Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera

Paul Starc

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por motivos personales. El organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari.

“Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes. Asimismo, continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”, señalaron en el escrito difundido por el Ministerio de Justicia.

El comunicado del Ministerio de Justicia

En el mismo comunicado, explicaron que Gaspari es un “profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”. Entre otras tareas, se desempeñó como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

“Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional”, ampliaron en el escrito.

Ernesto Gaspari

En una de sus últimas actividades al frente del organismo, Starc realizó una serie de reuniones en Washington con autoridades de Estados Unidos como parte de la investigación sobre el presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En sí, la intención del encuentro era intercambiar información relevante sobre las sociedades y operaciones financieras que se investigan.

La visita se enfocó en el diálogo con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Este acercamiento institucional aspiró a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También participó de los encuentros el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford.

Además, fue uno de los querellantes en el inicio del juicio de los cuadernos de las coimas que investigan las presuntas maniobras de corrupción de empresarios y ex funcionarios, que incluye a la expresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido, respecto a la posibilidad de recuperar el dinero de las coimas, Starc fue contundente: “No podría decirle la posibilidad de recuperar el dinero de las coimas; no soy un adivino. Cuando asumo en el cargo, me encuentro con que se habían ido los abogados de la UIF, tuvieron mejores perspectivas en otro lado. Me encontré con una causa asignada, en gran parte, a juicio oral. Había que ponerse al día, leerla, ponerse en sintonía con los fiscales Fabiana León y Carlos Stornelli, había que sumar e ir para adelante”.

Starc llegó a la UIF tras la renuncia de Ignacio Yacobucci en abril del año pasado y su designación fue oficializada en el Decreto 256/2025. Durante su carrera, el ahora ex titular del organismo tiene un extenso historial en la investigación de delitos complejos y en la implementación de políticas de seguridad. Su perfil técnico y estratégico se complementa con su participación en seminarios y programas internacionales sobre lavado de dinero y corrupción económica, además de una destacada trayectoria en la administración pública.

Fue designado fiscal federal titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional del partido bonaerense de Tres de Febrero en junio de 2006, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2007. Durante su gestión, lideró investigaciones centradas en delitos complejos. Más tarde, entre diciembre de 2007 y febrero de 2010, asumió el cargo de subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de febrero de 2010, Starc retomó su posición como fiscal federal titular de Tres de Febrero, consolidando su perfil profesional en la gestión de investigaciones complejas.