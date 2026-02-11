Reforma laboral: el Gobierno hizo cambios de último minuto que benefician a gremios y cámaras empresariales

El pleno del Senado durante la sesión extraordinaria de este miércoles (RS Fotos)

Tras varias horas de rumores, se confirmó el adelanto que Infobae y otro medio nacional dieron durante la tarde de hoy: los aportes compulsivos a gremios y cámaras empresariales de la ley de reforma laboral que debate el Senado tendrán topes más bajos, tal como marca el dictamen de mayoría, aunque no habrá fecha de caída -era a los dos años- y el fondeo a ambos sectores continuará vigente.

La posibilidad de que este nuevo guiño de la Casa Rosada fuese a sindicatos y no a empresarios generó nerviosismo en el sector dialoguista, que pidió igual tratamiento para los actores involucrados. Después de cinco horas de dudas, se validó la postura final y el giro automático de millonadas seguirá de manera compulsiva.

Un argumento que este medio oyó en un pasillo de la Cámara alta fue que hay gremios demasiado pequeños y que, ante la caída dentro de dos años, empezarían con una debacle sin retorno e imposibilidad de subsistencia.

Qué decía el artículo

La versión hasta el mediodía de este miércoles apuntaba a que “a partir de la sanción de la presente Ley, los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores“.

En tanto, “los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Se excluían “las cláusulas que acuerden otros beneficios en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, con los líderes de la CGT en diciembre pasado, durante el tratamiento de la reforma laboral en plenario de comisiones

Sobre el final del artículo, se resaltaba: “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Tampoco resultarán obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos“.

A partir de ahora se espera, ya para la madrugada de este jueves, que el oficialismo comunique en el recinto la decisión que, para ambos bandos, los aportes continúen de forma obligatoria, aunque con topes más bajos. Otro ejemplo comentado esta jornada fue el “delirio” de sindicatos que tenían hasta un 6%. “Con eso, ni les hacía falta esforzarse por agremiar trabajadores. Una locura”, sentenció un senador dialoguista a este medio.

Justicia laboral a la Ciudad

Por otra parte, desde la Libertad Avanza también informaron que el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad quedará como un anexo de la iniciativa en cuestión, un tema que generó controversia y que parece sería saldado esta noche por el pleno de la Cámara alta, como también adelantó este medio horas atrás.

Como esta cuestión involucra los artículos 79 y 91 del dictamen de mayoría, habrá modificaciones y, lo más importante: el traslado quedará al final de la ley, como una especie de anexo. La crítica que se le realiza a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto.

Billeteras virtuales

Otra duda surgida estaba direccionada a si billeteras virtuales podrían involucrarse en el depósito de haberes de trabajadores. La respuesta se sostiene en el “no”, aunque el Banco Central emitiría, en un futuro cercano, reglas precisas para abrir una ventana y que, las más serias, logren en algún momento participar de esta compulsa.