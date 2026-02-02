Tensión con Caputo y el sistema de medición: las razones detrás de la salida de Marco Lavagna del INDEC

El economista dejó el Gobierno

De manera sorpresiva, el ahora ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, les envió a sus empleados una carta en la que anunció que dejó el cargo para continuar su carrera con otros proyectos personales, aunque se trató de una decisión que la cúpula del Gobierno ya venía analizando desde hacía tiempo.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, su apartamiento de la gestión se dio por varios motivos, algunos de índole técnica, otros políticos y también personales.

Según revelaron personas al tanto de lo ocurrido, el saliente funcionario tuvo en el último tiempo una relación tensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, de quien depende en el organigrama estatal.

Estos cruces generaron preocupación en las autoridades nacionales, que consideraron que los cambios en las herramientas para calcular la inflación era la oportunidad para reemplazarlo.

Otra de las razones tuvo que ver con su pasado partidario en el Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa. De hecho, Lavagna ingresó al INDEC bajo la presidencia de Alberto Fernández, en el marco del acuerdo entre los diferentes sectores del peronismo.

“Venia a los tiros con ‘Toto’ y varios más. Media mal la balanza turistica y, sumado a eso, respondia a (Sergio) Massa. Además, con el nuevo sistema de medicion, se necesita otro perfil”, explicó a este medio una fuente oficial.

Tan solo unos días atrás, una de las cuentas libertarias en las redes sociales, llamada “Kukardos siendo domados”, recordó este hecho durante una discusión que tuvo en X con Malena Galmarini.

Todo comenzó cuando la ex titular de AySA, en un mensaje contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió la gestión de su esposo en el Palacio de Hacienda y acusó a la actual administración por los datos de inflación.

“El INDEC lo maneja un funcionario nombrado por ustedes, que viene específicamente del Frente Renovador de tu marido”, le contestó el usuario.

Ante esto, Galmarini intentó defenderse argumentando que no es un dirigente de su espacio “ni lo fue” y que, además, se quedó tras el cambio de Gobierno, por lo que le pidió que lo asuma “como propio ya”.

Por su parte, Caputo anunció este lunes que el que era segundo en el INDEC, Pedro Lines, asumirá como nuevo titular del organismo y aseguró que la decisión de hacer el reemplazo responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

En cuanto al nuevo director, remarcó que “es un funcionario de excelente trayectoria, intachable” y recordío que, “cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue”.

La dimisión del economista surge a días de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezará a reflejarse en el dato de inflación de enero.

La implementación de esta fórmula era un compromiso que el equipo económico tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión, y en la que los técnicos vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández.

En su carta de despedida que les envió a los empleados, Lavagna sostuvo que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.