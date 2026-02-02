Economía

Cómo es el nuevo Índice de Precios que estaba por publicar el director saliente del Indec

Este lunes renunció Marco Lavagna a la conducción de la entidad. La semana próxima, el organismo dará a conocer el dato de inflación con nuevas ponderaciones de los rubros en base a la canasta del 2017/2018

Guardar
Marco Lavagna, economista
Marco Lavagna, economista

Este lunes se confirmó la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cargo que desempeñaba desde hace más de seis años, luego de ser designado durante la gestión de Alberto Fernández. Su desvinculación ocurre poco antes de la publicación del dato de inflación de enero bajo una nueva metodología, lo que agrega más elementos al contexto de su salida del organismo.

“Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al INDEC y lo comunicó dentro del Instituto”, comentaron fuentes oficiales. Hasta el momento no hay detalles de quién sería su sucesor. En el organigrama, el segundo puesto lo ocupa Pedro Ignacio Lines. Ante la consulta de si sería este quien pase a ocupar la cabeza del organismo, no existió una respuesta al cierre de esta nota.

Lavagna ostentaba el cargo de director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desde diciembre de 2019, con el inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Antes había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico le permitió continuar a cargo del mismo pese a la asunción de Javier Milei y el giro político que implicó.

Nuevo índice

La salida se da en un momento crucial. Desde enero, el Indec adopta un nuevo método para calcular la inflación, con el objetivo de captar con mayor exactitud las variaciones de precios en diferentes sectores. Esta modificación podría contribuir, en ciertos casos, a la desaceleración que persigue el Gobierno y tendrá efecto en el sistema cambiario, que ajusta sus bandas mensualmente con base en el dato oficial.

La actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó a gestarse durante la administración anterior del Indec. Aunque Marco Lavagna siguió al frente cuando Javier Milei asumió la presidencia, la puesta en marcha del nuevo esquema se postergó dos años. En ese periodo, la inflación, tras alcanzar el 25,5% en diciembre de 2023, se estabilizó alrededor del 2% hacia fines de 2025. Pero la publicación de la nueva fórmula desde principios de 2026 es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El principal cambio en el IPC es la incorporación de la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando la utilizada desde 2004. Según un informe de Qualy, esto no implica una metodología nueva, sino la adopción de una canasta que representa de manera más precisa los hábitos actuales de consumo.

Las modificaciones más relevantes se verán en los rubros de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuyo peso sube de 9,4% a 14,5%, incrementando la incidencia de las tarifas de servicios públicos. Tras la postergación del nuevo esquema de subsidios en enero, se espera que empiece a regir en febrero. Con la nueva metodología, cada ajuste en las tarifas de electricidad o gas tendrá una incidencia mayor en el índice general que con la canasta anterior.

El informe de Qualy señala que, al estar las tarifas bajo control del gobierno nacional, la administración actual y las futuras podrán utilizar los ajustes tarifarios como herramienta para incidir de forma más directa sobre la inflación, atrasando o adelantando aumentos de acuerdo a los objetivos de política económica.

En el caso del Transporte, la ponderación pasa de 11% a 14,3%, aumentando la relevancia de combustibles y boletos. En Comunicaciones, el peso sube de 2,8% a 5,1%, otorgando mayor importancia a servicios de internet y telefonía móvil, y en Educación, de 2,3% a 3,1%, con mayor impacto de las cuotas y servicios educativos.

Salud mantiene un peso similar, subiendo de 8,0% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas disminuye su participación de 26,9% a 22,7%, reflejando una menor incidencia del agro y la industria alimentaria, sector que impulsó parte de la aceleración inflacionaria en el último cuatrimestre de 2025.

De acuerdo con analistas de Qualy, la disminución del peso de los alimentos reduce la sensibilidad del IPC frente a variaciones estacionales y climáticas, así como a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.

La nueva canasta también refleja un mayor consumo de alimentos procesados, donde los componentes industriales, logísticos y de comercialización ganan protagonismo sobre los productos primarios.

Prendas de Vestir y Calzado baja de 9% a 6,8% en la estructura de gastos, mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, modificando la ponderación de actividades recreativas en el IPC.

Especialistas advierten que, si los servicios aumentan más que los bienes, el nuevo índice mostrará una inflación mayor que la que habría registrado la canasta anterior. Si ocurre lo contrario, la variación podría resultar más baja. Por ejemplo, si la carne sube 10% en enero de 2026, el IPC antiguo reflejaría un aumento de 1,07 puntos, mientras que el nuevo mostraría 1,03.

Proyecciones privadas

Tras el 2,8% registrado en diciembre, que marcó cuatro meses de incrementos, los relevamientos de consultoras privadas indicaron señales de desaceleración en la tercera semana de enero.

Un informe de Adcap, basado en datos de Analytica (2,5%), Eco Go (2,3%), Equilibra (2,3%), FMyA (2,1%), Alphacast (2,2%) y Libertad y Progreso (2,6%), señaló que las estimaciones para enero se ubican cerca del 2,3%.

En caso de que se confirme ese dato, representaría una reducción intermensual de 0,5 puntos, regresando al nivel de octubre y cerrando el ciclo de aceleración iniciado en agosto de 2025.

El análisis de Libertad y Progreso indicó una baja de la inflación hacia el final de enero, con aumentos semanales de 0,8% en las dos primeras semanas y de 0,6% en la tercera. De mantenerse esta tendencia, el mes cerraría cerca del 2,6%.

Por su parte, la consultora LCG reportó que Alimentos y Bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 0,2% en la tercera semana de enero, desacelerando respecto al 0,5% de la semana anterior.

Temas Relacionados

Marco LavagnaIndecAlberto FernándezDaniel ScioliInflaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar comenzó febrero al alza, pero sigue más barato que en diciembre

La divisa al público subió a $1.470 en el Banco Nación, su nivel más alto desde el 15 de enero. El mayorista subió a $1.451, con escaso volumen de negocios

El dólar comenzó febrero al

Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Luis Caputo confirmó al nuevo titular del Indec, tras la renuncia de Marco Lavagna, quien estaba al frente del organismo desde 2019

Quién es Pedro Lines, el

Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como el reemplazante de Marco Lavagna al frente del Indec

El ministro de Economía aseguró que el segundo del organismo estadístico quedará a cargo de la conducción tras la dimisión de Lavagna

Luis Caputo confirmó a Pedro

Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Marco Lavagna en el Indec y dijo que mantendrá la fórmula de inflación

El ministro de Economía comunicó al nuevo director del organismo e informó que, por ahora, seguirá utilizándose la medición actual para el IPC

Caputo confirmó a Pedro Lines

Milei explicó los cinco motivos por los que Argentina no necesita volver al mercado internacional de deuda

El presidente publicó una lista de cinco razones por las que el Gobierno no buscará volver financiarse en el exterior, en una estrategia orientada a limitar la oferta de bonos soberanos y presionar a la baja el riesgo país

Milei explicó los cinco motivos
DEPORTES
Gimnasia y Aldosivi abren la

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura

Video: así fue el accidente en el que murió el histórico médico de los Pumas

El fenómeno del clásico vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad, donde los hinchas conviven en paz: “Somos todos hermanos”

El peculiar pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes del penal que definió la victoria de Boca ante Newell’s

El histórico desembarco de un piloto paraguayo en la F1: “Un sueño por el que trabajé todos los días”

TELESHOW
El desopilante plan de Lizy

El desopilante plan de Lizy Tagloani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

Argentina preside la mayor alianza

Argentina preside la mayor alianza internacional por la memoria del Holocausto: es la primera vez para un país del hemisferio sur

Panamá celebra sus humedales en medio de crecientes amenazas ambientales

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Comienzan a restaurar el “Juicio Final” de Miguel Ángel

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?