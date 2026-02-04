Política

Marco Rubio: “Argentina tiene capacidad para ser un socio clave en minerales críticos para el mundo”

El secretario de Estado rescató la importancia estratégica del país frente al manejo geopolítico que hace China de estos insumos necesarios para el comercio internacional y el desarrollo tecnológico

Marco Rubio, secretario de Estado,
Marco Rubio, secretario de Estado, durante la conferencia de prensa que ofreció en la Cumbre de Minerales Críticos, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Al comienzo de la Cumbre de Minerales Críticos que convocó Estados Unidos para promover un acuerdo global que reduzca el control de China sobre estos insumos clave, Marco Rubio enfatizó la importancia de la Argentina en esta puja geopolítica que lidera Donald Trump.

-¿Qué papel puede desempeñar Argentina en este acuerdo sobre minerales críticos?-, le preguntaron al secretario de Estado durante una conferencia de prensa.

-Argentina no solo tiene la capacidad desde el punto de vista de los recursos naturales para ser un socio clave en minerales críticos para el mundo, no solo para Estados Unidos. Creo que también por su geología, su ubicación geográfica, como por su experiencia, ya han dado pasos enormes-, contestó Rubio.

Y completó: Argentina es uno de los líderes globales en este sentido. Además, estar ubicado en el hemisferio occidental tiene un valor estratégico tanto para Argentina, pero obviamente también para Estados Unidos.

Javier Milei y Donald Trump tienen sintonía ideológica y afinidad personal, y estos dos hechos consolidan la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, Argentina firmará el acuerdo sobre Minerales Críticos que se debate hoy en el foro convocado por el Departamento de Estado.

Javier Milei saluda a Donald
Javier Milei saluda a Donald Trump durante el lanzamiento de la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

La cumbre convocada por Marco Rubio -secretario de Estado- es una consecuencia directa de una sucesión de órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump y dos documentos oficiales emitidos por la administración republicana para describir la estrategia de Seguridad y de Defensa Nacional de Estados Unidos.

Hacia fines de 2025, la administración republicana publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, que estableció el concepto de Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

A este concepto geopolítico, adonde se propone restringir la actuación de jugadores extraterritoriales en América Latina, se sumó la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que privilegia a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China.

En este contexto, Trump emitió a comienzos de 2026 una orden ejecutiva titulada “Ajuste de las importaciones de minerales críticos procesados ​​y sus productos derivados a Estados Unidos“.

La orden del líder republicano reivindica la cooperación internacional para reforzar la seguridad minera de Estados Unidos. La industria estadounidense depende en su totalidad de las importaciones de 12 minerales críticos, que Beijing detenta en una abundancia inobjetable.

JD. Vance, vicepresidente de los
JD. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, al inaugurar la Cumbre de Minerales Críticos, (Washington, Estados Unidos)

La Cumbre de Minerales Críticos que inauguró hoy JD. Vance -vicepresidente de Estados Unidos- se explica en la orden ejecutiva de Trump que propone la cooperación global en la cadena de suministros como pivot esencial de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Y para cerrar el círculo, hace cuarenta y ocho horas, Trump anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos que denominó Project Vault.

Esta iniciativa de la Casa Blanca combinará casi 1.700 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares que aportará el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos(EXIM Bank),

“Esto se hace para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez”, sostuvo Trump en el Salón Oval cuando firmó la creación del Project Vault.

La intención de la administración Trump es aprobar en la Cumbre de Washington una hoja de ruta que siente las bases de una alianza entre Estados Unidos y sus socios globales para contener la influencia de Beijing en el mercado de los minerales críticos.

El canciller Pablo Quirno se
El canciller Pablo Quirno se encontró con Chris Landau, subsecretario de Estado, antes del comienzo de la Cumbre de Minerales Críticos, (Washington, Estados Unidos)

El canciller Pablo Quirno representa a la Argentina en la Cumbre de Minerales Críticos. Ayer se encontró con Chris Landau, subsecretario de Estado, y le adelantó que la administración Milei apoya la iniciativa de Trump para aplacar el control que tiene China sobre estos insumos clave para la economía global y el desarrollo tecnológico.

