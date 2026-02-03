Política

El próximo sábado entregarán del sable corvo de San Martín a los Granaderos: cómo será el acto que encabezará Milei

El Presidente estará en el Campo de la Gloria. Habrá una recreación del combate que lideró el Libertador en suelo argentino. Se entregará el símbolo al Regimiento que tendrá su custodia

Una recreación de la histórica
Una recreación de la histórica Batalla de San Lorenzo, la única que encabezó el General San Martín en suelo patrio

Javier Milei encabezará el próximo sábado la ceremonia de entrega del sable corvo del Libertador general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, en el marco de la recreación del Combate de San Lorenzo, que se realizará en esa ciudad de Santa Fe, en un acto que contará por primera vez en más de 25 años con la asistencia del Presidente de la Nación.

El evento central está previsto para las 19 en las barrancas del río Paraná linderas al convento de San Carlos, donde cada año se realiza la conmemoración de la única batalla en suelo patrio que encabezó San Martín. Este año tendrá la particularidad que estará el jefe de Estado, su hermana, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; el gobernador Maximiliano Pullaro; y otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el único orador será Milei, quien tiene previsto entregarle al jefe del Regimiento que fundó el Libertador, teniente coronel Cristian Castellanos, el sable corvo, una reliquia que el presidente dispuso que pase del Museo Histórico Nacional a la custodia de esa unidad del Ejército Argentino.

El sable corvo del Libertador
El sable corvo del Libertador general José de San Martín quedará a resguardo del Regimiento de Granaderos a Caballo

La ceremonia del sábado estará precedida por una marcha a caballo del regimiento. El viernes está previsto un acto en Capitán Bermúdez. La Fanfarria Alto Perú realizará un desfile, a las 19.30, sobre la avenida San Martín, avanzando hacia el norte desde calle Moreno hasta el Paseo del Pino, donde interpretará un repertorio de marchas y canciones populares. A las 21.30, el Convento San Carlos será escenario de la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos.

Pero el acto central estará concentrado el sábado, con epicentro en las barrancas y el entorno del Convento de San Carlos. Como todos los años, se hará la recreación del combate que fue decisivo para el plan libertador de San Martín.

Después, está previsto el discurso del presidente Milei y la entrega del sable corvo. En el Boletín Oficial de este martes se publicó el decreto que estableció el traslado de la custodia de ese símbolo patrio.

Javier Milei, su hermana Karina,
Javier Milei, su hermana Karina, y los Granaderos a Caballo

Milei tiene una cercanía especial con el Regimiento de Granaderos a Caballo, que tiene la misión de ser como guardia de honor y custodia presidencial, tanto en la Casa Rosada como en la Residencia de Olivos, y participa de actos ceremoniales y servicios de protocolo de Estado.

El Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ asumirá la custodia exclusiva del sable que perteneció a José de San Martín, tras la publicación de un decreto que busca fortalecer la seguridad y protección de este símbolo nacional.

La decisión responde a la necesidad de preservar la integridad de la pieza histórica, que fue blanco de robos en 1963 y 1965 por parte de integrantes de la “Juventud Peronista”. El sable, restituido finalmente al Ejército en 1966, fue depositado de forma definitiva en el Regimiento mediante el decreto 8756/1967.

El texto oficial resalta que esta medida apunta a honrar la historia, garantizar una administración responsable del patrimonio nacional y reafirmar la soberanía, independencia y libertad como principios del Estado argentino. Además, la norma cita el apoyo jurídico recibido y la autoridad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 99 de la Constitución Nacional.

24 de mayo de 2015,
24 de mayo de 2015, cuando el sable corvo de San Martín fue depositado en el Museo Histórico Nacional

En la actualidad, el Regimiento de Granaderos a Caballo se distingue por cumplir los estándares del Consejo Internacional de Museos (ICOM/UNESCO), albergando objetos fundamentales de la gesta sanmartiniana y recibiendo a escuelas y visitantes de todo el país. El museo, reconocido internacionalmente y con planes de ampliación, ajustará su propuesta museológica a la creciente demanda de público.

El nuevo decreto dispone que la tutela, vigilancia y preservación del sable quedarán bajo responsabilidad exclusiva de los Granaderos, quienes aplicarán todos los protocolos exigidos por la normativa vigente.

Granaderos a Caballo argentinos realizan
Granaderos a Caballo argentinos realizan una carga ceremonial a caballo, con espadas desenvainadas y una bandera nacional, recreando un momento histórico en un campo abierto con árboles y polvo (Imagen Ilustrativa Infobae) (Regimiento de Granaderos a Caballo)

