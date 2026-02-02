Cómo es el nuevo Índice de Precios que estaba por publicar el director saliente del Indec

Marco Lavagna, economista

Este lunes se confirmó la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cargo que desempeñaba desde hace más de seis años, luego de ser designado durante la gestión de Alberto Fernández. Su desvinculación ocurre poco antes de la publicación del dato de inflación de enero bajo una nueva metodología, lo que agrega más elementos al contexto de su salida del organismo.

“Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al INDEC y lo comunicó dentro del Instituto”, comentaron fuentes oficiales. Hasta el momento no hay detalles de quién sería su sucesor. En el organigrama, el segundo puesto lo ocupa Pedro Ignacio Lines. Ante la consulta de si sería este quien pase a ocupar la cabeza del organismo, no existió una respuesta al cierre de esta nota.

Lavagna ostentaba el cargo de director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desde diciembre de 2019, con el inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Antes había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico le permitió continuar a cargo del mismo pese a la asunción de Javier Milei y el giro político que implicó.

Nuevo índice

La salida se da en un momento crucial. Desde enero, el Indec adopta un nuevo método para calcular la inflación, con el objetivo de captar con mayor exactitud las variaciones de precios en diferentes sectores. Esta modificación podría contribuir, en ciertos casos, a la desaceleración que persigue el Gobierno y tendrá efecto en el sistema cambiario, que ajusta sus bandas mensualmente con base en el dato oficial.

La actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó a gestarse durante la administración anterior del Indec. Aunque Marco Lavagna siguió al frente cuando Javier Milei asumió la presidencia, la puesta en marcha del nuevo esquema se postergó dos años. En ese periodo, la inflación, tras alcanzar el 25,5% en diciembre de 2023, se estabilizó alrededor del 2% hacia fines de 2025. Pero la publicación de la nueva fórmula desde principios de 2026 es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El principal cambio en el IPC es la incorporación de la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando la utilizada desde 2004. Según un informe de Qualy, esto no implica una metodología nueva, sino la adopción de una canasta que representa de manera más precisa los hábitos actuales de consumo.

Las modificaciones más relevantes se verán en los rubros de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuyo peso sube de 9,4% a 14,5%, incrementando la incidencia de las tarifas de servicios públicos. Tras la postergación del nuevo esquema de subsidios en enero, se espera que empiece a regir en febrero. Con la nueva metodología, cada ajuste en las tarifas de electricidad o gas tendrá una incidencia mayor en el índice general que con la canasta anterior.

El informe de Qualy señala que, al estar las tarifas bajo control del gobierno nacional, la administración actual y las futuras podrán utilizar los ajustes tarifarios como herramienta para incidir de forma más directa sobre la inflación, atrasando o adelantando aumentos de acuerdo a los objetivos de política económica.

En el caso del Transporte, la ponderación pasa de 11% a 14,3%, aumentando la relevancia de combustibles y boletos. En Comunicaciones, el peso sube de 2,8% a 5,1%, otorgando mayor importancia a servicios de internet y telefonía móvil, y en Educación, de 2,3% a 3,1%, con mayor impacto de las cuotas y servicios educativos.

Salud mantiene un peso similar, subiendo de 8,0% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas disminuye su participación de 26,9% a 22,7%, reflejando una menor incidencia del agro y la industria alimentaria, sector que impulsó parte de la aceleración inflacionaria en el último cuatrimestre de 2025.

De acuerdo con analistas de Qualy, la disminución del peso de los alimentos reduce la sensibilidad del IPC frente a variaciones estacionales y climáticas, así como a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.

La nueva canasta también refleja un mayor consumo de alimentos procesados, donde los componentes industriales, logísticos y de comercialización ganan protagonismo sobre los productos primarios.

Prendas de Vestir y Calzado baja de 9% a 6,8% en la estructura de gastos, mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, modificando la ponderación de actividades recreativas en el IPC.

Especialistas advierten que, si los servicios aumentan más que los bienes, el nuevo índice mostrará una inflación mayor que la que habría registrado la canasta anterior. Si ocurre lo contrario, la variación podría resultar más baja. Por ejemplo, si la carne sube 10% en enero de 2026, el IPC antiguo reflejaría un aumento de 1,07 puntos, mientras que el nuevo mostraría 1,03.

Proyecciones privadas

Tras el 2,8% registrado en diciembre, que marcó cuatro meses de incrementos, los relevamientos de consultoras privadas indicaron señales de desaceleración en la tercera semana de enero.

Un informe de Adcap, basado en datos de Analytica (2,5%), Eco Go (2,3%), Equilibra (2,3%), FMyA (2,1%), Alphacast (2,2%) y Libertad y Progreso (2,6%), señaló que las estimaciones para enero se ubican cerca del 2,3%.

En caso de que se confirme ese dato, representaría una reducción intermensual de 0,5 puntos, regresando al nivel de octubre y cerrando el ciclo de aceleración iniciado en agosto de 2025.

El análisis de Libertad y Progreso indicó una baja de la inflación hacia el final de enero, con aumentos semanales de 0,8% en las dos primeras semanas y de 0,6% en la tercera. De mantenerse esta tendencia, el mes cerraría cerca del 2,6%.

Por su parte, la consultora LCG reportó que Alimentos y Bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 0,2% en la tercera semana de enero, desacelerando respecto al 0,5% de la semana anterior.