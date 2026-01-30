La hoja de ruta y los planes legislativos del Gobierno en la previa al inicio de las extraordinarias

La mesa política del Gobierno

Sobre el final del primer mes del 2026, funcionarios y legisladores se muestran activos con la mente en la agenda legislativa prevista, en primera instancia para febrero, pero con continuidad durante el período ordinario. Si bien los temas a tratar en extraordinarias no son proporcionales a los días para sesionar, el reducido equipo definido por el presidente Javier Milei diseñó una hoja de ruta con prioridades para aprobar con celeridad, que contempla la postergación del tratamiento completo reservado para después del 1° de marzo.

No es novedad la centralidad que tiene la Reforma Laboral en los planes del mandatario, por lo que actualmente lidera la lista de objetivos veranigos que compromete a más de un interlocutor. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició a principios de enero una nueva ronda con gobernadores para intentar disipar los reparos provinciales que parecen acumularse contra el capítulo tributario, en especial en la reducción del Impuesto a las Ganancias a las sociedades que afectaría directamente a la recaudación.

Lo propio hacen la jefa de bloque de La Libertad Avanza en en Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los blosques aliados mientras interamente la mesa política debate si ceder ante los pedidos provinciales o mantenerse firme en la postura que lleva el sello del ministro de Economía, Luis Caputo. “Están en contra de la baja de impuestos. Es sencillamente una locura”, arremetió un integrante de la mesa chica a Infobae.

Sin embargo, se trata de un debate latente que -por ahora- no encuentra una síntensis que conforme a la totalidad de los representantes del Ejecutivo. Hay quienes se inclinan en modificar el dictamen mientras otros contraponen que los cambios podrían discutirse en el recinto. Hasta entonces, no hay nada oficial. “Estamos debatiéndolo. No definimos nada todavía”, sostuvo una fuente inobjetable ante este medio.

El gobernador Ignacio Torres reclama que el Poder Ejecutivo incluya el tratamiento de la emergencia ígnea en la sesiones extraordinarias

En paralelo, luego de una reunión exprés de la mesa política, la administración libertaria resolvió dar lugar al pedido de un puñado de mandatarios aliados, los patagónicos, quienes bregaban por la declaración de la Emergencia Ígnea para hacer frente a los incendios forestales en los bosques del sur, y firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar cambios presupuestarios e incrementar las partidas destinadas al combate del fuego.

El accionar busca auxiliar a las provincias comprometidas por al avance del fuego, pero puede ser leído como un guiño en medio de la búsqueda de apoyos legislativos que despliegan los interlocutores del Ejecutivo que niegan la gestualidad.

Otros de los aspectos claves que aspira a ser debatido y tratado durante el mes de febrero es la adecuación de la Ley de Glaciares. El tema fue planteado directamente por un grupo de gobernadores que lleva a Marcelo Orrego (San Juan) y a Raúl Jalil (Catamarca) a los principales abanderados. El proyecto podría tratarse de conjunto con el articulado que aspira a modificar el régimen laboral y que se trataría en principio, el miércoles 11 de febrero en el Senado.

Un legislador de La Libertad Avanza reveló ante este medio que el oficialismo estudia la posibilidad de aprovechar las fechas del ajustado calentario de febrero para que ambas cámaras sesionen en paraleo. De esta forma, mientras la Alta debatirá la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, Diputados podría tratar el acuerdo comercial de la Unión Europea y el Mercosur, otro aspecto fuerte del temario.

De espaldas a las trabas del Parlamento Europeo, en Casa Rosada se muestran dispuestos a avanzar con su sanción. A la par, hay quienes maduran la posibilidad de añadir el envío de un proyecto que contemple el ingreso de la Argentina al Board of Peace que fundó el republicano Donald Trump para tratar de forma conjunta, aunque actualemente solo se trata de una idea.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

Tras haber postergado la Reforma del Código Penal, y de haber sumado el pasado lunes la Ley Penal Juvenil al listado de pendientes de febrero, hay coincidencia entre la planta de integrantes que el objetivo primordial es instalar el tema, por lo que su sanción definitiva podría quedar para marzo. En el mejor de los escenarios, el oficialismo avanzará con la media sanción en Diputados, cámara con menor carga de actividad, y culminar con su aprobación luego de que el mandatario inagure las sesiones ordinarias con su habitual discurso.

Por estos días, el optimismo reina en Balcarce 50. Los integrantes del equipo legislativo se esperanzan con la sanción de los proyectos del temario que algunos definieron de “amigable”. No obstante agotan las instancias para juntar voluntades con el esquema de prioridades claros.

El pasado jueves, antes de la reunión de mesa política que volverá a juntarse el próximo miércoles, Santilli pasó por la cumbre que celebraban los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), en la Casa de Salta para refozar los apoyos. Casi a la misma hora, en Parque Patricios, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora Patricia Bullrich aunaban esfuerzos para convencer, ante la atenta mirada de Karina Milei, a empresarios de distintos sectores de las bondades de sancionar los cambios en el sistema laboral. Se espera que repitan el conversatorio en la provincia de Santa Fe.