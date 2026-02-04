Política

Argentina suscribió a la coalición global de tierras raras que convocó Estados Unidos

La Cancillería comunicó el apoyo al Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos que propuso el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio

Guardar
Nuevo acercamiento entre la Argentina
Nuevo acercamiento entre la Argentina y Estados Unidos. Esta vez, firmó la coalición por las tierras raras (REUTERS/Al Drago/File Photo)

La Argentina confirmó este miércoles que apoyó a la coalición global de tierras raras que propuso Estados Unidos como parte de su estrategia de seguridad ante el avance de China. La iniciativa fue impulsada por el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que convocó a ministros de casi 50 países para avanzar con la medida.

De acuerdo al comunicado de Cancillería, la Argentina al “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, mediante el cual ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo”.

En el comunicado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que esta medida “apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia“.

Para la Argentina, este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo. En 2025, gracias a los estímulos y condiciones establecidas por el RIGI, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual cercano al 30 %. Esto posiciona a la minería, en particular a minerales críticos como el litio y el cobre, como un sector clave para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y la creación de empleo calificado, con incidencia positiva sobre las economías regionales”, añadieron.

Y completaron: “En un contexto de estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión, la minería se consolida, junto con la energía y la agroindustria, como uno de los pilares del proceso de transformación económica en curso. La Argentina se encamina hacia un aumento de sus exportaciones totales del orden de los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años, con una participación creciente de la minería, que podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y alcanzar más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década”.

En tanto, el canciller Pablo Quirno compartió en sus redes sociales un mensaje tras la firma del acuerdo: “Hoy firmé, en representación de Argentina, un Acuerdo sobre Minerales Críticos con los Estados Unidos: más exportaciones, más inversiones y más empleo para nuestro país. Gracias, Christopher Landau, por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica”.

Pablo Quirno firmó el acuerdo
Pablo Quirno firmó el acuerdo con Christopher Landau

En ese sentido, durante este miércoles, Marco Rubio convocó a una Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en el Departamento de Estado y vinculó la estabilidad de las cadenas de suministro con la capacidad de las naciones para proteger su soberanía y proyectar poder militar en el siglo XXI. Justamente, el objetivo de Washington es promover un acuerdo global que reduzca el control de China sobre estos instrumentos claves.

“Los minerales críticos son vitales para los dispositivos que utilizamos todos los días; ellos impulsan nuestra infraestructura, nuestra industria y nuestra defensa nacional”, afirmó Rubio ante delegaciones de más de 50 países. “No se habla lo suficiente de esto, pero es una parte clave de nuestra seguridad”.

El Secretario de Estado de
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst)

La cita ministerial ocurre en un momento de “tregua” comercial de un año entre Washington y Beijing, tras meses de restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras que golpearon los mercados globales. Sin embargo, Rubio y otros altos funcionarios dejaron claro que Estados Unidos ya no está dispuesto a confiar en la estabilidad de un mercado dominado por un solo competidor estratégico.

Respecto al papel de la Argentina, Rubio señaló: “No solo tiene la capacidad desde el punto de vista de los recursos naturales para ser un socio clave en minerales críticos para el mundo, no solo para Estados Unidos. Creo que también por su geología, su ubicación geográfica, como por su experiencia, ya han dado pasos enormes“.

Y sumó: "Argentina es uno de los líderes globales en este sentido. Además, estar ubicado en el hemisferio occidental tiene un valor estratégico tanto para Argentina, pero obviamente también para Estados Unidos“.

Qué son las tierras raras y para qué sirven

Esta amplia categoría incluye docenas de materiales como cobalto, níquel, manganeso, grafito y litio, así como “tierras raras”, un grupo de 17 elementos metálicos esenciales para muchos dispositivos de alta tecnología y cuya producción está dominada por China.

La producción mundial en bruto de tierras raras aumentó de 220.000 toneladas en 2019 a 390.000 toneladas en 2024, un incremento del 77 por ciento en cinco años, según un informe de referencia sobre materias primas del grupo de investigación francés Cercle CyclOpe. En esto, hay cuatro elementos que representan la mayor parte del valor económico del sector: neodimio, praseodimio, disprosio y terbio.

Estas cuatro tierras raras “magnéticas” se utilizan principalmente para fabricar imanes permanentes, en particular imanes de neodimio-hierro-boro, que son aproximadamente 10 veces más potentes que los convencionales.

Las tierras raras empiezan a
Las tierras raras empiezan a tener más incidencia en el mundo y abre un nuevo foco de conflicto entre Estados Unidos y China (REUTERS/Steve Marcus)

El uso de estos elementos raros maximiza el rendimiento de los imanes al mismo tiempo que reduce su tamaño y peso, señaló Damien Ambroise, responsable de energía en la consultora francesa Bartle.

Un solo aerogenerador marino contiene hasta una tonelada de estas tierras raras magnéticas.

Las tierras raras también se encuentran en todos los teléfonos inteligentes, mejorando el rendimiento de la pantalla y permitiendo la función de vibración del teléfono. Cada dispositivo contiene alrededor de tres gramos de tierras raras, lo que supone más de 3.700 toneladas en total para los 1.240 millones de aparatos vendidos en todo el mundo en 2024.

En el caso de los vehículos eléctricos, cada motor híbrido o eléctrico contiene entre 1,2 y 3,5 kilogramos de tierras raras, según una estimación del Buró de Investigaciones Geológicas y Mineras de Francia. También se utilizan en la fabricación de micromotores, como los que pliegan automáticamente los retrovisores de un automóvil cuando está estacionado.

Temas Relacionados

tierras rarasEstados UnidosArgentinaCancilleríaJavier MileiMarco RubioDonald Trumpúltimas noticias

Últimas Noticias

El gobernador de Salta se sometió a un narcotest y ratificó la política de controles toxicológicos a los funcionarios

Gustavo Sáenz se realizó el exámen y dio negativo. Fue durante la inauguración de un hospital público digital. El estudio será exigido a todas las personas que ingresen a la función pública en la provincia

El gobernador de Salta se

Condicionado por la reforma laboral, el Gobierno demora la Ley de Glaciares: el rol central de las provincias

Las autoridades nacionales no incluyeron el proyecto en la convocatoria de sesión de la próxima semana, aunque aseguran que tienen los votos para aprobarla. Algunos gobernadores desconfían y crece la tensión

Condicionado por la reforma laboral,

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y suspendieron el paro de trenes de este jueves

La Fraternidad acatará la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo ante el fracaso de otra audiencia para definir un aumento salarial. Cómo puede seguir el conflicto

El Gobierno dictó la conciliación

La CGT busca aliados entre empresarios para frenar la reforma laboral: quiénes aparecen como socios clave

Tres entidades del sector empleador critican el proyecto oficial y los sindicalistas quieren unir fuerzas para defender los aportes compulsivos mediante los convenios colectivos. Qué está en juego con esa postura

La CGT busca aliados entre

Se levantó el paro de trenes: cómo sigue el reclamo salarial de los trabajadores ferroviarios

El Gobierno dictó la conciliación de obligatoria para que las partes negocien sin conflicto y se suspendió la medida de fuerza de este jueves

Se levantó el paro de
DEPORTES
Talleres venció 2-0 a Argentino

Talleres venció 2-0 a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

El secreto detrás de las canchas de tenis más llamativas: cómo los nuevos tonos conquistan torneos y dividen opiniones

“No soy trans, soy una chica”: la campeona olímpica Imane Khelif volvió a responder a los cuestionamientos sobre su género

La frase sobre la nueva Fórmula 1 que preocupa: el detalle sobre el acelerador

TELESHOW
Nicolás Behringer, el campeón de

Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina, se sometió a una cirugía clave para seguir cantando

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

INFOBAE AMÉRICA

Transición en Venezuela: al menos

Transición en Venezuela: al menos 22 presos políticos fueron excarcelados

Por qué proteger los microbios puede cambiar el futuro de la salud y el clima

Israel imputó a doce personas, incluidos reservistas, por contrabandear bienes a Gaza durante la tregua

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental