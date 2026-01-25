El exhabrupto de un intendente kirchnerista en medio de la interna del PJ bonaerense: “Es la época de cagones y traidores”

El jefe comunal kirchnerista aseguró que se vive una época “de cagones y de traidores”, y criticó a quienes forman parte del peronismo y no exigen la liberación de Cristina Kirchner

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, reafirmó su perfil como uno de los referentes más combativos del kirchnerismo bonaerense al lanzar duras críticas contra algunos sectores del Partido Justicialista de la provincia, a los que calificó abiertamente de “cagones” y “traidores”.

Con un tono confrontativo, Zurro minimizó la relevancia de la interna peronista y ubicó en primer plano su reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. “La interna peronista para mí está en segundo plano. En primer plano es tratar todos los días que este gobierno de corruptos se vaya y Cristina libre”, sostuvo.

Luego, durante una entrevista en Radio Con Vos, profundizó: “La interna partidaria es irrelevante porque nuestra líder está presa. Yo también lucho todos los días para que esté suelta. Está presa por la política”.

El intendente de Pehuajó fue tajante al señalar la falta de firmeza entre algunos sectores de su propio espacio. “Estamos en una época, que hay que transitarla, de cagones y traidores. Es la época de los cagones y de los traidores. Cuando vuelva todo, va a ser la época de los militantes, va a ser la época de la gente que quiere cambiar”, afirmó. Según él, hay gobernadores que “arreglaron” y senadores que aprobaron leyes que consideró vergonzosas.

Zurro apuntó directamente a quienes evitan el reclamo por la libertad de la expresidenta. “Al que no habla de Cristina Libre y al que no habla en contra de Milei y solo habla de la interna, no voy a dar un nombre... Empezá a buscar intendentes, tenés ciento treinta y cinco, ciento treinta y cuatro y el susodicho...”, desafió. Consideró que algunos dirigentes optan por el silencio para “cosechar lo que supuestamente quiere el pueblo argentino”.

Zurro volvió a pedir por la liberación de Cristina Kirchner

Cuando le advirtieron que quienes no hablan de la libertad de la expresidente dentro de la interna es el sector que responde al gobernador Axel Kicillof, Zurro fue tajante: “Bueno, que se hagan cargo. Hay buena gente ahí, pero que se hagan cargo. No los he escuchado a todos, pero creo que nadie puede, estés donde estés, en un movimiento nacional, estés con Axel o no estés con Axel, no se puede obviar Cristina Libre, porque es como una falta de respeto, es como un olvido a quién nos abrió la mente con Néstor. Y forma parte de la historia, de la historia reciente. Les contesto a todos. A todos los que quieran les contesto”.

En referencia al gobierno de Javier Milei, Zurro elevó el tono: “Estamos viviendo una situación muy compleja en las comunicaciones, en la mentira. Lo raro que lo está pasando con este felpudo, porque es un felpudo de los yanquis”. Luego, cuestionó la gestión económica: “No tiene una política industrial, tiene una política de destrucción industrial”.

El jefe comunal centró parte de su diagnóstico en el rol de Cristina Fernández de Kirchner y su situación judicial. “Cristina está presa por la política, no por la justicia. La hizo meter presa los acuerdos judiciales del corrupto ladrón, sinvergüenza, atorrante y plaga de Macri, socio de Caputo, casualmente hoy ministro del señor Milei. Una ensalada rusa”, sentenció. Para Zurro, la libertad de la exmandataria es una prioridad y no solo un reclamo interno.

Al abordar el contexto social, el intendente denunció: “La sociedad votó en contra de sus propios intereses”. Expresó que el voto a Milei refleja un fuerte “desclasamiento social”. “Han ganado los intereses de Blanco Villegas y su gente en detrimento de la gente que no tiene. Esta gente puede volver tranquilamente a 1957 en el desclasado de Jauretche. La sociedad se desclasó”.

Consultado sobre la situación económica en su distrito, advirtió sobre el avance de la pobreza y el cierre de empresas. “Nosotros tenemos un parque industrial que lo pusimos cuando llegamos, espectacular. Pero si no hay una industria, una cuestión nacional de protección de los parques y de la industria nacional y popular, podés poner lo mejor que tengas, pero también se agotan los programas nacionales”. Según Zurro, si no se protege la producción local, resulta evidente que las empresas cierran al no poder competir.

Frente a la pregunta sobre el discurso contra la “casta” que llevó a Milei a la presidencia, fue enfático: “Dieciocho años intendente, diez días de vacaciones. ¿Quién es casta? ¿Milei o yo? Que se dio una vuelta al mundo y hace programitas de novia. Hace contratos Milei, señores. Contratos hace Milei, una vergüenza. Ya se va a saber por qué hace contratos”.

El intendente defendió la necesidad de construir una propuesta renovada para el peronismo, fundamentada en la experiencia previa. “No solo es criticar lo que hace, sino un programa que nosotros ya lo tuvimos con Néstor y Cristina, adaptado a hoy, pero un programa de liberación, un programa de no ser el felpudo de los yanquis, un programa de proteger una industria nacional”. Propuso además apostar por la inserción laboral genuina y la revalorización de la educación y la salud: “Un programa totalmente opuesto a lo que hace el señor Milei”.

Sin dejar de lado las diferencias internas, Zurro insistió en que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner sigue vigente. “Hoy no, pero yo siempre voy a luchar hasta el último día de mi vida por Cristina Libre. Va a estar libre y Lula estuvo libre. Lula es presidente y tiene 80 años”.

El jefe comunal advirtió sobre las consecuencias del actual modelo económico, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. “Milei le robó a la provincia de Buenos Aires quince mil billones. Axel lo dice, pero ¿cuánto lo dice? Porque nos repercute en todos los municipios. Nos lo robó porque nos corresponde por ley”.