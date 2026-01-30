Política

Maximo Kirchner propuso que Axel Kicillof presida el PJ Bonaerense

En medio de las negociaciones por su sucesión al mando del partido, el líder de La Cámpora le dijo a su círculo íntimo de dirigentes que el gobernador es la mejor opción “para terminar con las internas”

Máximo Kirchner sorprendió este jueves a la noche a su círculo más íntimo de dirigentes cuando propuso que “la mejor manera” de terminar con la interna por la sucesión del PJ Bonaerense es que Axel Kicillof presida el partido.

El líder de La Cámpora hizo propias las palabras del entorno del gobernador, que alega que quien conduzca el PJ debe responder a los intereses del Ejecutivo provincial, y afirmó: “La mejor manera de que el presidente del partido responda a los intereses del gobernador es que esa persona sea el propio Kicillof”.

Además, el actual titular del PJ Bonaerense dijo que sería “lo lógico” para que Kicillof, que tiene intenciones de ser candidato a presidente en 2027, pueda presentar su plataforma de Gobierno desde un cargo institucional dentro del peronismo.

Esta propuesta aún no fue comunicada ni al gobernador ni a ningún interlocutor del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Pero cerca de Máximo Kirchner aseguraron a Infobae que el diputado nacional cedería en la disputa por la sucesión si Kicillof accede a conducir el partido.

Sin embargo, desde hace semanas, el gobernador bonaerense impulsa a su vice, Verónica Magario, como la candidata a ocupar la titularidad del partido en la Provincia. De hecho, luego de un encuentro entre los principales referentes del MDF, delizaron a este medio que la posibilidad de que Magario acceda a la condicción del PJ “es cada vez más fuerte”.

Desde el mediodía hasta la gobernación bonaerense llegaron los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaenda), Julio Alak (La Plata), Pablo Descalzo (Ituzaingó); su padre Alberto (ex intendente del distrito); Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada) y Mariano Cascallares (diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown). Además de los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Walter Correa (Trabajo), Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Seguridad).

Además, participó el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno. Pese al hermetismo que sobrevoló alrededor de la reunión; el PJ fue parte del temario. “Se hizo un reporte de cómo vienen las negociaciones y las distintas reuniones que venimos teniendo en distintos puntos de la provincia”, detalló otro integrante del encuentro horas antes de que trascendiera la decisión del actual titular del PJ bonaerense.

De igual forma, ambos sectores siempre plantearon la posibilidad de llegar a un entendimiento respecto dela integración del consejo del partido. Mientras el kicillofismo exige tener mayoría u ocupar cargos claves, como los primeros lugares en los consejeros por sección electoral, además de la Presidencia y una de las vices.

En las últimas 24 horas, las conversaciones entre el MDF y el kircherismo tomaron impulso, gracias al trabajo del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien apostó, desde un primer momento, a entablar canales de diálogo entre ambos sectores de la interna.

En paralelo, la interndenta de Moreno y referente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, quiere ser parte de la negociación y ya manifestó su interés por disputarle el puesto a la vicegobernadora.

El jueves, representantes de Fernández se presentaron formalmente en la sede del PJ para acreditar a los apoderados que la respaldan como candidata a presidenta del partido. Próximamente, según informaron allegados, avanzarán con la presentación de los avales necesarios.

Antes de que se conociera la intención de Máximo Kirchner de impulsar a Kicillof a la conducción, otros referentes insistían en su continuidad al frente del PJ local. Ese fue el caso de la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, quien, en un diálogo con Somos Radio, aseguró: “Queremos un peronismo transformador que se banque discutir no solamente con Milei, con el poder económico, con el poder mediático concentrado. Yo quiero un Kirchner”.

Mientras las negociaciones siguen su curso, la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia se reunió durante la noche de este jueves para establecer los plazos del cronograma electoral.

De esta manaera, resolvieron prorrogar el plazo de vecinimiento para la presentación de los avales hasta el 8 de febrero.

