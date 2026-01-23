Cristina Fernández vuelve a la actividad política y en febrero el kirchnerismo iniciará una campaña por su liberación

Despues de su intervención quirúrgica Cristina Fernández de Kirchner retoma su actividad (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Cristina Fernández de Kirchner retomó en los últimos días su actividad política de manera gradual y bajo estrictas indicaciones médicas, luego de haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. La ex presidenta recibió el alta médica el 3 de enero de 2026, tras estar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, y continuó la recuperación en su departamento porteño ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

En ese mismos espacio —convertido otra vez en un centro de decisiones políticas— Cristina realiza caminatas diarias en la cinta como parte de su rehabilitación física y recibe a dirigentes de su entorno más cercano. En los últimos días pasaron por allí figuras clave del kirchnerismo, entre ellos el diputado nacional Juan Grabois y el ex senador Oscar Parrilli, uno de sus operadores político que retomara labores directivas en el Instituto Patria.

Presentes y manifestaciones que la militancia deja cerca del departamento de Constitución dónde vive la ex presidenta REUTERS/Alessia Maccioni/File Photo

En su tiempo de convalecencia la ex vicepresidenta, además de entablar comunicaciones telefónicas y por videollamas, leyó varios libros: “El niño resentido”, de César González; “El rengo yeta”, de César González; “Perón, pensamiento para la acción política”, de Carlos Piñeiro Iñiguez; La francotiradora de Stalin, de Liudmila Pavlichenko y el último trabajo del periodista y escritor frances Giuliano Empoli “La hora de los depredadores”. El ex asesor del presidente del Consejo de Ministros italiano Matteo Renzi es autor de dos libros imprescindibles para comprender los actuales tiempos políticos: El mago de el Kremlin y Los ingenieros del caos.

Tan actuales son los trabajos del ganador del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa que en la página 121 de “La hora de los depredadores” Da Empoli abre el capítulo con una cita del Christian Linder -ex ministro de economía y líder del parido libera-demócrata alemán- dirigida a Elon Musk que dice así: “Elon, he abierto un debate político inspiradas en tus ideas y en las de (Javier) Milei.”

Se trata del mismo presidente Argentino al que CFK y el cristinismo duro intentarán dar batalla instalando una vez más una campaña con el lema “Cristina libre” y mostrandola como alternativa a las políticas de La Libertad Avanza. También instalando una agenda mediática distinta a la que se impulsa desde la Casa Rosada.

Desde el kircnerismo entienden que Javier Milei es sostenido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump REUTERS/Jonathan Ernst

Si bien la escena que trascurre en el departamento de Constitución es conocida, el contexto es distinto: Cristina vuelve a moverse en un escenario atravesado por la condena judicial, la reorganización del peronismo y la proyección de las elecciones presidenciales de 2027.

Visitas, señales y un nuevo ciclo político

La reaparición que comenzará a hacer la ex mandataria después del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada eíleo postoperatorio no es casual ni improvisada.

En el kirchnerismo dan por iniciado un nuevo ciclo político a partir de febrero, con una campaña que volverá a girar sobre una consigna ya conocida: “Cristina Libre”. El objetivo es reinstalar la idea de la proscripción política de la ex senadora y advertir que, sin su participación, las elecciones presidenciales de 2027 estarán atravesadas por una “dudosa legitimidad democrática”, en una analogía directa con lo ocurrido con Juan Domingo Perón durante los años de proscripción.

Entre entre sus allegados de paladar negro la proyectan lanzada a una hipotetica candidatura presidencial, aunque, argumentan “la palabra final” la tendrá la ex diputada.

CFK está imposibilitada de disputar cualquier cargo y función pública ya que la Corte Suprema, en junio de 2015 dejó firma la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”.

CFK en el Instituto Patria con dirigentes de confianza

Más allá de ese escollo, en el entorno de CFK aseguran que la ex presidenta insistirá en los ejes de agenda que viene planteando desde hace tiempo: la necesidad de una “nueva estatalidad”, la discusión sobre la deuda externa y una crítica frontal al fracaso de las políticas económicas del presidente Javier Milei, a quien describen como políticamente sostenido por el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre la “nueva estatalidad” Cristina Fernández ya había reflexionado que en la Argentina hay una discusión que nadie quiere dar: pensar un nuevo Estado para una nueva nación y vinculó esa idea con la dependencia estructural del país respecto del Fondo Monetario Internacional. “Lo que hay hacia adelante es una muralla de endeudamiento”, y advirtió que: “nadie quiere discutir la deuda.”

En su entorno interpretan que ese silencio no es casual. “Ni los libertarios ni sectores del propio peronismo quieren discutir un nuevo Estado para un nuevo país. No, quieren discutir a Cristina”, repiten cerca de la ex mandataria.

En el entorno de CFK son muy criticos con buena parte del peronismo: “la dejaron aislada”, repiten y de inmediato sostiene que su jefa política mantiene en alto “las tres C”: “cabeza, corazón y coraje.”

Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el Teatro Argentino de La Plata (Aglaplata)

El factor Francisco y el encono con Kicillof

En el entorno más cercano a la ex presidenta evalúan que la muerte del papa Francisco actuó como un factor catalizador para los magistrados avanzaran en la condena judicial en su contra. Y no dejan afuera a los magistrados de las instancias inferiores y los cortesanos.

Según esa mirada, la voz del pontífice argentino era escuchada con atención en distintos ámbitos de poder, además de haber expresado en más de una oportunidad su preocupación por el uso político del sistema judicial en América Latina.

Siempre de acuerdo a esa interpretación interna, la desaparición física del Papa habría dejado a Cristina sin una referencia moral y política de peso internacional, lo que facilitó —según sostienen— que determinados sectores judiciales avanzaran sin costos simbólicos ni resistencias externas.

Ese encuadre es parte central de la campaña “Cristina Libre”, que el kirchnerismo relanzará con fuerza a partir de febrero. No se trata solo de una consigna militante: es una estrategia política y jurídica orientada a volver a poner en discusión el rol de la Corte Suprema, la validez de las condenas y el impacto de la proscripción en el sistema democrático.

En el Instituto Patria sostienen que el objetivo no es únicamente defender a la dos veces presidenta, sino interpelar a un electorado más amplio, incluso por fuera del kirchnerismo, que -entienden- empieza a mostrar signos de desgaste frente a “la política de la motosierra” liberal de Milei, en sectores como discapacidad, salud pública y ciencia.

Hay un dato que en el kirchnerismo repiten en voz baja y, cada vez más, también en público: Cristina sigue midiendo. Según números que manejan sus allegados, la ex presidenta conserva una imagen positiva que oscilaría entre el 34 y el 37 por ciento, un piso que ningún otro dirigente del espacio logra consolidar.

Esa lectura alimenta otra conclusión, más incómoda: en el kirchnerismo creen que ningún gobernador peronista, ni dirigente actual podría vencer a Javier Milei en una eventual segunda vuelta presidencial. Es una apreciación que incluso dentro del propio espacio reconocen como prematura, teniendo en cuenta que faltan casi dos años para la elección, pero que ya circula como argumento interno en mesas políticas y conversaciones reservadas.

El diputado Juan Grabois hizo pública su visita a CFK y habló de proscripción

La comparación no es solo de volumen electoral, sino de centralidad simbólica. “Milei necesita enfrentarse a Cristina para validar su propio relato”, deslizan cerca de la ex presidenta, convencidos de que ningún otro candidato opositor logra polarizar con el Presidente como ella.

Puertas adentro, en el Instituto Patria no disimulan el malestar por la distancia política que el gobernador bonaerense Axel Kicillof tomó desde hace tiempo respecto de la figura de Cristina. La relación, que supo ser de extrema cercanía, atraviesa su momento más frío.

En mesas de café recuerdan con fastidio el mes de marzo de 2024. El mandatario bonaerense mantenía una conversación privada en el Instituto Patria con la ex vicepresidenta. De manera simultánea se desarrollaba una reunión de la juventud. Los militantes K, al enterarse que estaba por terminar el encuentro, solicitaron sacarse una foto con el ex ministro de Economía.

Según ese relato, Kicillof accedió, pero, al ver que el retrato sería tomado en el Salón de las Mujeres desistió. Aquella actitud fue tomada como una negativa del bonaerense a fotografiarse en el Instituto Patria. Exagerado o no, es un dato político el alejamiento entre el reelecto gobernador y quien supo ser su jefa política.

Grabois y un discurso para ordenar al peronismo

Quien sí decidió exponer públicamente su encuentro de las últimas horas con Cristina Fernández de Kirchner fue Juan Grabois. El dirigente de Argentina Humana y diputado nacional difundió en sus redes sociales una extensa y dura reflexión política después de las más de dos horas de interacción en San José 1111.

“Ayer estuve un par de horas con @CFKArgentina, con nuestras coincidencias, diferencias y el cariño que nos une hace ya diez años. La vi muy bien, íntegra y digna, con la lucidez que tanto nos hace falta”, escribió.

"Cristina libre", es la campaña que retomará el kirchnerismo a partir de febrero

Luego, apuntó sin filtros contra quienes relativizan la situación judicial de la ex mandataria:“Si a cualquiera de ustedes, libertos ignorantes y macristas renegados, les hubieran hecho atravesar el 1 % de lo que le hicieron a ella, ya estarían con chaleco de fuerza o se hubieran dado un corchazo. Lo mismo aplica a unos cuantos de los nuestros. Blandengues.”

Grabois enumeró una larga lista de políticas públicas que, según sostuvo, explican la persecución contra Cristina Kirchner, y dejó una advertencia directa al peronismo: “Cualquiera que quiera representar a nuestro frente político tiene que garantizar que el primer día de su gobierno va a firmar el indulto y mandar a juicio político a la Corte Suprema.”

“Ninguno de los nuestros puede liderar si no reconoce el hecho básico de que el régimen político está viciado de ilegitimidad desde la proscripción de Cristina”, concluyó.

Sus palabras, conversadas o no con CFK, forman parte de la estrategia política que comenzara a desplegar el kirchnerismo más afin a CFK.