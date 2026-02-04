EEUU llamó a una coalición global de tierras raras para fortalecer la seguridad ante China: “Son el motor de nuestra defensa”

Marco Rubio en la cumbre de minerales el 4 de febrero de 2026. Afirmó que estos recursos son vitales para la industria y la defensa nacional. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió el miércoles que la dependencia de suministros extranjeros de minerales críticos ha dejado a la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados en una posición de vulnerabilidad sistémica, calificando el control de estos recursos como el pilar fundamental de la defensa moderna.

En la inauguración de la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en el Departamento de Estado, Rubio vinculó directamente la estabilidad de las cadenas de suministro con la capacidad de las naciones para proteger su soberanía y proyectar poder militar en el siglo XXI.

“Los minerales críticos son vitales para los dispositivos que utilizamos todos los días; ellos impulsan nuestra infraestructura, nuestra industria y nuestra defensa nacional”, afirmó Rubio ante delegaciones de más de 50 países. “No se habla lo suficiente de esto, pero es una parte clave de nuestra seguridad”.

La cita ministerial ocurre en un momento de “tregua” comercial de un año entre Washington y Beijing, tras meses de restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras que golpearon los mercados globales. Sin embargo, Rubio y otros altos funcionarios dejaron claro que Estados Unidos ya no está dispuesto a confiar en la estabilidad de un mercado dominado por un solo competidor estratégico.

El fin de la “minería glamorosa”

Rubio utilizó un tono histórico para describir cómo Estados Unidos perdió su ventaja competitiva. Recordó el descubrimiento en 1949 de la mina Mountain Pass en California, que una vez fue el epicentro de la revolución de las tierras raras. Sin embargo, señaló que el país se dejó cegar por el “glamour” de diseñar computadoras y aviones, mientras subcontrataba la extracción y el procesamiento a naciones extranjeras.

“Permitimos que nuestra industria de minerales críticos se marchitara y muriera para poder enfocarnos en la manufactura. Luego subcontratamos la manufactura”, dijo Rubio. “Un día nos despertamos y nos dimos cuenta de que habíamos subcontratado nuestra seguridad económica y nuestro propio futuro”.

Bajo la doctrina de que la seguridad económica es seguridad nacional, Rubio comparó la reunión actual con la Conferencia de Energía de Washington de 1974, donde el entonces secretario Henry Kissinger impulsó la creación de la Agencia Internacional de Energía para contrarrestar el embargo petrolero. Cincuenta años después, el objetivo es similar: un marco multilateral para proteger todas las etapas de la producción, desde la mina hasta el producto final, de las “disrupciones no comerciales”.

Blindaje para el arsenal de la democracia

JD Vance el 4 de febrero en Washington. Propuso crear un bloque aliado con precios mínimos para asegurar la autonomía industrial de EE. UU. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El enfoque de la administración no es solo diplomático, sino preventivo. El vicepresidente JD Vance, presente en la reunión, detalló la creación de un bloque comercial preferencial que implementará “precios mínimos” protegidos por aranceles. El objetivo es evitar que los competidores inunden el mercado con minerales baratos para quebrar a los productores occidentales, una táctica que Vance calificó de “guerra económica”.

Para la defensa nacional, esto es crítico. Los minerales como el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras son ingredientes esenciales en la fabricación de imanes para motores de aviones de combate, sistemas de guía de misiles, radares de alta precisión y tecnologías de visión nocturna.

“Como mucho hablamos de la economía digital y de alta tecnología, el presidente Trump dijo algo muy importante: fundamentalmente, todavía tienes una economía que funciona con cosas reales”, relató Vance. “Y no hay nada más real que los minerales críticos”.

Project Vault: una reserva estratégica de USD 12.000 millones

David Copley y Marco Rubio el 4 de febrero. Copley anunció que EE. UU. reducirá los tiempos de permisos mineros de 29 años a menos de un mes. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Como parte de este blindaje, el gobierno anunció los detalles del “Project Vault”, un fondo de 12.000 millones de dólares destinado a crear la primera reserva estratégica de minerales críticos para la economía civil y de defensa. El fondo combina un préstamo de 10.000 millones del Banco de Exportación e Importación de EE. UU. (Ex-Im Bank) con capital privado, funcionando de manera similar a la Reserva Estratégica de Petróleo creada en los años 70.

David Copley, director sénior de Cadenas de Suministro Globales del Consejo de Seguridad Nacional, explicó que Estados Unidos ha pasado décadas descuidando su sector minero, graduando apenas a unos 250 ingenieros de minas al año para una población de 340 millones.

“Estamos haciendo cosas que el gobierno estadounidense nunca había hecho antes, como invertir directamente en el capital de empresas mineras para que los acuerdos se concreten rápidamente”, dijo Copley. Además, destacó que la administración ha reducido los tiempos de permisos ambientales de 29 años a menos de un mes para proyectos estratégicos. “Ya no estamos parados simplemente admirando el problema”.

Una coalición global por la soberanía

Iwao Horii durante la cumbre. Japón respaldó la iniciativa de EE. UU. y anunció el foro FORGE para diversificar el suministro global. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La respuesta internacional fue encabezada por Japón, que a través de su ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Yui Ohori, anunció el lanzamiento de FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement). Ohori subrayó que el “dumping” de precios basado en políticas no comerciales está desplazando a los productos legítimos y monopolizando el mercado de forma desleal.

Rubio insistió en que esta no es solo una iniciativa estadounidense. “Esto solo funciona si es adoptado ampliamente por múltiples países”, dijo. El secretario de Estado concluyó que el objetivo final es asegurar que ningún país pueda utilizar el acceso a estos minerales como “palanca” o chantaje contra la seguridad colectiva.

La cumbre concluyó con la intención de transformar estas discusiones en acuerdos vinculantes dentro de los próximos 180 días, estableciendo lo que Rubio llamó una “nueva era de prosperidad compartida y seguridad” que sea inmune a las presiones de adversarios estratégicos.