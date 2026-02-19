Política

El Gobierno calificó de “perverso” y “extorsivo” el paro de la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la medida de fuerza y se refirió al cierre de la fábrica de neumáticos que dejó a más de 900 operarios sin empleo

Guardar
El jefe de Gabinete se refirió a las movilizaciones en distintos puntos del país.

En el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la medida de fuerza y afirmó que perjudicó a los trabajadores que intentaron asistir a sus empleos. “Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, sostuvo durante una entrevista.

El funcionario señaló que la interrupción del transporte público impidió el normal desarrollo de la jornada laboral y calificó la protesta como una acción extorsiva. “No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”, afirmó en diálogo con La Casa streaming.

En ese sentido, vinculó la convocatoria al paro con una imagen negativa del sindicalismo. “Eso es un paro extorsivo. Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?”, agregó.

La medida de fuerza se desarrolla mientras la Cámara de Diputados se prepara para debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Desde la medianoche, el paro afectó el funcionamiento de trenes, subtes y otros servicios, aunque algunas líneas de colectivos circularon de manera parcial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Empresas del grupo DOTA mantuvieron en servicio 65 líneas, con cronogramas de día hábil, según informó la compañía.

Una de las movilizaciones que
Una de las movilizaciones que se generaron en medio del paro nacional convocado por la CGT (Foto: Jaime Olivos)

En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, se registraron largas filas de pasajeros en paradas de colectivos y un aumento del uso de autos particulares y servicios de transporte alternativo. En zonas como Liniers y Constitución, pasajeros relataron haber abonado viajes en efectivo con tarifas acordadas entre choferes y usuarios para poder llegar a sus lugares de trabajo.

La jornada también mostró impacto en otros servicios urbanos. Desde la medianoche no hubo recolección de residuos ni barrido en la Ciudad, lo que provocó contenedores colmados y basura acumulada en la vía pública. En paralelo, el gobierno nacional informó que el PAMI mantuvo la atención normal en todas sus agencias del país, con oficinas abiertas y canales de contacto operativos.

Además de referirse al paro general, Adorni habló sobre el conflicto en la empresa Fate, que cerró sus puertas y dejó a más de 900 trabajadores sin empleo en la previa del tratamiento legislativo de la reforma laboral. “Llama la atención que una empresa que hace quince años que está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo, que hoy reclama o se pregunta por qué cerró la empresa y un día antes del tratamiento de la reforma laboral cierre sus puertas de un día para el otro”, expresó.

En ese marco, el jefe de Gabinete sostuvo que la situación resulta llamativa y vinculó el conflicto con la historia reciente de la compañía. “Es llamativo, digamos, si uno está en todo su derecho en pensar que quien además apoyó a cuanto gobierno populista se le pasó por al lado y cuando además vivieron de exprimir a los argentinos vendiendo un producto tres veces lo que costaba”, afirmó durante la entrevista.

Las declaraciones de Adorni se produjeron mientras fuerzas de seguridad montaron un fuerte operativo en los alrededores del Congreso, con presencia de Gendarmería Nacional y Policía Federal, a la espera de la movilización de distintos sectores sindicales y organizaciones sociales durante la tarde.

Temas Relacionados

Paro CGTManuel AdorniÚltimas noticiasPerversoExtorsivoFate

Últimas Noticias

El Senado aprobó dictamen para la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea

Con la presencia del postulante, la comisión de Acuerdos respaldó la postulación tras la decisión del Gobierno de fusionar ambas representaciones en Bruselas. El peronismo criticó al ex diputado y su designación

El Senado aprobó dictamen para

Tensión y corte total en Acceso Oeste: la Policía desalojó a los manifestantes

Los incidentes ocurrieron a la altura de Moreno, en medio de una quema de neumáticos. Gendarmería liberó la colectora y calzada. También hubo enfrentamientos en el Puente Pueyrredón, en el marco del paro general de la CGT contra la reforma laboral

Tensión y corte total en

Paro de la CGT, en vivo: el Gobierno calificó de “perversa” y “extorsiva” la medida

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró la medida perjudica a los trabajadores que desean asistir a sus empleos. Además, se refirió al cierre de Fate, que dejó a más de 900 operarios sin empleo

Paro de la CGT, en

Rodrigo De Loredo se ilusiona con el 2027 y afirma que puede terminar con casi 30 años de peronismo en Córdoba

El dirigente de la UCR aseguró que más del 70% de los cordobeses quiere un cambio, planteó la necesidad de unir a toda la oposición —incluida La Libertad Avanza— y respaldó el rumbo económico nacional, aunque pidió mayor sensibilidad ante el impacto en la industria local

Rodrigo De Loredo se ilusiona

La estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma laboral en Diputados: el excel con los votos y el capítulo más sensible

El oficialismo de La Libertad Avanza asegura que tendrá quórum y respaldo para la votación general. Buena parte de la mesa política del Gobierno se instalará desde la mañana en el Congreso. El rango de 130 a 140 votos que estiman para los títulos del proyecto y la instrucción que dejó Javier Milei

La estrategia del Gobierno para
DEPORTES
Segundo día de los últimos

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

El escabroso giro en el caso del árbitro alemán agredido tras pedirle matrimonio a su novio antes de un partido

Chilavert defendió al argentino Prestianni tras el cruce con Vinicius y desató una controversia por su exabrupto al referirse a Mbappé

El extraño caso del entrenador que se cambia de ropa en medio de una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

TELESHOW
El “Indio” Solari fue internado

El “Indio” Solari fue internado para someterse a estudios médicos

El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

El tierno video de Chino Darín junto a su hijo Dante emociona a las redes

La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

INFOBAE AMÉRICA

Estudio revela venta masiva de

Estudio revela venta masiva de tiburón bajo etiquetas falsas en mercados de la Sierra ecuatoriana

Carnaval 2026 en Panamá cerró con menos fallecidos y miles de infracciones de tránsito

El Vaticano anunció una gira del papa León XIV por Italia y evalúa qué países de África y América visitará después

El opositor cubano José Daniel Ferrer aseguró estar a favor de una operación en la isla como la que derrocó a Maduro

Fitch valora reducción del déficit, pero señala debilidades fiscales en Panamá