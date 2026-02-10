Política

LLA hizo valer su número y se quedó con las presidencias en las comisiones constituidas de Diputados

El oficialismo, acompañado por aliados, se hizo de las 9 comisiones para extraordinarias. Críticas de los bloques opositores que denuncian falta de participación

La Libertad Avanza se quedó
La Libertad Avanza se quedó con la presidencia de las 9 comisiones que se conformaron

El bloque de La Libertad Avanza consolidó su dominio en la Cámara de Diputados durante la configuración de las comisiones para las sesiones extraordinarias, asegurándose la presidencia de todas las nuevas formaciones y profundizando el perfil de gobierno parlamentario que impulsa el oficialismo. Esta maniobra refuerza el control libertario en momentos en que, según las críticas de la oposición, se limita el pluralismo y la representación proporcional en el órgano legislativo.

Al cierre de la maratónica jornada, la bancada libertaria retuvo la totalidad de las presidencias de las siete comisiones constituidas ese día, a las que se suman las de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch, y Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, ambas creadas en diciembre. La diputada oficialista Silvana Giudici justificó la medida al señalar: “De las 46 comisiones permanentes estamos constituyendo 9 y a este bloque, por la proporcionalidad, le corresponden 19, por lo que no nos arrogamos mayor representatividad de la que tenemos”.

La sesión comenzó a las 10:00 en la Sala 2, cuando se conformó la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, liderada por la diputada salteña María Gabriela Flores. Más tarde, Álvaro Martínez de LLA (Mendoza) asumió la presidencia de la comisión de Justicia y, al mediodía, Lisandro Almirón de Corrientes quedó a cargo de Legislación del Trabajo. El oficialismo, con 95 diputados que lo posicionan como la primera minoría, contó con el respaldo de bloques satélites como el PRO y la UCR, lo que facilitó su estrategia para copar las presidencias.

Este avance fue inmediatamente cuestionado por Unión por la Patria, cuyo bloque decidió reservarse la postulación de sus representantes como gesto de protesta. La diputada Paula Penacca advirtió: “Queremos dejar sentado que se están constituyendo comisiones que varias fuerzas políticas estaban al frente ejerciendo la presidencia y ha sido la decisión del oficialismo asumir la presidencia de todas. No hay necesidad de esto, debe haber una representación genuina de todos los bloques y vamos a insistir con esto”. Penacca también criticó el apresuramiento del oficialismo, afirmando: “Ingresaron un proyecto de reforma de la ley penal juvenil a la mañana y a la tarde lo retiraron. Es absurdo que nos quieran llevar a patadas en el culo”.

Juliana Santillán, diputada de La
Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza, fue designada presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto

Desde la bancada libertaria, Giudici replicó: “No hay intención de llevar a nadie a patadas en el culo, puedo dar fe que así era en años anteriores”, y defendió el procedimiento bajo la premisa de la proporcionalidad parlamentaria.

La nómina de comisiones conformadas incluyó Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con José Peluc (LLA, San Juan) como titular; Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la diputada Juliana Santillán (LLA, Buenos Aires); y la comisión del Instituto del Mercosur, cuya presidencia hasta ahora estaba en manos del peronismo, siendo designado en su lugar el ex diputado del PRO, actual libertario, Damián Arabia, designación que fue eje de una disputa durante la jornada.

La estrategia libertaria encontró escasa resistencia efectiva por parte de los bloques opositores, que optaron por retirarse de las reuniones en señal de disconformidad. “Se quedaron con todo, es un muy mal inicio”, comentó un diputado de la oposición que se mantuvo en silencio durante los procesos de conformación de las comisiones.

En este esquema, La Libertad Avanza se queda con la potestad de convocar o no y de manejar el temario de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación, no solo para los temas que se debatirán entre mañana y el 27 de febrero, sino que también quedarán de esa manera por los próximos dos años, hasta que nuevamente se renueve la mitad de los diputados que integran la Cámara de Diputados de la Nación.

