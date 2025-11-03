Guardar
El fiscal federal Paul Starc
El fiscal federal Paul Starc

El fiscal federal Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera desde abril de este año, llevará adelante la querella en el juicio de los cuadernos de las coimas, que comenzará este jueves 6 de noviembre. Será un proceso largo. Habrá 75 imputados, 626 testigos. Durará “tres, o cuatro años, si tenemos suerte”, continúa Starc.

Pero el juicio a los cuadernos no solo se trata de tiempo, sino del poder que se juzga, o la dinámica que implica: el caso de los cuadernos reveló, tal vez como nunca antes en la historia, el juego sucio entre la corrupción política y la corrupción empresarial. Para Starc, se trata de una simbiosis. Un veterano del Ministerio Público con 30 años como fiscal, que cumplió su función en territorios calientes del negocio narco como San Martín, el fiscal asevera: “Ambos se necesitan entre sí”.

Por un lado, en el largo Zoom del proceso que llevará adelante el Tribunal Oral Federal N° 7 con la acusación de la fiscal Fabiana León, se sentarán frente a sus computadoras Cristina Fernández de Kirchner, su ex superministro Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, separado del núcleo duro del kirchnerismo hace años, en un rol decididamente menor.

También serán juzgados, entre tantos otros, José López, el hombre de los bolsos en el convento, ex secretario de Obras Públicas, preso en el penal de Ezeiza, el financista Ernesto Clarens, ambos arrepentidos, que reconocieron su parte en la organización de la estructura alimentada con sobres y bolsos.

Del otro lado, se sentará el establishment mismo.

El fiscal Starc se opuso
El fiscal Starc se opuso a que los acusados del caso paguen para lograr sus sobreseimientos

Hay nombres como Enrique Menotti Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Armando Loson, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, algunos de los mayores empresarios de la Argentina contemporánea. Ciertamente se beneficiaron con ese juego: haber aportado coimas de hasta un millón de dólares o más les permitió acceder al área VIP de la obra pública.

Muchos de ellos declararon como arrepentidos en el caso. Muchos de ellos -47 imputados en total- ofrecieron sumas multimillonarias para cerrar las causas en su contra, de cara a la posibilidad que les ofrece el artículo 59 del Código Penal. El fiscal federal se opuso de manera encendida a la chance del beneficio, tal como la fiscal Fabiana León.

“Quiero dejar en claro lo siguiente: el dinero va a volver a las arcas del Estado. No será ahora, ya, pero lo será cuando se condene y se decomisen todos los bienes que ya se encuentran cautelados”, afirmó: “No se trata de una cosa o la otra, se trata de las dos. Condena y decomiso, recuperando así los fondos provenientes de actos ilícitos, como así lo prevé nuestro Código Penal".

La Unidad de Información Financiera tuvo logros significativos en este sentido. En 2024, tras un planteo de los abogados de la UIF, la Cámara Federal ordenó el decomiso de cuatro lotes de playa en el paraíso fiscal caribeño de Turks & Caicos, comprados por la estructura encabezada por el fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, acusada de lavar más de 70 millones de dólares de los sobornos pagados por los empresarios con la compra y posterior venta de 14 departamentos en Miami y New York.

Sin embargo, recuperar todo ese dinero de las coimas es casi como perseguir al viento.

Mesa chica: Roggio, Wagner, CFK
Mesa chica: Roggio, Wagner, CFK y De Vido en Casa Rosada

-Recuperar el dinero de las coimas parece un desafío.

-No podría decirle la posibilidad de recuperar el dinero de las coimas; no soy un adivino. Cuando asumo en el cargo, me encuentro con que se habían ido los abogados de la UIF, tuvieron mejores perspectivas en otro lado. Me encontré con una causa asignada, en gran parte, a juicio oral. Había que ponerse al día, leerla, ponerse en sintonía con los fiscales Fabiana León y Carlos Stornelli, había que sumar e ir para adelante. Stornelli y Bonadio hicieron un gran trabajo junto al periodista Diego Cabot.

-La causa reveló, como pocas veces en la historia reciente, la promiscuidad entre la corrupción política y la corrupción empresarial.

-Es que siempre hay uno que da y uno que recibe. Uno pide y el otro acepta. Son necesarios; uno se necesita al otro.

-Muchos de estos empresarios que declararon como arrepentidos en el expediente aseguraron haber pagado estas coimas frente a la presión supuestamente extorsiva de Roberto Baratta. ¿Es creíble esta victimización?

-Somos personas civilizadas. Nos pueden apretar. Pero yo tengo que denunciar el apriete a la Justicia. No es excusa. Uno se tiene que poner a disposición de la Justicia para que un juez y un fiscal hagan la investigación correspondiente.

-Precisamente, estos empresarios lo dicen tras ser hallados por la Justicia federal, luego de ser expuestos por Centeno en sus diarios. En este juicio, usted, como fiscal y querellante, como cabeza de la Unidad de Información Financiera, se enfrenta a estos empresarios que son el establishment mismo.

-A mí me pagan por ser presidente de la UIF y defender al Estado. Mi rol es muy claro. Lo mismo le pasa a Stornelli, la fiscal Fabiana León y Claudio Bonadio; no nos pagan para ser defensores de alguien. Hablaría mal de mí si aflojara por tener el establishment en contra. Nunca estuve a favor de la reparación del daño monetario.

-Sin duda, habrá beneficios para quienes declararon como arrepentidos.

-Habrá que ver cómo lo resuelve el Tribunal Oral. Dirán ellos lo que corresponde, y luego hablará el contralor.

Roberto Baratta tras su arresto
Roberto Baratta tras su arresto en agosto de 2018 (NA)

-¿Existe en el expediente un estimado de cuánto dinero ganaron estos empresarios al pagar estas coimas?

-Sería mentir. No hay un estimado.

-El juicio a los cuadernos de las coimas es el mayor de todos los procesos que tienen a la corrupción kirchnerista como blanco. Quizás, marca el fin de una época. La grieta como dialéctica, tal vez, no puede durar para siempre.

-Tal vez, sería bueno que este caso sea un aprendizaje para todos.

-¿Y cuál es ese aprendizaje?

-Que nadie escapa a la Justicia. Fíjese en las personas procesadas, e incluso condenadas en otras causas. Entre ellas la ex presidenta, el ministro de planificación. Cuando esto comenzó, esta gente estaba en el poder. A ese poder, todavía lo tienen. Los empresarios tienen ese poder también. Esta causa es un mini Lava Jato. Sin dudas, es el juicio oral más grande por corrupción en la historia. Vamos a ver cómo se desarrolla. Es un gran aprendizaje para la sociedad.

Temas Relacionados

Paul StarcCausa de los cuadernosCuadernos de las coimasCorrupciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Concesionarias deberán indemnizar a un cliente por vender un auto con kilometraje adulterado y desperfectos

El comprador enfrentó una sucesión de problemas mecánicos apenas retiró el auto. Las empresas condenadas deberán abonar un resarcimiento económico por ocultar el verdadero estado del vehículo. El tribunal impuso una sanción adicional

Concesionarias deberán indemnizar a un

Confirman condena contra una clínica estética por quemaduras durante una depilación definitiva

Una mujer, de 41 años, había sufrido lesiones de segundo grado. El tribunal ratificó el fallo que ordenaba reparar el daño físico y moral causado por la mala praxis

Confirman condena contra una clínica

Causa Cuadernos: la disputa por el “cuarto juez” que libra Cristina Kirchner a días del juicio

A pedido de la fiscal, apartaron a la jueza suplente que había sido designada. En su lugar salió sorteado uno de los magistrados que condenó a la expresidenta en Vialidad y la defensa logró que se excuse. Por qué importa el juez sustituto

Causa Cuadernos: la disputa por

Los cuadernos de las coimas: el alegato contra la corrupción empresarial del fiscal Paul Starc

El titular de la UIF, querellante en la causa, se opuso a que los empresarios acusados compren su impunidad en el expediente con un fuerte discurso

Los cuadernos de las coimas:

Deberán indemnizar a un cliente por los retrasos y fallas en la remodelación de su cocina

El afectado había denunciado el “calvario” vivido durante la obra, que debía durar tres meses y se extendió por más de un año. La Justicia responsabilizó a las arquitectas y a la empresa fabricante de los muebles

Deberán indemnizar a un cliente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los senadores se resisten a

Los senadores se resisten a la medida de Villarruel que obliga a desactivar la “herencia” de los despachos

El nuevo Gabinete: el Presidente le dio más influencia a Karina Milei, pero sostiene el “triángulo de hierro” con Santiago Caputo

Javier Milei dio la primera señal de apertura al nombrar a Diego Santilli en Interior y encamina la relación con el PRO

Oficializaron un nuevo aumento para las tarifas de luz: de cuánto será la suba en las boletas este mes

Declararon inimputable al hombre que mató de 34 puñaladas a su madre en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
“Mitate”: el arte japonés que

“Mitate”: el arte japonés que ‘mirar la mirada’ para convertir lo cotidiano en belleza

El Gobierno de Haití declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por los daños causados por el huracán Melissa

¿Cómo un país de luchadoras por la libertad se transformó en uno de aspirantes a amas de casa?

La belleza de la semana: 6 cuadros fundamentales en el Día del Artista Plástico Argentino

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot “para proteger las infraestructuras clave” de Ucrania

TELESHOW
Luck Ra debutó en MasterChef

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

Nicki Nicole, tras su separación de Lamine Yamal, dio un adelanto de su canción con Tan Biónica: “Que se calme este dolor”