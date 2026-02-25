El Gobierno confirmó la hora en la que Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso

En su discurso, Milei enfatizaría el tono "reformista" de su Gobierno

A días de que cierre el período de extraordinarias, el Gobierno nacional confirmó que la apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación se celebrará el próximo domingo 1 de marzo a las 21:00 horas. Como todos los años, el presidente Javier Milei dará un discurso ante las autoridades nacionales, provinciales y los legisladores.

Los detalles del acto fueron oficializados esta madrugada, luego de que publicaran el Decreto 107/2026 en el Boletín Oficial. Se espera que, esa noche, el jefe de Estado llegue al Palacio Legislativo, con varios triunfos parlamentario, si es que el oficialismo puede lograr esta semana los objetivos que se plantearon para las sesiones extraordinarias: el avance en la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral. La primera victoria de este período fue la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei.

Aún resta conocer cuál será el resultado de las votaciones previstas para esta semana, pero el trabajo realizado este último tiempo consolidó un giro significativo a la dinámica parlamentaria. Pese a haber ampliado su participación en el Congreso, no ostenta la mayoría automática, y así logró conformar un núcleo de 95 diputados y 21 senadores propios.

No obstante, a este grupo también se suman aliados decisivos, como los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), junto con los bloques del PRO y las áreas clave de la Unión Cívica Radical (UCR).

Tal como en los años anteriores, la apertura se realizará a las 21:00 horas

Esta coalición permitió aprobar todas las leyes propuestas por el oficialismo. La cifra de 34 diputados y 16 senadores que separan al Gobierno de la mayoría propia se compensa con el debilitamiento sostenido del veto opositor, debido a que el denominado peronismo duro —en especial el kirchnerista— perdió la capacidad de impedir iniciativas centrales.

En el Senado, el bloque peronista se redujo a 25 si se concreta tras la fractura de Convicción Federal. La noticia terminó por confirmarse el lunes con un comunicado del flamente bloque, conformado por la tucumana Sandra Mariela Mendoza, quien responde a Osvaldo Jaldo; la jujeña Carolina Moisés, quien será la presidenta del nuevo bloque, al salteño Gustavo Sáenz, y el catamarqueño Guillermo Andrada, a Raúl Jalil.

Entre sus argumentos alegaron que “la oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional”.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acto de apertura de sesiones estará atravesado por la proyección de reformas. En este contexto, Milei solicitó al menos diez propuestas de cada ministerio y de la Jefatura de Gabinete como insumos para el discurso del domingo.

El propósito trasciende el recinto: la “batalla cultural” seguirá vertebrando su mensaje, consolidando la idea de transformar esta etapa en “el Congreso más reformista de la historia”. Bajo el acrónimo TMAP (Todo Marcha Acorde Al Plan) diseñado por Santiago Caputo, el oficialismo pretende exhibir capacidad de cumplir con su programa de reformas.