Pablo Moyano reapareció con otro gesto para diferenciarse de Hugo: se sumó al frente contra la reforma laboral

Abel Furlán y Pablo Moyano, juntos contra la reforma laboral

Mientras Hugo Moyano despliega una estrategia moderada contra la reforma laboral desde la CGT, su hijo Pablo acaba de abandonar su retiro político-sindical diferenciándose una vez más de su padre: anunció que se sumará al nuevo frente de gremios ultraopositores que lideran la UOM, Aceiteros y las dos CTA porque “hay que estar en la calle” para frenar el proyecto oficial.

Luego de permanecer atrincherado en su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros y mantenerse n alejado del sindicato de Camioneros que lidera su papá, Pablo Moyano ofreció este lunes una cuidada escenificación de su regreso al primer plano. Se reunió por la mañana con el líder de la UOM, Abel Furlán, que se convirtió en el máximo antagonista de la estrategia de la CGT, y al mediodía habló con un programa radial, en el que efectuó declaraciones de alto voltaje político.

“Es una reforma laboral regresiva, que te lleva a los años de la esclavitud en donde los jubilados van a tener que pagar las indemnizaciones de los trabajadores”, dijo al programa Laudatistas de Radio Gráfica, en donde también anunció: “Hay que estar en la calle. Hoy nos reunimos con el compañero Furlán, que está armando un frente con los gremios que vamos a salir a la calle en Córdoba, Rosario y el día que se trate en el Congreso“.

