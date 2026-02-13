Quirno se reunió con su par de China y destacó el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países

Pablo Quirno y el canciller chino Wang Yi se estrechan la mano durante su encuentro en la cumbre de seguridad celebrada en Alemania. (@pabloquirno)

El canciller Pablo Quirno y su homólogo de China, Wang Yi, mantuvieron hoy una reunión bilateral en Múnich, Alemania, en el marco de la 62ª Conferencia de Seguridad. El encuentro puso de relieve la importancia para el gobierno libertario del vínculo con el gigante asiático, el segundo socio comercial argentino.

“El intercambio (entre ambos países) ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei”, sostuvo el funcionario, que encabeza la delegación oficial junto con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Según información oficial, el flujo comercial entre la Argentina y China arrojó en 2025 un saldo negativo de USD 5.652,6 millones, como resultado de exportaciones por USD 12.770,9 millones y USD 18.423,5 millones de importaciones.

“Dialogamos sobre la ampliación de exportaciones argentinas, nuevas inversiones y los avances en proyectos como las represas del sur. También destacamos la puesta en marcha del nuevo vuelo Shanghái–Buenos Aires, operativo desde el 4 de diciembre de 2025, que fortalece la conectividad y genera beneficios para los pasajeros, el turismo y los negocios. Y compartimos los beneficios del RIGI en esta nueva etapa económica de la Argentina y los avances en la estabilización macroeconómica, que fortalecen la previsibilidad y generan mejores condiciones para invertir y comerciar", amplió el canciller en una publicación en X.

Además del encuentro con Wang Yi, Quirno tiene agendadas en Múnich reuniones con el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y CEO de Abu Dhabi National Oil Company de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al Jaber; con la vicepresidente y alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas; y con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

También está estipulado un encuentro con su par de Israel, Gideon Sa’ar. "He tenido una llamada telefónica con el Canciller de Israel. Conversamos sobre la situación en Irán y Venezuela, y acordamos reunirnos durante la Conferencia de Seguridad en Múnich para continuar fortaleciendo nuestra relación estratégica”, indicó el canciller argentino a mediados de enero.

A su vez, también el mes pasado, el ministro de Netanyahu celebró la decisión de Argentina de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. “Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, sostuvo.

El canciller alemán, Friedrich Merz, al inicio de las deliberaciones en Munich (Reuters)

Por otro lado, en las oficinas de Casa Rosada circuló semanas atrás la posibilidad de que la delegación argentina busque concretar en Alemania un encuentro con funcionarios del Reino Unido para intentar flexibilizar el histórico veto al rearmamento argentino. Es una negociación que realiza Casa Rosada desde hace meses, y que ahora encabeza Presti, pero en las últimas horas se enfrió esa gestión, según supo Infobae.

El propio Milei reconoció la negociación a finales de 2025. Fue durante un reportaje que replicó el medio británico The Telegraph. Allí, además, sostuvo que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas “no es negociable”, y aclaró que solo buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños.

Desde Cancillería, además, señalaron que la delegación presentará en Múnich los avances del gobierno libertario “en materia de estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y apertura a las inversiones. En particular, destacará el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta central para atraer capitales en sectores estratégicos, generar empleo y potenciar el crecimiento sostenido de la economía argentina”.

Según consignó Deutsche Welle, el presidente del Consejo de la Fundación que organiza la conferencia, Wolfgang Ischinger, informó que Estados Unidos estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien el Canciller argentino tiene diálogo fluido. Ischinger sostuvo, además, que los representantes de Rusia e Irán no fueron invitados.

La presencia argentina en la Conferencia de Seguridad (MSC, por sus siglas en inglés) había sido intermitente durante casi una década, con una diplomacia más enfocada en temas regionales que en debates de seguridad estratégica. Pero la situación cambió en los últimos años. Luego de siete años sin participación de alto nivel, la canciller Diana Mondino representó al país en la edición 2024.

La entonces funcionaria integró el panel “Moneda para el cambio: política mundial con un presupuesto limitado”, y compartió escenario con líderes europeos y referentes del mundo financiero global donde, entre otros puntos, planteó la necesidad de revisar los sobrecargos del FMI y reclamó una arquitectura financiera internacional más equitativa.

Esa participación fue presentada por la Cancillería como un “retorno estratégico” de Argentina al debate global sobre defensa, economía internacional y gobernanza. Y se destacó que Mondino mantuvo más de 20 reuniones bilaterales con ministros y líderes empresariales.

Un año después, en 2025, la representación argentina quedó en manos del entonces canciller Gerardo Werthein, quien desarrolló una agenda más amplia y se reunió con autoridades de Alemania, Noruega, India e Italia, impulsó negociaciones sobre energía, minerales críticos y seguridad, buscó transmitir la “perspectiva global del presidente Milei”, y reforzó la alineación con Estados Unidos y el apoyo al Estado de Israel.

En 2024, además, hubo un movimiento clave: la MSC realizó por primera vez en América Latina un panel en el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizó en Mendoza, donde Argentina jugó un rol organizativo.