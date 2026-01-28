El Gobierno analiza el pedido de las provincias del Sur y no descarta tratar la Ley de Emergencia Ígnea

Incendios en la provincia de Chubut

Con casi 230 mil hectáreas de la Patagonia consumidas por el fuego, el gobierno nacional recibió el planteo de las provincias del Sur, que elevaron la necesidad de incorporar al temario de extraordinarias el tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea con carácter de urgencia. Tras el anuncio de los mandatarios provinciales, en Casa Rosada aseguran no tener el detalle del pedido ni haber elaborado un diagnóstico del reclamo por lo que dilatarán la respuesta para las próximas horas, pero no descartan dar lugar a la posibilidad.

“Todavía no hay diagnóstico concreto de la propuesta. Se está evaluando y lo vamos a definir en las próximas horas. Si no es nada que vaya en contra de la línea con elGobierno,o se puede llegar a avanzar”, aseguró una importante voz con acceso al despacho presidencial a Infobae.

Lo cierto es que fue el ministro del Interior, Diego Santilli, el receptor del planteo al que suscribieron en las últimas horas los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

“Las emergencias vigentes son de las provincias. Lo que necesitamos es libre disponibilidad y reasignación de partidas para los recursos nacionales. Por eso tiene que pasar por el Congreso. Eventualmente se puede hacer por decreto, pero como inician las extraordinarias, lo lógico es que salga y entendemos que va a salir por amplia mayoría”, aclaró uno de los gobernadores impulsores a este medio.

Al respecto, otro integrante de la mesa chica que rodea al libertario remarcó que el tema no fue tratado y que esperan abordarlo luego de que el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, regresen de la ciudad costera de Mar del Plata. “Todavía no se habló nada de eso. Mañana, cuando vuelvan todos de Mar del Plata veremos. También sobre los alcances de esa emergencia. A veces, en nombre de esa emergencia se cometen barbaridades y se vulneraron los sistemas”, aclaró un funcionario a este medio.

Ignacio Torres brindó una conferencia de prensa en El Hoyo junto a Diego Santilli

Con los incendios forestales avanzando en la zona, los representantes provinciales proponen la Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, solicitud que conquistó el respaldo del bloque del PRO, en especial de su titular Mauricio Macri. Asimismo, sostienen que la sanción de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Luego de recibir el llamado de uno de los mandatarios provinciales, Santilli se comprometió a elevar la demanda. Hasta entonces y por cuestiones de agenda, la próxima reunión de la mesa política tendrá lugar la próximasemana,a donde se espera que se aborde el tema con mayor profundidad.

Lo cierto es que por estas horas hay quienes no descartan la posibilidad de incorporar el pedido durante la prórroga que irá del lunes 2 al 27 de febrero con intención de atenuar los incendios, pero también con la mente dispuesta a avanzar en las negociaciones por el resto del temario.

Fuentes legislativas plantearon que esos tipos de leyes suelen abrir la discusión a otros temas que la oposición mantiene en su lista de pendientes, por lo que no descartan un escenario donde voten su inclusión. “Lo que puede llegar a pasar es que la oposición lo tome como bandera y terminen con dos tercios votando su inclusión”, postularon aún sin la instancia de unificación conjunta con la Casa Rosada.

La realidad de la provincia de Chubut es materia de conversación en varios despachos de la Casa Rosada. Como contó este medio, la administración libertaria se resiste a incorporar la figura de “Ecocidio” en el Código Penal, aunque aún se encuentra en pleno debate interno y encuentra resistencia en un sector que rechaza el origen del término, pero promete elevar penas para delitos vinculados a incendios, en especial debosquess nativos.

Brigadistas continúan con la extensa tarea de combate al fuego (EFE/ Provincia de Chubut)

Actualmente, la ley reclamada por los gobernadores del sur no cuenta con vigencia permanente y requiere de decretos dictados por Nación para situaciones particulares. La última prorroga del decreto fue en 2023 y se extendió hasta el 12 de enero del siguiente año, bajo la administración de Alberto Fernández. Sin embargo, varias provincias optaron por declarar el estado de emergencia con diferentesplazos como Río Negro, Chubut y Neuquén.

De avanzar en el respaldo del Congreso, se declarará la emergencia por un plazo determinado y se delimitará el ámbito territorial de alcance. Además, se establecerá facultades excepcionales para el Ejecutivo lo que posibilita reasignar partidas presupuestarias y coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios.