El oficialismo busca consolidar logros
El oficialismo busca consolidar logros parlamentarios recientes y marcar la agenda de reformas desde la apertura de sesiones ordinarias EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Javier MileiBuenos AiresCGTImpulso PaísReforma LaboralSistema PolíticoInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

Últimas Noticias

Kicillof analizó el futuro del peronismo tras la fractura en el Senado: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

Tras reconocer la crisis interna del partido, el gobernador bonaerense aseguró que hay dirigentes de distintos espacios dispuestos a enfrentar la crisis actual. “Está en juego la Nación”, advirtió

Kicillof analizó el futuro del

Piqueteros y gremios volverán a marchar el viernes al Congreso: el megaoperativo que prepara el Gobierno

Las dos manifestaciones anteriores terminaron con graves incidentes entre grupos minoritarios y fuerzas federales. El Ministerio de Seguridad advirtió que no permitirá desbordes. El debate por la desmovilización

Piqueteros y gremios volverán a

Hidrovía: los tres sobres que van a definir el ganador de la licitación de USD 10.000 millones clave para el Gobierno

Este viernes se dará lugar a la primera de las tres presentaciones hechas por las compañías interesadas en administrar la Vía Navegable Troncal. En la Casa Rosada y en las cámaras empresarias hablan de que hubo “consenso y transparencia” para la confección del pliego

Hidrovía: los tres sobres que

Jorge Macri prepara su discurso para abrir el año legislativo: el deseo de reelección y el espejo en Bukele

El jefe de Gobierno levantó su perfil en las últimas semanas y endureció su agenda en materia de seguridad y propiedad privada para disputar el voto libertario y reconquistar al electorado PRO. El plan “golpe de timón” para la gestión

Jorge Macri prepara su discurso

La designación de autoridades en el Senado bonaerense reflota la pelea entre Kicillof y La Cámpora

Tras el acuerdo en el PJ provincial, que generó una tregua, volvió a aumentar la tensión por la conformación del esquema jerárquico en la Legislatura. Toma y daca en la negociación

La designación de autoridades en
DEPORTES
River Plate avanza con la

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Las bajas y abandonos en el Ejército ruso fuerzan una reestructuración en plena guerra contra Ucrania

El eslabón de “El Mencho” en Uruguay, el país en el que cayeron su cuñado y uno de sus testaferros

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica