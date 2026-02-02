Política

Tensión con Caputo y el sistema de medición: las razones detrás de la salida de Marco Lavagna del INDEC

El ahora ex director del organismo había sido cuestionado recientemente en las redes por su vínculo con la oposición. En la Casa Rosada explican que la decisión se tomó por varios motivos

Guardar
El economista dejó el Gobierno
El economista dejó el Gobierno

De manera sorpresiva, el ahora ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, les envió a sus empleados una carta en la que anunció que dejó el cargo para continuar su carrera con otros proyectos personales, aunque se trató de una decisión que la cúpula del Gobierno ya venía analizando desde hacía tiempo.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, su apartamiento de la gestión se dio por varios motivos, algunos de índole técnica, otros políticos y también personales.

Según revelaron personas al tanto de lo ocurrido, el saliente funcionario tuvo en el último tiempo una relación tensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, de quien depende en el organigrama estatal.

Estos cruces generaron preocupación en las autoridades nacionales, que consideraron que los cambios en las herramientas para calcular la inflación era la oportunidad para reemplazarlo.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS)

Otra de las razones tuvo que ver con su pasado partidario en el Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa. De hecho, Lavagna ingresó al INDEC bajo la presidencia de Alberto Fernández, en el marco del acuerdo entre los diferentes sectores del peronismo.

Venia a los tiros con ‘Toto’ y varios más. Media mal la balanza turistica y, sumado a eso, respondia a (Sergio) Massa. Además, con el nuevo sistema de medicion, se necesita otro perfil”, explicó a este medio una fuente oficial.

Tan solo unos días atrás, una de las cuentas libertarias en las redes sociales, llamada “Kukardos siendo domados”, recordó este hecho durante una discusión que tuvo en X con Malena Galmarini.

Todo comenzó cuando la ex titular de AySA, en un mensaje contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió la gestión de su esposo en el Palacio de Hacienda y acusó a la actual administración por los datos de inflación.

“El INDEC lo maneja un funcionario nombrado por ustedes, que viene específicamente del Frente Renovador de tu marido”, le contestó el usuario.

Ante esto, Galmarini intentó defenderse argumentando que no es un dirigente de su espacio “ni lo fue” y que, además, se quedó tras el cambio de Gobierno, por lo que le pidió que lo asuma “como propio ya”.

Massa junto a Marco Lavagna
Massa junto a Marco Lavagna

Por su parte, Caputo anunció este lunes que el que era segundo en el INDEC, Pedro Lines, asumirá como nuevo titular del organismo y aseguró que la decisión de hacer el reemplazo responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

En cuanto al nuevo director, remarcó que “es un funcionario de excelente trayectoria, intachable” y recordío que, “cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue”.

La dimisión del economista surge a días de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezará a reflejarse en el dato de inflación de enero.

La implementación de esta fórmula era un compromiso que el equipo económico tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión, y en la que los técnicos vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández.

En su carta de despedida que les envió a los empleados, Lavagna sostuvo que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiINDECMarco LavagnaLuis CaputoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Piqueteros y jubilados marcharán el miércoles al Congreso contra la reforma laboral del Gobierno

Las organizaciones de izquierda, como el MST y el Polo Obrero, votaron el fin de semana un plan de lucha que tendrá su epicentro el 11 de febrero frente al palacio legislativo

Piqueteros y jubilados marcharán el

LLA llamó a conformar comisiones por la ley Penal Juvenil, pero ve pocas chances de que se trate en extraordinarias

El oficialismo en Diputados solicita a las bancadas la nominación de integrantes que analizarán iniciativas sobre relaciones exteriores, justicia y familia, aunque persisten dudas respecto al avance concreto de los proyectos en febrero

LLA llamó a conformar comisiones

Kicillof encara una semana de definiciones con la chance de quedar al frente del PJ bonaerense

El reloj corre y el domingo vence el plazo para lanzar candidaturas. Este lunes volvió a reunirse con los suyos. Las condiciones de un posible acuerdo serán las que terminen definiendo la negociación

Kicillof encara una semana de

Pablo Moyano reapareció con otro gesto para diferenciarse de Hugo: se sumó al frente contra la reforma laboral

El dirigente volvió a la actividad político-sindical en una reunión con el kirchnerista Abel Furlán para luchar contra el proyecto de Javier Milei “que lleva a la esclavitud”. Qué dijo sobre la CGT, cuyo cotitular es de Camioneros

Pablo Moyano reapareció con otro

El régimen de Venezuela liberó al argentino Gustavo Gabriel Rivara

La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno. Se trata de uno de los argentinos que permanecían detenidos

El régimen de Venezuela liberó
DEPORTES
La historia de Thiago Tirante,

La historia de Thiago Tirante, el platense que será la principal raqueta de Argentina en la Copa Davis ante Corea del Sur

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi confirmó la salida de uno de sus referentes: “Tu entrega y liderazgo quedarán en nuestra historia”

El presidente de la FIFA se refirió a la chance de que los equipos de Rusia y Bielorrusia puedan regresar a la competencia internacional

El inesperado guiño del Liverpool a una canción de Los Redondos: “Un poco de amor francés”

TELESHOW
El desopilante plan de Lizy

El desopilante plan de Lizy Tagliani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

El embalse de Mazar alcanzó

El embalse de Mazar alcanzó su nivel máximo y reforzó el sistema eléctrico de Ecuador

Crece el misterio del paradero de Evo Morales tras cuatro semanas sin apariciones públicas

Argentina preside la mayor alianza internacional por la memoria del Holocausto: es la primera vez para un país del hemisferio sur

Panamá celebra sus humedales en medio de crecientes amenazas ambientales

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026