A la espera de un acuerdo con el kirchnerismo, Kicillof ratifica a Magario como su candidata al PJ bonaerense

Kicillof ratifica a Magario como su candidata al PJ bonaerense

A diez días de la fecha límite para presentar candidaturas para la conducción del PJ bonaerense, el espacio del gobernador Axel Kicillof, juntó a sus principales referentes. Intendentes y ministros de corte político o que integran el consejo del PJ compartieron un asado -elogiado en su punto de cocción por un comensal- en el que pusieron sobre la mesa cómo viene la negociación por la renovación de autoridades del principal partido de oposición en la provincia más grande del país. El Movimiento Derecho al Futuro sostiene la opción de la vicegobernadora, Verónica Magario, como nombre para disputar -o negociar- la conducción del PJ.

Así lo ratificó uno de los presentes al salir del encuentro en La Plata. “Está cada vez más fuerte”, dijo ante la posibilidad de que Magario sea la sucesora de Kirchner. Sin embargo, hasta el momento las negociaciones siguen y no solo para lo que respecta a la presidencia del partido; sino también para los principales lugares del partido y de cómo puede ser esa distribución para garantizar ese acuerdo; algo que plantean tanto desde el MDF como desde el kirchnerismo.

Desde el mediodía hasta la gobernación bonaerense llegaron los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaenda), Julio Alak (La Plata), Pablo Descalzo (Ituzaingó); su padre Alberto (ex intendente del distrito); Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada) y Mariano Cascallares (diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown). Además de los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Walter Correa (Trabajo), Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Seguridad). Además del diputado provincial, Carlos “Cuto” Moreno. Pese al hermetismo que sobrevoló alrededor de la reunión; el PJ fue parte del temario. “Se hizo un reporte de cómo vienen las negociaciones y las distintas reuniones que venimos teniendo en distintos puntos de la provincia”, detalló otro integrante del encuentro.

En el kicillofismo sostienen la opción de Magario como candidata al PJ (foto: archivo)

Pese a la avanzada para que Magario se haga de la conducción partidaria; el escenario no es tan líneal. Tanto desde el kirchnerismo como desde el MDF hablan de llegar a un entendimiento para la integración del consejo del partido. El kicillofismo plantea que debe tener mayoría u ocupar lugares claves como puede ser la presidencia, una de las vices y los primeros lugares en los consejeros por sección electoral.

Hay otras figuras interesadas en la negociación. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, es una de ella. La dirigenta del Movimiento Evita planteó desde el año pasado que quiere ser parte de la negociación y aspira a la conducción del peronismo provincial. Tuvo algunos contactos con terminales kirchneristas y hará lo propio con representantes del MDF. En su entorno aseguran que si Magario es la candidata, ella se presentará con lista propia para ir a una interna el próximo 15 de marzo. Este jueves, representantes de Fernández fueron hasta el PJ a presentar a los apoderados en su carácter de candidata a presidenta del PJ. La semana que viene harán lo propio para los avales.

En las últimas horas lo que también avanzó fueron las conversaciones entre sectores del MDF y el kirchnerismo. El puente, aseguran algunas fuentes, lo construyó el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El miércoles el jefe comunal estuvo en La Plata.

Algunas voces del cristinismo consideran que el intendente del distrito sur del conurbano “tiene un rol importante, experiencia para hacerlo y podría hacerlo bien”, en caso de ser presidente del PJ; pero por el momento no está clarificado que efectivamente sea la opción del kirchnerismo.

De hecho, este jueves la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, pidió por la continuidad de Kirchner. En declaraciones a Somos Radio aseguró: “Cuando se discute qué peronismo queremos ¿qué queremos un peronismo conservador? ¿un peronismo mascota del poder?. Queremos un peronismo transformador que se banque discutir no solamente con Milei, con el poder económico, con el poder mediático concentrado. Yo quiero un Kirchner. ¿Cómo todos no estamos discutiendo proyectos y estamos asumiendo que Kirchner en el PJ ya no es?”.

La presidenta del Instituto Cultural de la PBA, Florencia Saintout junto a Kicillof

También elogió al actual presidente del partido al plantear que el líder de La Cámpora “ha honrado ser un Kirchner porque podría ser un Kirchner que come sushi no se sabe dónde. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consenso, que garantiza unidad”.

En el kirchnerismo podría ceder la conducción del PJ en pos de un acuerdo. “Es lo que planteó el MDF y nosotros respetamos los acuerdos”; dijo días atrás un dirigente de peso dentro de La Cámpora ante la consulta de este medio. Hay varios escenarios posibles para alcanzar un acuerdo. Uno de ellos es que el kirchnerismo se quede con el funcionamiento del congreso partidario, hoy en manos de Fernando Espinoza del kicillofismo o que incluso se replique el acuerdo de presidencias rotativas que impera en la Cámara de Diputados bonaerense entre el cristinismo y el Frente Renovador, pero en este caso sería por el presidencia del PJ bonaernese y entre el kirchnerismo y el MDF. El 8 de febrero se sabrá si hay internas o no. Por el momento, todos los espacios admiten que buscan un acuerdo.