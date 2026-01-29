Patentes CABA: el gobierno porteño postergó los vencimientos y busca que los aumentos no superen la inflación

El Gobierno porteño envió un proyecto de ley que impida que la actualización de valuaciones fiscales de autos supere la inflación del año 2025

En medio de la fuerte polémica generada por una revaluación fiscal que determinó algunos aumentos en las patentes de automotores cercanos al 100%, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicó este jueves su decisión de enviar a la Legislatura porteña un proyecto de ley que impida aumentos por encima de la inflación de 2025.

Como medida paralela, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) “prorrogará los vencimientos actualmente previstos”, señaló el Gobierno porteño en un comunicado de prensa.

Esos vencimientos habían sido comunicados días atrás cuando se dio a conocer el cambio de tablas de referencia para la valuación fiscal de los automotores, y se dio cuenta que efectivamente había un 16% de aumentos, un 16% de bajas en el impuesto automotor y un 68% de usuarios que no sufrían alteraciones en el monto de patente vehicular.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) decidió prorrogar los vencimientos de las primeras cuotas de patente para esperar la sanción del proyecto de ley

El comunicado del gobierno porteño señala que este proyecto de ley establecerá “un tope a la actualización del impuesto a la Patente Vehícular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025”.

Adicionalmente, se aclaró que “no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”.

En el final del documento, la administración de CABA reafirma que el esquema de cálculo del tributo como de las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y que ahora, con esta modificación tendrán un tope. “En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, sentenció el texto difundido en las primeras horas de la tarde.

Los puntos en conflicto

Desde finales de 2024, un rediseño de la política tributaria del gobierno porteño determinó un nuevo marco para el impuesto automotor. En esencia, se buscó evitar saltos bruscos de los montos por una valuación fiscal diferente, ya que el sistema anterior generaba que un modelo determinado pagara una alícuota superior a uno similar un año más antiguo. La nueva forma de generar las alícuotas determinaron una escala más equitativa del impuesto que promediaron el 3,5%.

Los usuarios de autos con una antigüedad mayor a los 10 años fueron los que recibieron actualizaciónes de patente más elevadas

Pero durante los últimos meses de 2025, se decidió cambiar la referencia que se había tomado en los años previos para determinar la valuación de los automotores registrados en la Ciudad. Se descartó la que elabora la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA) por estar desactualizada durante varios meses y se tomó la tabla que publica la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Con la nueva tabla surgieron grandes discrepancias en los valores de un grupo de automotores que causó el ajuste superior al 100% mencionado, lo que generó múltiples quejas de los usuarios, especialmente en redes sociales y en mensajes a los medios de comunicación.

Ante esa situación fue que se decidió prorrogar las fechas de vencimientos de las primeras cuotas para poder modificar esas boletas de patente y no causar contratiempos a los usuarios.

Híbridos y eléctricos

En ese rediseño del cuadro impositivo de 2024 también se decidió que los autos 100% eléctricos continuaran manteniendo la exención del pago de patente, pero que los híbridos tengan solo un período de gracia de uno o dos años dependiendo de su precio al momento del alta de patente y radicación.

Los autos híbridos tendrán 2 años de gracia sin pagar patente siempre y cuando tengan un precio inferior a los $91.500.000. Después de ese monto sólo serán 12 meses de exención

En ese momento se estableció que el límite para determinarlo ese cambio de condición era un precio de $60.000.000, de modo tal que los autos que no lo superaran gozarían de dos años sin pagar patente. En cambio, los que tuvieran un precio por encima de ese tope sólo tendrían 12 meses para luego comenzar a pagar con un porcentaje progresivo que termina en el 100% desde el sexto año.

En los primeros días de este año, dado que ese valor de $60.000.000 había quedado desactualizado por la suba de precios y si no se actualizaba impactaría en un universo de autos mucho mayor que un año atrás tenía el beneficio de dos años de gracias, AGIP decidió subir ese límite hasta los 91.500.000 pesos.

De este modo, los vehículos que durante 2026 se patenten con un precio de compra menor a ese valor tendrán dos años de gracia sin impuesto automotor y los que tengan un precio superior solo tendrán un año de exención. También se explicó que si un auto se patenta en marzo, el período de gracia es también hasta marzo, sea de uno o dos años, según el caso. Y la valuación del automóvil será la que esté vigente en el mercado al momento del trámite de alta de las unidades.