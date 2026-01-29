PJ bonaerense: Kicillof impulsa listas locales mientras negocia la sucesión de Máximo Kirchner a nivel provincial

Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario

El espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sigue mostrando sus cartas en la discusión por la renovación de autoridades para el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. Infobae viene dando cuenta de las distintas reuniones seccionales que activaron los ministros más políticos y cercanos al mandatario para bajar línea de cara al 8 de febrero, fecha en la que vence el plazo para la presentación de candidaturas. Ahora, ordenaron en los distritos tener a tiro los avales y nombres de apoderados de listas en todos los distritos posibles, ya que, además de la sucesión de Máximo Kirchner, también debe renovarse la integración de los PJ en los 135 municipios.

Esa es otra disputa que la superestructura del kicillofismo advierte que quiere dar, sobre todo en los distritos donde no gobierna el peronismo. Sin embargo, en algunos municipios ya está encaminado cierto acuerdo. Eso se lo hicieron saber al ministro de Gobierno Carlos Bianco, distintos referentes de los distritos de la Séptima sección electoral. Bianco, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron este miércoles un encuentro del MDF en el distrito de Tapalqué. Allí los recibió el intendente de esa localidad, Gustavo Cocconi.

Los enviados de Kicillof plantearon que hay que tener organizados los avales para participar de la compulsa, tanto en el orden local como a nivel provincial. También que en los distritos donde no está asegurado que vaya a haber una sola lista, se definan los nombres de apoderados. Hay distritos de la Séptima en donde la lista de unidad está sellada, como el caso de General Alvear, donde encabezará La Cámpora.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en el encuentro en el distrito de Tapalqué

Hay municipios más complejos donde no hay un eje ordenador. General Pueyrredón, Zárate o San Nicolás son algunos casos. Hace años que el peronismo en esos distritos no puede hacer pie y esa secuencia se extrapola a la vida interna del partido.

Toda esta ingeniería que busca montar el kicillofismo para los distritos se da a la par de las negociaciones por la presidencia del consejo partidario, cuya conducción cambiará el 15 de marzo y con ello la integración de todas las ramas del partido.

Algunas fuentes al tanto de la negociación —y más cercanas al kirchnerismo— advirtieron esta semana que “la unidad estaba garantizada”. La apetencia del gobernador es que quien conduzca el PJ sea del MDF. “La cabeza tiene que ser nuestra”, apuesta un dirigente que tracciona la opción política del kicillofismo tanto para el PJ como la figura del mandatario hacia 2027.

Más cautelosos se muestran en La Cámpora y el kirchnerismo. Hacia afuera dejan correr que la discusión interna por el PJ es atemporal al contexto político que se atraviesa y mientras el gobierno nacional busca los votos para el proyecto de ley de la reforma laboral.

“La unidad se va a terminar viendo en la foto completa de la presidencia, las vices, los primeros consejeros por sección, quién va a ser el secretario general; ahí”. Asegura una voz decisoria del MDF ante Infobae, aunque aclara que en esa virtual foto “hay que mostrar que Axel ganó 3 a 1″. Distintas corrientes repiten los nombres de la vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. En el sprint final también puede resurgir la figura de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

Representantes de Kicillof y de Kirchner negocian un esquema de acuerdo para el PJ bonaerense (AG La Plata)

Según el cronograma electoral dispuesto para el PJ bonaerense, este jueves vence el plazo para la observación de los padrones. El 3 de febrero vence el plazo para la presentación de avales, que es lo que está tratando de aceitar el MDF. A partir de los próximos días se va a empezar a presentar dicha documentación de parte del sector de Kicillof.

Finalmente, el 8 de febrero será la fecha casi definitiva, ya que ese día será la última oportunidad de presentar candidaturas. También, puede que haya dos o más listas para ese momento y luego se terminen bajando.