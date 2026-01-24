Política

El PJ bonaerense oficializó los padrones de afiliados y dejó todo listo para la sucesión de Máximo Kirchner

El cronograma establece que la eventual elección interna será el 15 de marzo. Puja entre la Gobernación y La Cámpora por el armado final de las nóminas

Guardar
Con la publicación de los
Con la publicación de los padrones, se encamina el proceso para la elección interna en el PJ bonaerense

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense oficializó durante la madrugada de este sábado los padrones de afiliados, un paso clave ante la posibilidad de una interna para definir la sucesión de Máximo Kirchner al frente de la conducción provincial. El proceso se extenderá hasta el próximo martes 27 de enero, plazo en el que podrán realizarse observaciones y tachas sobre el padrón. De acuerdo a la publicación, 1.143.946 de personas están habilitadas para votar en una eventual elección interna.

Estas acciones anticipan un escenario donde el martes 3 de febrero vencerá el plazo para la presentación de avales y el domingo 8 de febrero concluirá el periodo para inscribir candidaturas, lo que permitirá saber si habrá competencia interna o un acuerdo de unidad.

En el último encuentro partidario se determinó un criterio restrictivo para la participación: solo podrán votar aquellos afiliados con al menos 180 días de antigüedad y cuya inclusión en el padrón se haya formalizado hasta el 30 de diciembre de 2025, priorizando siempre la afiliación física sobre la virtual. Esta decisión de la junta electoral, donde tiene presencia la vicegobernadora Verónica Magario, puso un freno al operativo de afiliaciones acelerado por el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof. Días atrás, Magario recibió en el Senado bonaerense nuevas afiliaciones físicas provenientes de distintos distritos, una señal concreta de sus intenciones políticas de cara al recambio de autoridades pactado para el 15 de marzo.

Desde el kirchnerismo, la diputada nacional Teresa García, secretaria general del PJ nacional y miembro del consejo partidario provincial, explicó al sitio Provincia Noticia que “no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia”. Señaló además que, en su opinión, "a los compañeros del MDF los vemos muy apurados" con la preparación de la interna. En esas filas se promueve la conformación de una lista de unidad, como ocurrió en la definición de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre del año pasado. Aun así, dentro del Movimiento de Futuro (MDF), se multiplican las voces que propugnan una contienda interna.

La disputa entre el kicillofismo
La disputa entre el kicillofismo y La Cámpora sigue lejos de resolverse

En cuanto a los posibles nombres para el recambio, un grupo de intendentes alineados con Magario sostiene que Kirchner desea postular al actual jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín. No obstante, La Cámpora ha negado esta versión. Otermín podría erigirse en una figura de consenso. La combinación de una conducción compartida entre Magario y el intendente de Lomas de Zamora para liderar el principal espacio opositor en la provincia de Buenos Aires aparece como plausible.

Mientras tanto, la estructura vinculada a Kicillof continúa consolidando avales para respaldar una candidatura propia a la conducción del PJ bonaerense, que podría tener como referente no solo a Magario, sino también al intendente de La Plata, Julio Alak. En una reunión celebrada recientemente en Villa Gesell, Kicillof instó a los intendentes y dirigentes territoriales a intensificar la recolección de apoyos, una “tarea para la casa”, como la definió antes de cerrar ese encuentro.

El padrón debía presentarse el jueves. Sin embargo, en las primeras horas de ese día comenzó a circular una nómina y una página web que tenía información sobre las afiliaciones en cuestión. De hecho, según pudo sabereste medio, para frenar la divulgación de ese padrón no oficial, la Junta Electoral del partido elevó una nota a la Justicia Electoral a cargo del juez Alejo Ramos Padilla para advertir que el padrón que circula vía WhatsApp entre armadores peronistas y periodistas no era oficial. “Es un padrón viejo”, confió uno de los integrantes de la junta partidaria. Y pese a que aseguraron que “en el correr de este jueves el padrón va a estar cargado en la página web del PJ”, finalmente eso se concretó en las primeras horas de este sábado.

La Junta Electoral del partido es presidida por el intendente de Malvinas Argentinas,Leonardo Nardini,y tiene representación tanto del sector de Máximo Kirchner como del gobernador bonaerense,Axel Kicillof. Completan la junta la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de Ministros,Cristina Álvarez Rodríguez; el senador provincial,Adrián Santarelli; los diputados provinciales,Juan Pablo De Jesús,Mariano CascallaresyAvelino Zurro; la titular del IPS,Marina Moretti; la funcionaria de Monte Hermoso,Rosana Sotelo; la concejal de Olavarría,Liliana Schiwndt; el ex intendente de Hurlingham,Juan Zabaleta;Carolina Correge, que responde aFlorencia Saintout; yJorge Carpinetti.

La tensión por el control del PJ bonaerense evidencia la puja entre el kirchnerismo y el sector de Kicillof. Dirigentes cercanos a Kirchner manifestaron sus dudas sobre el operativo de afiliaciones, al considerar que “si ya se definió qué afiliaciones son válidas, no se entiende mucho lo que quiso hacer la vicegobernadora.

Temas Relacionados

Partido JusticialistaMáximo KirchnerAxel KicillofVerónica MagarioProvincia de Buenos AiresInterna partidariaMDFLa Cámporaúltimas noticias

Últimas Noticias

Corrientes y Misiones serán los próximos destinos de Santilli en busca de apoyo para la reforma laboral

El ministro del Interior volverá a visitar el litoral en los próximos días. Apurará las definiciones de dos provincias que son clave en el Senado para la media sanción de la norma que impulsa el Ejecutivo

Corrientes y Misiones serán los

Tras la gira de Santilli por las provincias, cuántos votos le faltan al Gobierno para aprobar la reforma laboral

El ministro del Interior visitó a seis gobernadores y ya aseguró el respaldo de algunos aliados clave. Quiénes terminarán de inclinar la balanza en el Congreso

Tras la gira de Santilli

Adorni reducirá un 20% la planta de la Jefatura de Gabinete: cuántos empleados tiene y dónde busca recortar

El ex vocero presidencial ordenó avanzar con el achicamiento del área que conduce. El equipo a cargo y las secretarías con más volumen

Adorni reducirá un 20% la

Antes de las extraordinarias, Milei retoma la agenda política local y desembarca en Mar del Plata con Santilli

El Presidente regresó de Davos y vuelve a concentrarse en las negociaciones por las reformas y la campaña silenciosa hacia 2027

Antes de las extraordinarias, Milei

Milei, el alineamiento con Trump y las sorpresas de una derecha que no es lineal en todo el mundo

Los giros del presidente de Estados Unidos complican incluso a los aliados. El caso de Venezuela expuso cambios en el mensaje local, para adecuarlo al plan de Washington. Y el tema de Groenlandia mostró posiciones críticas y diferenciadas de algunos líderes de países europeos

Milei, el alineamiento con Trump
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi jugará el primer amistoso del año frente a Alianza Lima: hora, TV y formaciones

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

“En cámara lenta es cine”: el extraño efecto que tomó la pelota tras un incómodo golpe en el Australian Open

La irónica frase de Flavio Briatore para respaldar a Franco Colapinto antes del inicio de la temporada de la Fórmula 1

Impacto en el automovilismo: el multicampeón Álex Palou deberá pagarle 10 millones de euros a McLaren

TELESHOW
Así fue la boda secreta

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

Homero Pettinato, en Mar del Plata tras su ruptura con Sofía Gonet: “Se cierran etapas y se abren nuevas”

Pepe Cibrián regresa con “Aquí no podemos hacerlo”, su primer musical exitoso: “Siempre aposté por los jóvenes y lo nacional”

INFOBAE AMÉRICA

Café con limón, laxantes y

Café con limón, laxantes y ayunos extremos: las peligrosas tendencias para adelgazar que se viralizan en redes sociales

Dua Lipa denunció la masacre “sin precedentes” perpetrada por el régimen de Irán: “No puede ser silenciada”

Los países nórdicos y bálticos instaron a Rusia a que cese “de inmediato” los ataques a la infraestructura energética ucraniana

El papa León XIV instó a la comunidad internacional a “guiar” la revolución digital en pleno auge de la inteligencia artificial

El drama de los desplazados por el avance del crimen organizado en el estado brasileño de Ceará