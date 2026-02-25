El Gobierno confirmó la hora en la que Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso

A días de que cierre el período de extraordinarias, el Gobierno nacional confirmó que la apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación se celebrará el próximo domingo 1 de marzo a las 21:00 horas. Como todos los años, el presidente Javier Milei dará un discurso ante las autoridades nacionales, provinciales y los legisladores.
Los detalles del acto fueron oficializados esta madrugada, luego de que publicaran el Decreto 107/2026 en el Boletín Oficial. Se espera que, esa noche, el jefe de Estado llegue al Palacio Legislativo, con varios triunfos parlamentario, si es que el oficialismo puede lograr esta semana los objetivos que se plantearon para las sesiones extraordinarias: el avance en la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral. La primera victoria de este período fue la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei.
Aún resta conocer cuál será el resultado de las votaciones previstas para esta semana, pero el trabajo realizado este último tiempo consolidó un giro significativo a la dinámica parlamentaria. Pese a haber ampliado su participación en el Congreso, no ostenta la mayoría automática, y así logró conformar un núcleo de 95 diputados y 21 senadores propios.
No obstante, a este grupo también se suman aliados decisivos, como los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), junto con los bloques del PRO y las áreas clave de la Unión Cívica Radical (UCR).
Esta coalición permitió aprobar todas las leyes propuestas por el oficialismo. La cifra de 34 diputados y 16 senadores que separan al Gobierno de la mayoría propia se compensa con el debilitamiento sostenido del veto opositor, debido a que el denominado peronismo duro —en especial el kirchnerista— perdió la capacidad de impedir iniciativas centrales.
En el Senado, el bloque peronista se redujo a 25 si se concreta tras la fractura de Convicción Federal. La noticia terminó por confirmarse el lunes con un comunicado del flamente bloque, conformado por la tucumana Sandra Mariela Mendoza, quien responde a Osvaldo Jaldo; la jujeña Carolina Moisés, quien será la presidenta del nuevo bloque, al salteño Gustavo Sáenz, y el catamarqueño Guillermo Andrada, a Raúl Jalil.
Entre sus argumentos alegaron que “la oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional”.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acto de apertura de sesiones estará atravesado por la proyección de reformas. En este contexto, Milei solicitó al menos diez propuestas de cada ministerio y de la Jefatura de Gabinete como insumos para el discurso del domingo.
El propósito trasciende el recinto: la “batalla cultural” seguirá vertebrando su mensaje, consolidando la idea de transformar esta etapa en “el Congreso más reformista de la historia”. Bajo el acrónimo TMAP (Todo Marcha Acorde Al Plan) diseñado por Santiago Caputo, el oficialismo pretende exhibir capacidad de cumplir con su programa de reformas.
Entre las reformas que pasarían a primer plano, se mencionó a la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que tendría por objetivo exigir a los legisladores especificar y justificar el origen de los fondos que serían utilizados para financiar futuras propuestas legislativas.
En la lista de reformas a implementar, señalaron la posibilidad de crear una Ley de Libertad Educativa, que instalaría el sistema de vouchers educativos; una nueva ley de boleta única; y revisar la ley de financiamiento de partidos políticos, que fue sancionada en 2009 y permanece sin modificaciones hasta el día de la fecha.
Otro de los ejes centrales será el sistema político, debido a que el oficialismo buscaría eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de forma definitiva. Además, estaría bajo revisión la idea de crear una iniciativa que propondría poner en marcha políticas públicas “en función de la moral”.
Por otro lado, fuentes cercanas confiaron a este medio que, al finalizar la sesión, la Quinta de Olivos será el escenario de un encuentro reservado para diputados, senadores y funcionarios de La Libertad Avanza. La asistencia también se extendió a ministros y miembros del equipo de Gobierno.
Entre las novedades de este año figura la confirmación de que la vicepresidenta no participará en el evento, replicando su ausencia de anteriores reuniones. Su relación con el Presidente continúa deteriorada, especialmente tras haber criticado la apertura de importaciones y mostrarse junto a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y uno de los opositores más visibles al jefe de Estado.