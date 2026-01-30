Incendios en Chubut: conformaron un Comando Unificado y suman brigadistas a la lucha contra el fuego

Brigadistas caminan hacia las zonas afectadas

El fuego que desde hace días consume miles de hectáreas en el sur argentino sigue activo y preocupa. La expansión de los focos obliga a que los brigadistas estén distribuidos en los distintos frentes, con el objetivo de proteger recursos naturales y bienes personales, tanto en el incendio del Parque Nacional Los Alerces, como el que está situado en jurisdicción provincial.

Se trata del mayor incendio registrado en la provincia patagónica, tanto por la dimensión de la superficie afectada – que entre ambos supera las 45 mil hectáreas- como por el tiempo que lleva en actividad.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) conformó un comando unificado, junto a Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Lucha contra el Fuego, del que participan distintas fuerzas de seguridad y organismos que dependen del Estado Nacional y provincial.

Uno de los focos comenzó en diciembre pasado en jurisdicción del Parque y se reactivó luego de estar contenido algunas jornadas.

Las condiciones climáticas no colaboran para contener los incendios

Desde el organismo que coordina el combate de ese incendio aseguran que fueron los factores climáticos los que incidieron para su reactivación. Los pobladores, sin embargo, cargan responsabilidades en la planificación para su extinción completa.

En ese sentido, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces impulsó una denuncia penal contra las autoridades del área protegida, por una presunta negligencia en el abordaje inicial del incendio que arrasó miles de hectáreas de bosque nativo en la Patagonia.

De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la entidad, Juan Zuoza, el avance del fuego se habría visto favorecido por la falta de activación oportuna de los recursos disponibles, lo que impidió un ataque temprano y coordinado que, según sostuvo, podría haber limitado la magnitud del siniestro.

Mientras tanto el gobierno nacional decretó la emergencia ígnea en esa y otras provincias del país. El gobernador chubutense Ignacio Torres impulsó el reclamo ante la Casa Rosada para lograr el decreto, con el acompañamiento de los mandatarios de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.

Un helicóptero en pleno trabajo para contener el avance de las llamas (Foto: Reuters / Matías Garay/File Photo)

En Río Negro no se registraron focos de magnitud en lo que va de la temporada. El gobernador Alberto Weretilneck ordenó a funcionarios de su gabinete que se trasladen a la zona cordillerana para impulsar un fuerte operativo de prevención y control en zonas rurales. Dotó a los combatientes de equipos para optimizar el ataque rápido e incluso contrato un Helicóptero Sikorsky, de grandes dimensiones, para destinarla a tal fin.

“No se puede festejar, sobre todo cuando las condiciones climáticas aún son favorables para la propagación de incendios, pero se está realizando un fuerte trabajo de prevención, con buenos resultados por el momento” afirmaron desde el gobierno rionegrino.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó este viernes que son 518 los combatientes que se encuentran operando en Chubut, tanto en la línea del fuego como realizando tareas de logística y operativas. Personal que depende del organismo trabajan tanto en el incendio de Puerto Patriada, en jurisdicción provincial, como en el que está activo en el Parque Nacional.

El organismo, a través de un comunicado, reportó la operación de helicópteros, hidroaviones, anfibios y aeronaves de observación, meteorólogos y vehículos terrestres.

Para el combate del fuego se conformó el Comando Unificado y participan brigadas de la AFE, Policía Federal, SPLIF (Río Negro), brigadistas de distintas provincias, Gendarmería Nacional, Ejército, Vialidad Nacional y federaciones de bomberos de distintas localidades aledañas.