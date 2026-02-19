El Gobierno calificó de “perverso” y “extorsivo” el paro de la CGT

El jefe de Gabinete se refirió a las movilizaciones en distintos puntos del país.

En el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la medida de fuerza y afirmó que perjudicó a los trabajadores que intentaron asistir a sus empleos. “Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, sostuvo durante una entrevista.

El funcionario señaló que la interrupción del transporte público impidió el normal desarrollo de la jornada laboral y calificó la protesta como una acción extorsiva. “No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”, afirmó en diálogo con La Casa streaming.

En ese sentido, vinculó la convocatoria al paro con una imagen negativa del sindicalismo. “Eso es un paro extorsivo. Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?”, agregó.

La medida de fuerza se desarrolla mientras la Cámara de Diputados se prepara para debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Desde la medianoche, el paro afectó el funcionamiento de trenes, subtes y otros servicios, aunque algunas líneas de colectivos circularon de manera parcial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Empresas del grupo DOTA mantuvieron en servicio 65 líneas, con cronogramas de día hábil, según informó la compañía.

Una de las movilizaciones que se generaron en medio del paro nacional convocado por la CGT (Foto: Jaime Olivos)

En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, se registraron largas filas de pasajeros en paradas de colectivos y un aumento del uso de autos particulares y servicios de transporte alternativo. En zonas como Liniers y Constitución, pasajeros relataron haber abonado viajes en efectivo con tarifas acordadas entre choferes y usuarios para poder llegar a sus lugares de trabajo.

La jornada también mostró impacto en otros servicios urbanos. Desde la medianoche no hubo recolección de residuos ni barrido en la Ciudad, lo que provocó contenedores colmados y basura acumulada en la vía pública. En paralelo, el gobierno nacional informó que el PAMI mantuvo la atención normal en todas sus agencias del país, con oficinas abiertas y canales de contacto operativos.

Además de referirse al paro general, Adorni habló sobre el conflicto en la empresa Fate, que cerró sus puertas y dejó a más de 900 trabajadores sin empleo en la previa del tratamiento legislativo de la reforma laboral. “Llama la atención que una empresa que hace quince años que está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo, que hoy reclama o se pregunta por qué cerró la empresa y un día antes del tratamiento de la reforma laboral cierre sus puertas de un día para el otro”, expresó.

En ese marco, el jefe de Gabinete sostuvo que la situación resulta llamativa y vinculó el conflicto con la historia reciente de la compañía. “Es llamativo, digamos, si uno está en todo su derecho en pensar que quien además apoyó a cuanto gobierno populista se le pasó por al lado y cuando además vivieron de exprimir a los argentinos vendiendo un producto tres veces lo que costaba”, afirmó durante la entrevista.

Las declaraciones de Adorni se produjeron mientras fuerzas de seguridad montaron un fuerte operativo en los alrededores del Congreso, con presencia de Gendarmería Nacional y Policía Federal, a la espera de la movilización de distintos sectores sindicales y organizaciones sociales durante la tarde.