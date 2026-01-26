Una misión bipartidaria del Congreso de Estados Unidos visitó Argentina para fortalecer vínculos estratégicos

El avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó el fin de semana en Tierra del Fuego

El sábado, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, como parte de la visita de una delegación bipartidaria de la Cámara de Representantes estadounidense. El arribo se enmarcó en una agenda oficial que contempló reuniones sobre energía, comercio, ambiente, minerales críticos y salud pública.

La comitiva estuvo integrada por miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, uno de los comités permanentes con mayor amplitud de competencias en el Congreso estadounidense. Participaron legisladores de ambos partidos y asesores parlamentarios, en una misión institucional y civil.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, la agenda incluyó encuentros con funcionarios gubernamentales y actores relevantes para tratar diversos ejes temáticos. Entre ellos figuraron la degradación de entornos naturales, los procesos de autorización para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.

Previo a su llegada a Ushuaia, la delegación desarrolló actividades en Buenos Aires. La escala en Tierra del Fuego formó parte de un recorrido regional más amplio, que abarcó otros países de Sudamérica, orientado a relevar información y sostener intercambios institucionales sobre áreas estratégicas.

El traslado de la delegación se realizó en una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un recurso habitual en este tipo de misiones oficiales del Congreso. La utilización del avión no implicó la presencia de personal militar en las actividades llevadas a cabo en territorio argentino, ni alteró el carácter legislativo de la visita.

El presidente Milei firmó la adhesión de Argentina al Board of Peace que lanzó Trump en Davos

El Comité de Energía y Comercio concentra competencias sobre políticas energéticas, comercio, telecomunicaciones, tecnología, medio ambiente y salud. En este contexto, los minerales críticos ocupan un lugar destacado en su agenda, dada su importancia para la transición energética, las cadenas de valor industriales y el desarrollo tecnológico.

La visita de los legisladores se produjo en un escenario de intercambio creciente entre la Argentina y Estados Unidos en esta materia. El país confirmó su participación en la reunión ministerial sobre minerales críticos organizada por Washington para febrero, en la que se analizarán mecanismos de cooperación, marcos regulatorios y oportunidades de inversión en el sector.

El paso de la delegación por la Argentina coincidió con una etapa de fortalecimiento del vínculo político y diplomático entre ambos países, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. En las últimas semanas, este alineamiento se reflejó en gestos públicos y coincidencias en foros internacionales.

En este marco, el expresidente estadounidense Donald Trump manifestó su respaldo a Milei tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, una señal interpretada como parte de la sintonía política entre ambos espacios. En ese marco, Milei firmó la adhesión de Argentina al “Board of Peace” que lidera el primer mandatario de Estados Unidos, junto a dos docenas de países.

Otra imagen del avión militar de Estados Unidos que llegó con legisladores republicanos y demócratas

La visita legislativa, sin embargo, se desarrolló por canales institucionales habituales del Congreso estadounidense y no estuvo vinculada a definiciones partidarias.

Durante su estadía en el país, los legisladores mantuvieron reuniones técnicas vinculadas a los temas bajo la órbita del comité. La escala en Ushuaia tuvo lugar en una provincia clave para debates sobre desarrollo productivo, logística y recursos naturales, en un contexto de interés regional por cuestiones energéticas y ambientales.

La permanencia de la delegación fue breve y se integró en una agenda concentrada, tras la cual el grupo continuó con el resto de las actividades previstas en su gira sudamericana. La visita se inscribió en una dinámica regular de intercambio parlamentario entre la Argentina y Estados Unidos, orientada al seguimiento de temas estratégicos y al fortalecimiento del diálogo institucional.