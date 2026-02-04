Política

La Fraternidad persiste con el paro de trenes para mañana pero fijó las condiciones para suspenderlo

El titular del gremio, Omar Maturano, confirmó el desacuerdo por el reclamo salarial tras la última reunión en la secretaría de Trabajo

Omar Maturano, de La Fraternidad, ratificó el paro de trenes pero fijó condiciones para suspenderlo

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, afirmó que el sindicato ferroviario mantiene la medida de fuerza prevista para este jueves, ante la insuficiente oferta salarial del Gobierno. Sin embargo, aún cuando no está definida una conciliación obligatoria, la conducción dejó la puerta abierta para suspender la huelga.

Así lo aclaró el sindicalista, que representa a los maquinistas del sector, al brindar detalles sobre la última audiencia en la Secretaria de Trabajo celebrada ayer a las 11.30. Y advirtió que el conflicto puede ser destrabado todavía. “Hay varias formas de destrabarlo, pero la solución la tienen que buscar ellos”, consideró.

“Nos ofrecieron lo mismo: el 2% para diciembre. Lo único que varió fue el 1,3% para enero, 1,3% febrero, y el 1,2% para marzo”, deslizó, al consignar que apenas se mejoraron 0,3%, 0,3% y 0,2% para ese trimestre. “Desde que asumió este gobierno nos deben el 56% a lo que hace la inflación, y el 18% a los 9 meses para atrás, entre marzo de 2025 y 2026″, concluyó, en declaraciones con el periodista Eduardo Feinmann por radio Mitre.

En concreto, Maturano admitió que “no somos optimistas que nos vayan a dar el 18%, pero hay una solución que es firmar diciembre únicamente”. Sin embargo, persiste el desacuerdo porque el Estado nacional ofrece el 2% para ese período, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8 por ciento.

Omar Maturano, secretario general de
Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad (Fuente)

La conducción sindical de La Fraternidad ya había ratificado el paro de trenes previsto para el jueves, tras una reunión considerada insatisfactoria con directivos de Ferrocarriles Argentinos. El encuentro no logró modificar la postura del gremio, que exige una recomposición salarial superior. De parte del sector empleador, asistieron el presidente de Ferrocarriles Argentinos, junto con el gerente general y el responsable jurídico.

La medida de fuerza anunciada por el gremio prevé una interrupción total de los servicios en Trenes Argentinos Pasajeros y Belgrano Cargas, incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, así como en Metrovías y Ferrovías SAC. El paro, que será por 24 horas, surge como respuesta a lo que el gremio considera una “burda oferta” de actualización salarial.

En un recuento sobre la pérdida del poder adquisitivo de los ferroviarios, el dirigente sindical contempló que el incremento deben impactar en el salario básicos, sobre todo luego de que “no dieron el bono de fin de año” y otros beneficios como “la canasta de navidad, que hace dos años que no la recibimos”.

Los maquinistas convocaron a un
Los maquinistas convocaron a un paro de 24 horas para este jueves (Crédito: Adrián Escandar)

Respecto a la reforma laboral en debate en el Congreso, Maturano consideró que “en algunos aspectos es necesaria” y reconoció que tanto empleadores como trabajadores han incurrido en “abusos”, especialmente en materia de pagos y derechos. Pero aclaró que las modificaciones no deben conducir a una flexibilización excesiva, mientras persisten reclamos en el proceso de trabajo de su sector.

Las dos partes siempre abusaron de algo. Donde se puede pagar menos, se paga menos. Por ejemplo, donde se puede estirar y dejar la plata trabajando en los bancos; en vez de pagar el día primero, cuando pueden pagar el día cinco. Van y lo pagan el día cinco, aunque haya necesidades del trabajador. Todos abusamos, pero seguramente que hay que modernizar, como dicen ellos cariñosamente, pero no flexibilizar como la quieren flexibilizar”, completó.

La Fraternidad ofrece como alternativa
La Fraternidad ofrece como alternativa solo cerrar por diciembre (Crédito: Adrián Escándar)

Para la dirigencia de La Fraternidad, además de la cuestión salarial, la falta de inversión en el sector agrava la situación laboral. Desde el sindicato señalaron que la ausencia de herramientas adecuadas y el envejecimiento del material rodante dificultan cualquier intento de mejora en la productividad. “¿Cómo flexibilizamos cuando estamos conduciendo trenes de 1965 o de 1976? ¿Cómo flexibilizamos cuando tenemos señales de 1930?“, se preguntó.

En las últimas horas, frente a la posibilidad de que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria, Maturano aseguró que el gremio actuará dentro del marco legal y acatará la resolución que disponga la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero. “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”, expresó el funcionario ayer con radio La Red.

