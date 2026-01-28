Política

La ministra de Seguridad criticó al gobierno de Kicillof y pidió una baja mayor de la edad de imputabilidad

Alejandra Monteoliva señaló que el diálogo institucional con la provincia de Buenos Aires es complejo porque está marcado por diferencias ideológicas

Guardar
Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad
Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad de la Nación

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, remarcó las diferencias que mantiene con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y consideró que será difícil que esto mejore: “Me parece muy complejo y muy difícil que cambie el chip”.

“Con la provincia de Buenos Aires me refiero a la postura ideologizada que tienen frente a diferentes temas”, agregó la ministra en comunicación con radio La Red. Además puntualizó que “nunca habló” con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero sí coordinó operativos con Javier Alonso, su par de dicho distrito.

Consultada sobre la relación con las provincias y la coordinación necesaria para implementar un eventual nuevo sistema penal juvenil, Monteoliva informó que, si bien la competencia sobre la Justicia de Menores recae en las provincias, el gobierno nacional articula esfuerzos buscando “un cambio sistémico que marque un rumbo distinto”. Y mencionó la cooperación a través de programas como el Plan Bandera, que implican interacción y acuerdos con los gobiernos provinciales, aun en contextos de diferencias ideológicas, como ocurre con la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de baja de edad de imputabilidad

En este sentido, la ministra nacional reivindicó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal en el país al nivel de lo que rige en la mayoría de América Latina y Europa, destacando que la criminalidad juvenil responde a cambios estructurales en el accionar de las organizaciones delictivas.

La funcionaria subrayó que este debate implica no solo modificar la edad mínima, sino asumir una reforma integral para enfrentar la violencia y el crimen organizado, que concentran un 35% de los homicidios dolosos a nivel mundial en la región.

La ministra apuntó contra la
La ministra apuntó contra la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof

En ese sentido, sugirió: “La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando. Pero creo que debería ser incluso un poquito menos porque la tendencia y la discusión está alrededor de los 12 y los 13 años. Para mí, esto va más allá de generar acuerdos, es realmente trabajar sobre la evidencia”.

A su vez, señaló que la normativa argentina sobre imputabilidad, vigente desde 1980, ha quedado desfasada y no atiende a la mutación de las organizaciones criminales, las cuales reclutan niños como “soldaditos” para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Y sostuvo: “Excepto Brasil, todos los países de la región establecen la imputabilidad penal entre los 12 y 14 años”, y que en Europa existe el mismo criterio.

También planteó que “la baja de la edad es un factor fundamental”, aunque insistió en que no basta con ese cambio, sino que debe acompañarse de estrategias preventivas y de contención, así como de una reforma institucional y recursos específicos para la reintegración de los menores involucrados en delitos.

Y destacó la importancia de atacar el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Para las organizaciones criminales, la vida no vale nada”, sentenció. Y determinó que la capacidad de reemplazo inmediato de integrantes explica el carácter letal y renovable de estas estructuras ilegales.

En el Congreso se debatirá
En el Congreso se debatirá el proyecto de la ley de baja de la edad de imputabilidad (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Otros temas

Al abordar el problema de los incendios forestales, Monteoliva respaldó endurecer las penas para quienes los provocan intencionalmente y confió en que el proyecto de reforma del Código Penal contemple mayores castigos, en línea con “el carácter irreversible de los daños ya comprobados en miles de hectáreas afectadas”. Asimismo, resaltó el trabajo permanente desde la Agencia Federal de Emergencia y la solidaridad interprovincial.

Respecto del protocolo antipiquete, la funcionaria ratificó su continuidad, y lo describió como “una herramienta de planificación operativa que permite anticipar, organizar y proteger tanto a los manifestantes como al conjunto de la ciudadanía”. Y rechazó las interpretaciones que lo califican de represivo y precisó que su finalidad es preservar derechos y asegurar la circulación.

Monteoliva pidió endurecer las penas
Monteoliva pidió endurecer las penas por incendios intencionales (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Finalmente, la ministra analizó la percepción de inseguridad en la sociedad argentina, subrayando que el contraste entre resultados estadísticos y el temor ciudadano persiste. “Hay una diferencia entre las emociones provocadas por hechos graves y las cifras, y es legítimo que la población sienta preocupación por la seguridad, aunque las estadísticas muestren mejoría”, puntualizó. Y concluyó que “alrededor del 19% de los homicidios en el país guardan relación con el crimen organizado”, por lo que esa debe seguir siendo la prioridad en la lucha contra la violencia.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAlejandra MonteolivaBaja de la edad de imputabilidadSeguridadProvincia de Buenos Aires

Últimas Noticias

El día que Cristina Kirchner llevó el sable corvo de San Martín al Museo Histórico: ahora será enviado por Milei al Regimiento de Granaderos

El domingo 24 de mayo de 2015 la por entonces presidenta de la Nación depositó la reliquia histórica en un espacio vidriado de la institución estatal del barrio de San Telmo

El día que Cristina Kirchner

Incendios en Chubut: una tenue llovizna trajo alivio, pero el fuego avanza y ya consumió 40 mil hectáreas

Un leve descenso de la temperatura ralentizó el avance de las llamas, pero los dos incendios están activos. Ambos arrasaron vegetación nativa y bosques implantados

Incendios en Chubut: una tenue

Milei difundió una vieja escucha de CFK donde advertía que el futuro presidente no iba a poder pagar jubilaciones

El material corresponde a una grabación filtrada en 2018 y forma parte de una conversación privada de la expresidenta con Oscar Parrilli. “Perversión”, opinó el líder de La Libertad Avanza

Milei difundió una vieja escucha

Javier Milei restituirá la custodia del sable corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo

Tras la firma de un decreto presidencial, a realizarse antes del 7 de febrero, la emblemática pieza pasará del Museo Histórico Nacional a ser tutelada en la unidad militar de Palermo

Javier Milei restituirá la custodia

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para ratificar la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que impulsa Donald Trump

Lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Infobae. No se prevé que se impulse en sesiones extraordinarias, donde se conformarán las comisiones clave y se abarcará el Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Gobierno enviará al Congreso
DEPORTES
La definición de la Champions

La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo

Partido de alto vuelo en Avellaneda: Racing recibirá al Rosario Central de Ángel Di María

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Wanda Nara y la China

Wanda Nara y la China Suárez se preparan para la batalla menos pensada: todos los detalles

Susana Giménez habló de la relación de su nieta Lucía Celasco con el futbolista Nicolás Figal: “Que se casen”

Maxi López sorprendió con sus llamativos consejos sobre pastelería: “Estos tips te van a ayudar”

El inesperado comentario de Evangelina Anderson que ruborizó a Ian Lucas en Masterchef Celebrity: “Lo vi sin ropa”

Zaira Nara enfrentó las críticas por su participación en un evento en Paraguay: “Está muy confundido”

INFOBAE AMÉRICA

Senador uruguayo fue captado mirando

Senador uruguayo fue captado mirando a Zaira Nara en el Parlamento y un compañero de partido lo criticó: “Más atención”

Con Lula y Kast como grandes protagonistas, dos posturas distintas sobre la integración de la región se acercaron en Panamá

El alpinista Jaime Viñals comparte su experiencia en El Salvador a través de su nuevo manuscrito

Lula advierte en Panamá que la única guerra de América Latina es contra el hambre y la desigualdad

Cuando cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026