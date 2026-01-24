El PJ bonaerense oficializó los padrones de afiliados y dejó todo listo para la sucesión de Máximo Kirchner

Con la publicación de los padrones, se encamina el proceso para la elección interna en el PJ bonaerense

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense oficializó durante la madrugada de este sábado los padrones de afiliados, un paso clave ante la posibilidad de una interna para definir la sucesión de Máximo Kirchner al frente de la conducción provincial. El proceso se extenderá hasta el próximo martes 27 de enero, plazo en el que podrán realizarse observaciones y tachas sobre el padrón. De acuerdo a la publicación, 1.143.946 de personas están habilitadas para votar en una eventual elección interna.

Estas acciones anticipan un escenario donde el martes 3 de febrero vencerá el plazo para la presentación de avales y el domingo 8 de febrero concluirá el periodo para inscribir candidaturas, lo que permitirá saber si habrá competencia interna o un acuerdo de unidad.

En el último encuentro partidario se determinó un criterio restrictivo para la participación: solo podrán votar aquellos afiliados con al menos 180 días de antigüedad y cuya inclusión en el padrón se haya formalizado hasta el 30 de diciembre de 2025, priorizando siempre la afiliación física sobre la virtual. Esta decisión de la junta electoral, donde tiene presencia la vicegobernadora Verónica Magario, puso un freno al operativo de afiliaciones acelerado por el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof. Días atrás, Magario recibió en el Senado bonaerense nuevas afiliaciones físicas provenientes de distintos distritos, una señal concreta de sus intenciones políticas de cara al recambio de autoridades pactado para el 15 de marzo.

Desde el kirchnerismo, la diputada nacional Teresa García, secretaria general del PJ nacional y miembro del consejo partidario provincial, explicó al sitio Provincia Noticia que “no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia”. Señaló además que, en su opinión, "a los compañeros del MDF los vemos muy apurados" con la preparación de la interna. En esas filas se promueve la conformación de una lista de unidad, como ocurrió en la definición de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre del año pasado. Aun así, dentro del Movimiento de Futuro (MDF), se multiplican las voces que propugnan una contienda interna.

La disputa entre el kicillofismo y La Cámpora sigue lejos de resolverse

En cuanto a los posibles nombres para el recambio, un grupo de intendentes alineados con Magario sostiene que Kirchner desea postular al actual jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín. No obstante, La Cámpora ha negado esta versión. Otermín podría erigirse en una figura de consenso. La combinación de una conducción compartida entre Magario y el intendente de Lomas de Zamora para liderar el principal espacio opositor en la provincia de Buenos Aires aparece como plausible.

Mientras tanto, la estructura vinculada a Kicillof continúa consolidando avales para respaldar una candidatura propia a la conducción del PJ bonaerense, que podría tener como referente no solo a Magario, sino también al intendente de La Plata, Julio Alak. En una reunión celebrada recientemente en Villa Gesell, Kicillof instó a los intendentes y dirigentes territoriales a intensificar la recolección de apoyos, una “tarea para la casa”, como la definió antes de cerrar ese encuentro.

El padrón debía presentarse el jueves. Sin embargo, en las primeras horas de ese día comenzó a circular una nómina y una página web que tenía información sobre las afiliaciones en cuestión. De hecho, según pudo sabereste medio, para frenar la divulgación de ese padrón no oficial, la Junta Electoral del partido elevó una nota a la Justicia Electoral a cargo del juez Alejo Ramos Padilla para advertir que el padrón que circula vía WhatsApp entre armadores peronistas y periodistas no era oficial. “Es un padrón viejo”, confió uno de los integrantes de la junta partidaria. Y pese a que aseguraron que “en el correr de este jueves el padrón va a estar cargado en la página web del PJ”, finalmente eso se concretó en las primeras horas de este sábado.

La Junta Electoral del partido es presidida por el intendente de Malvinas Argentinas,Leonardo Nardini,y tiene representación tanto del sector de Máximo Kirchner como del gobernador bonaerense,Axel Kicillof. Completan la junta la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de Ministros,Cristina Álvarez Rodríguez; el senador provincial,Adrián Santarelli; los diputados provinciales,Juan Pablo De Jesús,Mariano CascallaresyAvelino Zurro; la titular del IPS,Marina Moretti; la funcionaria de Monte Hermoso,Rosana Sotelo; la concejal de Olavarría,Liliana Schiwndt; el ex intendente de Hurlingham,Juan Zabaleta;Carolina Correge, que responde aFlorencia Saintout; yJorge Carpinetti.

La tensión por el control del PJ bonaerense evidencia la puja entre el kirchnerismo y el sector de Kicillof. Dirigentes cercanos a Kirchner manifestaron sus dudas sobre el operativo de afiliaciones, al considerar que “si ya se definió qué afiliaciones son válidas, no se entiende mucho lo que quiso hacer la vicegobernadora.