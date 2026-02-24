Política

Concejos Deliberantes: un informe reveló estructuras sobredimensionadas y gastos injustificados

La investigación de la Fundación Libertad expuso desigualdades en la cantidad de empleados y el uso del presupuesto en los concejos deliberantes. En Infobae a la Tarde, Rosendo Grobo alertó sobre la falta de transparencia y el uso político de estas estructuras


El informe de la Fundación Libertad expuso la sobredimensión de personal y gastos inexplicables en varios concejos deliberantes del país

En Infobae en vivo, la discusión sobre la legitimidad y el costo de los concejos deliberantes cobró fuerza a partir de los datos presentados por la Fundación Libertad. “Si yo veo eso, digo: ¿para qué le estamos pagando?”, planteó Rosendo Grobo al analizar el informe que expone la estructura de empleados en los cuerpos legislativos locales.

Durante el intercambio con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, el debate giró en torno al informe anual que detalla “cuánto salen los concejos deliberantes” en distintas ciudades del país. Jove destacó: “Lo hace todos los años, se renueva y actualiza las cifras la Fundación Libertad respecto a cuánto salen los concejos deliberantes. Empieza a llamar la atención la comparación: por qué ciudades con más o menos habitantes tienen más gasto por concejal”.

El informe de Fundación Libertad y la polémica por la estructura

El punto de partida fue el informe de la Fundación Libertad, que reveló diferencias notorias en la cantidad de empleados por concejal entre distintas localidades. Grobo subrayó: “En Posadas, por cada concejal hay 122 empleados, Manu. No estoy diciendo que los concejales tienen que cobrar más o menos. De hecho, en la mayoría de los casos, los funcionarios públicos deberían cobrar mejor, deberían cobrar bien, pero debería haber un concejal y no debería haber 122 empleados por cada concejal”.

El referente advirtió sobre el desvío de recursos: “Se está utilizando el concejo deliberante para otra cosa”. El informe, según el panel, expone cómo la estructura se convierte en una “caja para hacer otras cosas”. Manu Jove resaltó: “En realidad lo que está arrastrando el presupuesto por concejal es un montón de otros empleados que terminan usando los concejos deliberantes como caja”.

Maia Jastreblansky sumó una perspectiva sobre la lógica política detrás de la estructura: “Esos contratos son un insumo para hacer política. ¿Cómo le pagás a tus colaboradores? Con contratos”.

Desigualdades y funciones en los concejos deliberantes

La discusión avanzó sobre las diferencias entre localidades y provincias. Grobo precisó: “La ciudad de Posadas tiene 13 concejales, por cada concejal, la ciudad de Posadas tiene 122 empleados. A menos que sea el concejo deliberante más prolífico del planeta Tierra, hay algo raro acá”. Y agregó: “No se explican las diferencias tampoco adentro de la misma provincia, porque el caso de Oberá no tiene nada que ver con Posadas y están muy cerca”.

Las diferencias entre localidades, como
Las diferencias entre localidades, como Posadas y Oberá, revelan desigualdades en la cantidad de empleados y en la asignación del presupuesto municipal (Infobae en Vivo)

El panel analizó también el sentido de los concejos deliberantes y su rol de contralor: “El concejo deliberante regula o hace ordenanzas municipales, es como el Legislativo a nivel local”, explicó Grobo. Lara López Calvo advirtió sobre el poder institucional: “Es el órgano que puede destituir al intendente también. Por eso, en general, el intendente busca controlar el concejo deliberante”.

Jove aportó: “En muchos casos, es siempre el Conurbano. En el Conurbano, vemos varios casilleros que tienen un número veinticuatro”.

Crisis de legitimidad y demandas de mayor transparencia

La crisis de confianza en las instituciones fue otro eje de la discusión. Grobo sentenció: “La legitimidad de las instituciones la defienden las instituciones. Si el Congreso después se está quejando porque los diputados ganan malos sueldos o porque la gente no les cree, tienen que preocuparse por trabajar para dar mejores resultados”.

A propósito del uso de los recursos, Grobo fue contundente: “La biblioteca del Congreso tiene más empleados que ninguna empresa privada. ¿Y con qué explicación? Ya no se lee ni libros en formato físico. No estoy diciendo que hay que cerrar la biblioteca del Congreso, pero se utiliza para otra cosa que no tiene nada que ver con la biblioteca del Congreso”.

El informe de la Fundación Libertad fue considerado un avance en materia de transparencia. Jove remarcó: “Este informe anual repasa y consigue todos los presupuestos, te habla de un nivel de transparencia poco habitual en la política, porque andá a conseguir el presupuesto en detalle de varias legislaturas provinciales, no aparecen”.

Grobo celebró la mayor conciencia fiscal que se instaló en el debate público: “Creo que hay algo positivo de la época y de lo que trae Milei, que es mayor conciencia fiscal”. Y completó: “Lo primero que hay que hacer es que las instituciones funcionen para lo que tienen que funcionar, que el Congreso haga lo que tiene que hacer, que es legislar, y que los concejos deliberantes hagan lo que tienen que hacer, que es hacer ordenanzas municipales”.

El panel coincidió en que la estructura actual dificulta la eficiencia: “No hay ninguna forma de justificar que en una ciudad haya un defalco de guita como la que hay. Me parece que eso es parte de la crisis de legitimidad que tienen esas instituciones. Cuida la guita, no gastes guita de más, mostrame qué servicio público estás dando por esto y tiene que haber muchísima más transparencia”, reclamó Grobo.

La discusión se cerró con un llamado a revisar la estructura de asesores y empleados: “¿Cómo puede ser que tengan la misma estructura que hace diez años, con lo que cambió el mundo? Una estructura de 122 empleados no tiene sentido. El problema es, además, que no trabajan de eso”, concluyeron los analistas.

