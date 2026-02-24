Política

Polémica declaración de un gobernador peronista: “Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, sugirió de que el peronismo debe “asumir una responsabilidad histórica, rápidamente” para evitar que Javier Milei culmine su mandato

Ricardo Quintela advirtió que el Gobierno no puede llegar así a diciembre de 2027

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una advertencia sobre el futuro del país que generó polémica porque fue considerada destituyente y golpista.

Tenemos que asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”, planteó el mandatario al analizar el rumbo político y económico de la gestión de Javier Milei.

Y concluyó: “Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027

“Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado”, dijo, y advirtió en diálogo con Gustavo Silvestre en Radio 10 sobre una presunta entrega de tierras de la Patagonia a terratenientes extranjeros.

Quintela comparó el rumbo actual con la crisis que el país atravesó en diciembre de 2001, bajo el gobierno de Fernando de la Rúa. “Acordate en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Tuvimos 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos. Es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque sino vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo“, dijo sin eufemismos.

“Hay una desnutrición que avanza, familias que no tienen o no les alcanza para comer, la mortalidad infantil otra vez, la falta de vacunas”. Todo esto va a producir un genocidio gravísimo en la Argentina si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades”, resaltó el gobernador.

Respuesta a Mauricio Macri y críticas al endeudamiento económico

El mandatario riojano respondió en otro tramo de la entrevista las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien afirmó que “el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública”. Para Quintela, esa perspectiva desconoce la relevancia del ascenso social y la igualdad de oportunidades.

“El ascenso social para ellos no existe. Creen que los únicos que pueden tener una calidad de vida diferente son ellos”, replicó el gobernador. También citó al analista político Rosendo Fraga, quien señaló que “hicieron creer a los trabajadores que podían acceder a una determinada calidad de vida, a un televisor, a unas vacaciones, a un celular”. En contraste, Quintela propuso “un país que pueda dar oportunidades a todos los argentinos, con esfuerzo y compromiso, pero con resultados positivos para ellos y sus familias”.

La frase de Macri: “El mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años"

El gobernador remarcó que la inclusión social y la movilidad ascendente deben ser ejes de un nuevo modelo nacional: “un país peronista, pero gobernando para todos los argentinos, sin distinción”, enfatizó.

Durante la entrevista, Quintela cuestionó la gestión del endeudamiento externo durante el gobierno de Macri, en particular el préstamo de 45 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional. “Si la Justicia hubiera actuado ante la denuncia contra Macri por la toma de deuda, otro hubiera sido el cantar”, afirmó.

El mandatario sostuvo la necesidad de una justicia independiente para investigar y sancionar eventuales responsabilidades: “Los personeros que tienen que rendirle cuentas al pueblo argentino no pueden irse del país. Tenemos que tener los pasaportes de ellos, que no se vayan, y que rindan cuentas de qué hicieron con la plata de los argentinos”, agregó con vehemencia.

Además, apuntó contra la llamada “justicia de Comodoro Pro”, acusándola de cerrar causas sensibles y responder a intereses sectoriales: “Todos sabemos que son jueces puestos por ellos y que van a fallar en función de sus intereses y no en el del conjunto de los argentinos”, apuntó.

Llamado a la unidad peronista y movilización de la oposición

Ante el aumento de la conflictividad social, Quintela convocó a la unidad de los gobernadores peronistas y de la CGT para articular una respuesta política y sindical de gran escala frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

El gobernador se refirió a la reciente declaración conjunta de cinco mandatarios, junto a él, que se opusieron a la reforma laboral: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Y propuso un esquema de paros y movilizaciones progresivas hasta revertir la legislación. “La sociedad no tiene una referencia clara que la pueda convocar. Yo considero que es la CGT, junto a los gobernadores, quienes tenemos que ponernos al frente de una convocatoria masiva, paro y movilización: 24, 48, 72, 96 horas la próxima semana, y tiempo indeterminado hasta que se modifique o elimine esta ley”, vociferó.

Quintela afirmó que “la sociedad no tiene una referencia clara que la pueda convocar, yo considero que es la CGT"

Además, cuestionó a los diputados peronistas que apoyaron la reforma y pidió reorganizar el peronismo desde una mirada nacional: “Si estos compañeros deciden acompañar a este gobierno libertario, que se identifiquen con ellos y que nos permitan que intervengamos en sus provincias para reorganizar el peronismo. Porque el peronismo es un movimiento nacional, no una confederación de provincias”, subrayó.

Por último, el gobernador riojano planteó la urgencia de una reforma judicial profunda, incluso con la posibilidad de una consulta popular sobre la continuidad del actual sistema. “La Justicia tiene nombre y apellidos, son personas de carne y hueso que fallan en función de sus intereses, no se ajustan al derecho ni a los intereses de la mayoría. Nunca rinden explicaciones ni exámenes, pasan los años y siguen”, criticó.

Sobre el futuro inmediato, advirtió sobre el riesgo de "desintegración de la Patria", mencionando el peligro de perder soberanía en regiones clave como la Patagonia, las Malvinas argentinas y la Antártida. “Guarda con la Patagonia, van a hacer cosas que después nos enteremos, de que se quedaron no solamente con las Malvinas argentinas, sino también con la Antártida y con la Patagonia. Lo que decía el Papa Francisco, es triste estar huérfanos de Patria”, concluyó.

