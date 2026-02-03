Sociedad

La Fraternidad ratificó el paro de trenes del jueves pero anticipó que acatará una conciliación obligatoria

Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato calificó como negativa la reunión mantenida este martes con la empresa que concesiona los ferrocarriles en la Secretaría de Trabajo. Aseguró que los trabajadores perdieron un 15% de poder adquisitivo en 2025

El gremio aclaró que acatará en caso de que el gobierno llame a conciliación obligatoria.

La conducción sindical de La Fraternidad ratificó este martes el paro de trenes previsto para el jueves, tras una reunión considerada insatisfactoria con directivos de Ferrocarriles Argentinos. El encuentro, celebrado en la Secretaría de Trabajo, no logró modificar la postura del gremio, que exige una recomposición salarial superior a la oferta presentada. Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, calificó la negociación como “en vano”, debido a que la propuesta salarial quedó por debajo de la inflación registrada y de las proyecciones para los próximos meses.

Durante el diálogo, los representantes empresariales ofrecieron un incremento del 2% en diciembre, cifra que, según Maturano, resulta insuficiente dado que la inflación de ese mes fue del 2,8%. Para los meses siguientes, la oferta contemplaba subas de 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo, porcentajes que el sindicato juzga por debajo de la realidad inflacionaria. Maturano expresó que la inflación estimada para enero alcanzaría el 3,1%, lo que profundizaría la pérdida de poder adquisitivo del sector.

La reunión fue encabezada por el presidente de Ferrocarriles Argentinos junto con el gerente general y el responsable jurídico. Según Maturano, “no tenían nada más para ofrecer”, lo que llevó a la dirigencia sindical a mantener la medida de fuerza y a considerar agotada la instancia de diálogo en los términos propuestos por la empresa. La Fraternidad representa a los conductores de tren, quienes, de acuerdo al secretario gremial, acumularon una merma del 15% en su salario real durante 2025, mientras que el sector ferroviario perdió un 65% desde el inicio de la actual administración nacional.

La medida de fuerza anunciada por La Fraternidad prevé una interrupción total de los servicios en Trenes Argentinos Pasajeros y Belgrano Cargas, incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, así como en Metrovías y Ferrovías SAC. El paro, que será por 24 horas, surge como respuesta a lo que el gremio considera una “burda oferta” de actualización salarial por parte de las empresas ferroviarias. El sindicato, bajo la conducción de Omar Maturano, sostiene que la responsabilidad de los conductores exige condiciones salariales acordes y que el deterioro de las vías y formaciones incrementa la exigencia de su labor.

Sebastián Maturano remarcó que la paciencia de los trabajadores “tiene un límite”, en un contexto donde, según sus declaraciones, los pedidos de reunión para recomponer el salario han sido recurrentes. “La responsabilidad es alta, no es como cualquier trabajador”, afirmó el dirigente, quien también denunció el estado de la infraestructura ferroviaria: “Hay formaciones rotas, con 70 años, vías que no se reparan, el desguace es lamentable y en esas condiciones tiene que trabajar un conductor de tren y no valoran su profesionalidad”.

Frente a la posibilidad de que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria, Maturano aseguró que el gremio actuará dentro del marco legal y acatará la resolución que disponga la Secretaría de Trabajo. “Esperamos lo que dicte”, manifestó, aunque anticipó que podría haber nuevas comunicaciones en el transcurso del día para intentar una salida al conflicto. La expectativa sindical está puesta en la respuesta oficial, aunque por el momento la medida de fuerza se mantiene firme.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se refirió al conflicto ferroviario y señaló que la conciliación obligatoria “siempre está presente la posibilidad, en la medida en que la norma lo permita”. Cordero enfatizó que desde la cartera laboral se prioriza el diálogo y la autocomposición entre las partes, aunque admitió que el contexto social actual exige negociaciones razonables. “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”, expresó el funcionario en comunicación con radio La Red.

