Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

La demora en la publicación de una actualización del índice oficial de precios al consumo en Argentina generó críticas hacia la transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y culminó con la dimisión de su director, Marco Lavagna. Según informó Radio Mitre, Lavagna comunicó su renuncia en el interior del propio Indec luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reconociera que la adopción de un nuevo modelo de Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría mostrado cifras inflacionarias superiores en los dos últimos años. La salida de Lavagna se produjo ocho días antes de que se dé a conocer el indicador actualizado, lo que aumentó los cuestionamientos sobre el manejo de la información estadística durante un periodo de intensos debates políticos y sociales.

De acuerdo con lo consignado por Radio Mitre, una portavoz del Indec confirmó la decisión: "Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al Indec y lo comunicó dentro del Instituto". La renuncia llega después de que el BCRA publicó su más reciente Informe de Política Monetaria, en el que reconoció que el impacto de precios en servicios públicos, alquileres y otros gastos no estaba reflejándose plenamente en el antiguo cálculo del IPC, por lo que la aplicación del nuevo índice habría intensificado las cifras oficiales de inflación.

El medio explicó que el nuevo modelo llevaba meses listo para implementarse, pero Lavagna optó por posponer su difusión cercana a la fecha de las recientes elecciones presidenciales, según distintas fuentes consultadas. Esto generó sospechas sobre la posibilidad de que la demora respondiera a la intención de evitar que datos inflacionarios elevados repercutieran en el proceso electoral. Hasta el momento, la Presidencia argentina dispuso que Pedro Lines, el actual director técnico del Indec, asuma temporalmente la jefatura del organismo mientras se define una conducción definitiva.

La revelación del BCRA ha tenido como trasfondo el reconocimiento institucional de que el índice de inflación vigente hasta ahora subestimaba los incrementos reales, sobre todo en sectores como los servicios regulados y el mercado inmobiliario. Según detalló la emisora, el informe del Banco Central señaló que la utilización del nuevo IPC habría registrado subidas más pronunciadas en los precios, en respuesta a aumentos en servicios públicos, alquileres y otros rubros esenciales para el costo de vida.

Además del debate por la inflación, el accionar de Lavagna y la gestión del Indec afrontaron críticas sobre la forma en que se reportaba la tasa de pobreza, que para algunos analistas resultaba minimizada bajo los parámetros de cálculo anteriores. Los cuestionamientos se intensificaron en un contexto de elevada inflación acumulada y de presión social por cifras oficiales que reflejen de manera fiel la situación económica.

Marco Lavagna, economista de profesión, había llegado a la dirección del Indec el 30 de diciembre de 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández. Pese al recambio de gestión tras la elección presidencial, Lavagna permaneció en su cargo en el inicio del mandato de Javier Milei, lo que reforzó el carácter técnico de su papel al frente del organismo oficial de estadísticas. No obstante, la controversia en torno al IPC actualizado y la presión por la transparencia institucional precipitaron su dimisión antes de la difusión pública del nuevo indicador.

Según consignó Radio Mitre, el anuncio del cambio de autoridades en el Indec ocurre en un contexto en el que la fiabilidad de las estadísticas oficiales argentinas se encuentra en el centro del debate. El IPC, uno de los indicadores más sensibles para la economía y la vida cotidiana en Argentina, se publica mensualmente y es tomado como referencia para negociaciones salariales, ajustes de precios y planificación de políticas públicas. El retraso en la actualización del índice y las diferencias detectadas por el BCRA alimentaron la preocupación por el acceso a datos precisos para la toma de decisiones a nivel gubernamental y privado.

Tras la salida de Lavagna, distintos sectores políticos y económicos evalúan el proceso de transición en el Indec y la inminente publicación del nuevo IPC, prevista para el 10 de febrero. De acuerdo con los informes establecidos por Radio Mitre, el reto inmediato para el organismo será restablecer la confianza en la integridad de las estadísticas nacionales y garantizar la publicación oportuna y fiel de indicadores clave como el costo de vida y los niveles de pobreza.

El caso pone de manifiesto la influencia de los datos oficiales en la dinámica política y social argentina, en la cual el acceso a información económica precisa resulta fundamental para el debate público y la rendición de cuentas. En este marco, el rol del Indec, así como la transparencia en sus procedimientos y decisiones técnicas, permanece bajo intensa observación y escrutinio social.