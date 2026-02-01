Política

Milei fue invitado a la Gala Prosperidad Hispana, que se realizará el 10 de febrero en Mar -a-Lago

Sería su primer viaje a Estados Unidos en 2026, adonde los organizadores del evento aguardan que pronuncie un discurso ratificando su alianza estratégica con Donald Trump

Javier Milei fue invitado a
Javier Milei fue invitado a la Gala de la Prosperidad Hispana, que se hará en Mar -a- Lago, (Miami, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei fue invitado a la Gala Prosperidad Hispana, que se hará el 10 de febrero en Mar -a- Lago, el condominio que Donald Trump posee en Miami.

Pese a que los organizadores aseguran que el Presidente participará del evento exclusivo, la Casa Rosada aún no confirmó oficialmente su presencia.

Trump viaja todos los viernes desde Washington a Miami para evitar el frío que azota a la capital de Estados Unidos, y regresa el domingo por la noche a la Casa Blanca.

La Gala Prosperidad Hispana es el martes 10 de febrero.

Y en caso de concurrir, Milei será reconocido por su perspectiva del mundo y la economía, y los organizadores del evento aguardan un discurso del jefe de Estado.

Anuncio de la invitación a Milei a la Gala Prosperidad Hispana, que se realiza el 10 de febrero en Mar -a- Lago (Miami)

Además de la Gala, si finalmente viaja a Miami, Milei disertará en el Council the las Americas, un foro de debate con muchísimo prestigio en Estados Unidos.

Al menos 150 empresarios locales han adelantado su interés en escuchar a Milei, tras explicitar su posición sobre la economía moderna en el Foro Económico de Davos.

“Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, planteó el jefe de Estado en Davos.

“Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente”, continuó Milei ante un auditorio que escuchaba en silencio.

Y completó: “Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto en su trabajo sobre la eficiencia dinámica, desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial”.

Javier Milei durante su discurso
Javier Milei durante su discurso en Davos, (Suiza)

En su estrategia de utilizar todos los foros posibles para explicar su mirada ideológica, Milei también tiene previsto viajar en marzo a New York para protagonizar el Argentina Week, un evento de tres días (del 9 al 11) que reunirá a jugadores clave del sistema financiero de los Estados Unidos.

Los co-organizadores del evento, junto a la Embajada Argentina en EEUU, son los bancos J.P.Morgan Chase, el Bank of America, la AmCham, y Kaszek, una firma de desarrollo de inversiones fundada en 2011 por Hernan Kazah, Nicolás Szekasy cofundadores y , respectivamente, jefe de operaciones y de finanzas de Mercado Libre.

“Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, escribió el embajador argentino Alec Oxenford en la red X.

Posteo en X del embajador
Posteo en X del embajador Oxenford anunciando la Argentina Week que se hará en New York a mediados de marzo

Karina Milei -secretaria General-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Pablo Quirno -canciller- y Santiago Bausili -titular del Banco Central- acompañarían al presidente durante sus 72 horas en Manhattan.

Si no cambia su agenda oficial, tras su visita a New York, Milei viajaría a Santiago de Chile para participar de la asunción de José Antonio Kast, que reemplazará a Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

