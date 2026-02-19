Reforma laboral: pese al abroquelamiento de los gobernadores, el peronismo enfrenta un escenario de debilidad en Diputados

Los gobernadores peronistas emitieron un duro comunicado contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei (@ZiliottoSergio)

El peronismo se abroqueló todo lo que pudo en la antesala del debate por la reforma laboral que tendrá lugar este jueves en la Cámara de Diputados. Hizo lo que pudo en un contexto de divisiones marcadas y gobernadores divididos. Algunos de ellos concentrados en ayudar a Javier Milei en su gestión. Otros plantados para enfrentar sus políticas y sus proyectos de ley.

Los gobernadores peronistas que empezaron a construir un núcleo de poder nuevo el año pasado, lanzaron ayer un duro comunicado, en el que manifestaron su pleno rechazo al proyecto libertario, y le pidieron a las fuerzas políticas opositoras que no acompañen la iniciativa en la tarde de hoy.

La misiva fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), que fue el único convocado por la Casa Rosada para intentar acercar posiciones. El pampeano fue contundente y no dio lugar a especulaciones. En la visita al ministro del Interior, Diego Santilli, dejó en claro que no podían contar con su apoyo.

“La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, remarcaron en el comunicado.

El peronismo se abroqueló en una posición de rechazo pero será difícil que alcance para poner un freno a la iniciativa libertaria

Los mandatarios advirtieron también que “la propuesta oficial —presentada como “modernización”— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral". En ese sentido, agregaron: “Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización”. Finalmente, sostuvieron que en este escenario económico, “lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”.

Al abroquelamiento del peronismo le faltará, una vez más, el respaldo de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes van a apoyar al Gobierno. “Nuestra idea es ayudar”, precisó a Infobae uno de los gobernadores que forma el trío peronista, que se ha transformado en un importante aliado táctico de Milei.

Los diputados tucumanos firmaron el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza (LLA), al igual que los legisladores de Inovacción Federal, que responden al salteño, quien en los últimos días sostuvo que los legisladores que están alineados a los tres mandatarios no iban a acompañar el artículo 44, sobre las licencias por enfermedades y el descuento del sueldo en esos casos. Artículo que el oficialismo, finalmente, decidió excluir para buscar un consenso más amplio entre los opositores dialoguistas.

Tal vez lo más extraño tenga que ver con lo sucedido un puñado de días atrás, cuando la reforma laboral se trató en el Senado y logró media sanción. En esa oportunidad dos Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, legisladores que responden a Jaldo y Jalil votaron en contra, mientras que Flavia Royón, quien está alineada con Sáenz, votó a favor. Ahora, los legisladores tucumanos y catamarqueños tienen la voluntad de apoyar la reforma.

El tucumano Jaldo y el salteño Sáenz jugarán a favor del Gobierno en la sesión por la reforma laboral en Diputados

En el día de hoy hay que prestarle atención a quienes se sienten en sus bancas y den quórum. Ese es el mensaje que baja el peronismo por estas horas. Esos movimientos marcarán hasta donde llegaron las negociaciones del oficialismo, que ha buscado votos por todas las terminales opositoras. En el peronismo creen que si hoy los libertarios logran quórum, el camino a la aprobación estará completamente liberado.

“Para estar atentos desde hoy al día de la sesión, esta ley se vota con el culo, no con la mano. Quienes se sienten en el recinto ese día para dar quorum estarán, votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención", escribió en sus redes sociales la diputada cristinista Teresa García.

Uno de los nombres a los que le apuntan en la interna peronista es al de Alberto Arrúa, diputado misionero y dirigente del PJ provincial. El legislador firmó el dictamen de mayoría y dio una señal anticipada de respaldo. En el cristinismo recuerdan que dos semanas atrás el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, lo recibió para intentar acercar posiciones y sumarlo al armado federal que está construyendo Axel Kicillof.

Las rencillas internas del peronismo de la provincia de Buenos Aires se cuelan por cualquier lado, incluso por los debates legislativos. Arrúa fue uno de los dirigentes más critícos que apuntaron contra Cristina Kirchner cuando la ex presidenta, a cargo del PJ Nacional, decidió intervenir el PJ misionero, y desató la furia del peronismo disidente en la provincia.

“Con estos personajes la corren después a CFK, diciendo que hay que ampliar”, se quejaron cerca de la ex presidenta, quien ha intervenido algunos PJ como el de Misiones y Salta, porque legisladores del peronismo de esas provincias acompañaron a Milei en algunas leyes claves como la ley Bases.

El peronismo afronta un escenario de debilidad en la sesión de esta tarde en la Cámara baja. Tiene un panorama muy difícil por delante. Si no logra revertir la situación a través de los aliados tácticos que suelen tener, tratarán de dejar bien expuestos a los legisladores que acompañaron con su voto o con su quórum la iniciativa oficialista.