Política

Qué dice la reforma laboral sobre las licencias por enfermedad y por qué genera reclamos en el Congreso

El proyecto habilita a los empleadores a pagar solo una parte del sueldo durante licencias por enfermedad o accidente fuera del trabajo. La medida, debatida en Infobae a la Tarde, despertó críticas por la posible pérdida de derechos y la falta de claridad en la redacción

La reforma laboral permite a empleadores pagar solo una parte del sueldo en licencias por enfermedad o accidente ajeno al trabajo

En Infobae en vivo, la discusión sobre el artículo 208 de la reforma laboral se volvió central tras la difusión del texto que habilita recortes salariales ante accidentes o enfermedades ajenas al trabajo.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Fede Cristofanelli, se analizó el origen y las consecuencias de la modificación introducida. Jastreblansky subrayó: “Invierte la carga de la prueba. El empleador tendrá derecho a pagar la mitad, no es una obligación, sino que la ley le abre la puerta. Probablemente la mayoría se agarre de esto para hacerlo, está claro”.

El texto del artículo 208 y la controversia sobre los derechos laborales

Manu Jove remarcó la ambigüedad del texto legal: “Lo de ‘el trabajador tendrá derecho’ hace ruido por cómo está planteado, pero al mismo tiempo se convirtió en un eslogan casi vacío de la oposición más férrea, el kirchnerismo, el peronismo. Esta idea de ‘la ley viene a quitar derechos’ empezó a instalarse con este artículo”. Jastreblansky recordó que la votación en el Senado se realizó con el proyecto repartido apenas seis minutos antes, lo que alimentó el desconcierto: “Muchos senadores se enteraron de este artículo y no sé si llegaron a leerlo porque hubo imágenes de cómo repartían el texto final de la ley de reforma laboral minutos antes de votar”.

La polémica también se concentró en la figura de Federico Sturzenegger, señalado como principal impulsor de la desregulación: “Desde que Sturzenegger entra al mundo Milei, lo único que él quiere hacer es cambiar, casi refundar las normas en Argentina y desregular todo lo posible”, sostuvo Jastreblansky. El staff recordó su impronta performática: “Es el hombre que andaba con esas carretillas, creo que literalmente, con pilas y pilas de hojas de artículos y leyes para derogar. El hombre detrás de la Ley Bases, incluso antes de ser funcionario formal”, sumó Jove.

Judicialización, conflicto de intereses y la reacción del Gobierno

El programa abordó el impacto judicial y los eventuales conflictos de interés vinculados al entorno del Gobierno. Jastreblansky explicó: “Muchas de las desregulaciones terminaron judicializadas y la justicia la frenó. Él dice: ‘Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque el sistema judicial es el último reducto de la casta’”. La periodista recordó el caso de la adjudicación directa de un contrato entre Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Sturzenegger: “Es una adjudicación directa por especialidad, no hubo licitación. Se presenta un conflicto de interés, eso es así. Tenés que darle intervención a los organismos de control y en este caso se hizo. La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura de la Nación dictaminaron sobre esta situación”.

El artículo 208 de la
El artículo 208 de la reforma laboral genera controversia y despierta reclamos en el Congreso por posibles recortes en derechos laborales (Infobae en Vivo)

El debate también incluyó las críticas a la estrategia oficialista de instalar casos extremos como “lastimarse jugando al fútbol” para justificar la reducción salarial. Paula Guardia Bourdin planteó: “Lo que hace es girar el eje del debate a una pavada, como es el romperte la pata jugando al fútbol, y lo quita de las enfermedades graves”. Jastreblansky enfatizó: “La primera parte del artículo dice que si tenés una enfermedad inculpable te pueden reducir hasta el 75% del sueldo. Si tenés un cáncer, ¿el empleador te va a pagar el 75% y no te va a cubrir esa licencia que hasta ahora te cubría el 100%?”.

Presión política y alternativas para destrabar la reforma laboral

Con la aprobación en Diputados en riesgo, el staff analizó las opciones que barajan los legisladores ante el rechazo social y político. Jastreblansky anticipó: “Empiezan a surgir algunas ideas para no tocar la ley como está: hacer una segunda ley de un solo artículo que aclare todo esto y diga que en casos de enfermedades gravísimas todavía el empleador tiene que cubrir el 100% del sueldo. Otros dicen de empacharlo desde la reglamentación y ahí aclarar que no aplica para casos de enfermedades graves”.

Jove señaló que la fragmentación política en Diputados abre la puerta a múltiples reclamos: “Aquellos dispuestos a acompañar la reforma dicen: ‘Si se abre la ventana para meter una modificación, aprovecho y te pido por acá, te pido por allá, hay que cambiar esto, ya está’. El bloque de Provincias Unidas ya votó en disidencia. El PRO y parte del radicalismo presionan para sumar sus propios temas. Si modifican el artículo, todos quieren meter la cuchara y se complica la aprobación”.

El debate evidenció la tensión entre la urgencia oficialista por sancionar la reforma antes del inicio de las sesiones ordinarias y la resistencia de sectores que advierten sobre la regresividad de los cambios. La opinión pública, atravesada por la discusión sobre derechos laborales y la credibilidad de los controles estatales, sostiene el tema en agenda mientras crecen las negociaciones legislativas.

