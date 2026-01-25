Senado: el Gobierno se encamina a avalar el reparto de lugares para la AGN con la UCR y el kirchnerismo

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el peronista filo K Juan Manuel Olmos (Maximiliano Luna)

A medida que se consuman los días de receso legislativo en el Congreso, algunas ideas ya se analizan entre la Casa Rosada y el oficialismo senatorial. De cara al nuevo período extraordinario de febrero próximo, La Libertad Avanza (LLA) no descarta, para finales de dicho mes, completar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -a posteriori- de los gastos del Estado.

El organismo en cuestión siempre es presidido por designación del principal espacio opositor. Tiempo atrás, el kirchnerismo ubicó allí a Juan Manuel Olmos, el titiritero político y judicial del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las pocas figuras “institucionales” para mostrar.

Olmos gozó del control total y absoluto en la AGN durante larguísimos meses, gracias a la falta de acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, que tuvo varias oportunidades para relegar a la Casa Rosada y dejar a LLA sin nada. El trompazo de las elecciones nacionales de octubre amortiguó todo.

Durante el período de sesiones extraordinarias de diciembre pasado, la novedad fue regalada desde Diputados, con un criticado acuerdo entre libertarios y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para ubicar en la AGN a Mónica Almada y la exlegisladora Pamela Calletti, respectivamente. En tanto, el tercer lugar fue ocupado por el kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

“No hay más bipartidismo”, sentenciaron desde un despacho de peso en la Cámara alta a Infobae días atrás. Esto significa que el lema “1-1-1″ se repetiría en el Senado, con una leve modificación: a las butacas para el peronismo y el oficialismo se sumaría la que le corresponde a la Unión Cívica Radical (UCR). Más Olmos como presidente. Siete en total.

El diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto tomó la posta de la bicameral Mixta de Cuentas -enlace con la AGN- y avanzó con trabajo demorado durante años en dicha comisión (Prensa Senado)

En el centenario partido, por ahora sigue mejor posicionado Luis Naidenoff, aunque las internas nunca desaparecen allí. Es que el cargo dura ocho años, con un festival de contratos y jugosos sueldos que hacen babear a otros radicales que, vista la película de los últimos años, hicieron todo lo posible para dinamitar a la histórica fuerza y fumigaron a caras jóvenes dispuestas a renovarla. Demencial.

Desde las ramas kirchneristas manifestaron a este medio que, en caso de ser uno, el mismo está “más que cantado” y “validado” por la mayoría de gobernadores justicialistas. ¿Javier Fernández? Por el lado libertario y, tras lo ocurrido en la Cámara baja, quedó en la línea de flotación el nombre del apoderado de LLA, Santiago Viola, hombre de confianza de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. No obstante, la Casa Rosada no definió nada aún y no se descarta una nueva sorpresa. Nadie quiere arriesgar un nombre tan temprano.

El nexo que tiene el Congreso con la AGN es la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, siempre un espacio en disputa entre las bancadas. Tras años casi de desidia a la hora de trabajar, el diputado del peronismo opositor Miguel Pichetto tomó la posta y, durante 2025, más que agilizó todo el trabajo demorado.

Por caso, el rionegrino recordó, en una de las últimas reuniones de la bicameral que, más allá de los 550 expedientes tratados en la comisión, se dictaminaron las Cuentas de Inversión 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, de las administraciones de Mauricio Macri y el kirchnerista Alberto Fernández. En unos días se acaba el primer mes de 2026. Todo dicho.

La eventual ventana sobre este tema quedará atada a la viabilidad o no de la agenda de las sesiones extraordinarias que comenzarán a partir del 2 de febrero. Allí, la jefa libertaria del Senado, Patricia Bullrich -enlace directo con Balcarce 50-, ya direcciona la lupa hacia todo el sector dialoguista para tratar, como proyecto clave, la reforma laboral. En base a cómo se muevan los potenciales aliados, caminará o no la resolución de la AGN, que comenzó a desmembrarse en 2024, algo más que inaceptable. Se aguarda una respuesta de todo el arco político.