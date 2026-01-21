Obra pública en la provincia de Buenos Aires: Katopodis y Otermín recorrieron la ruta 4 en Lomas de Zamora

El plan contempla ampliación de capacidad vehicular, nuevas dársenas para colectivos, luminarias LED y renovación integral de señalización y desagües hidráulicos

La obra pública en la provincia de Buenos Aires mantiene su ritmo en el distrito de Lomas de Zamora. En una jornada calurosa de enero, el intendente Federico Otermín y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrieron el avance de la reconstrucción de la Ruta Provincial N°4, una intervención calificada como “histórica” por los funcionarios, que subrayaron el impacto positivo para los cuatro millones de personas que utilizan esta vía.

Durante la visita, Otermín destacó la magnitud de la intervención y agradeció la inversión realizada por la provincia para la modernización de la ruta. Según sus declaraciones, “vinimos a ver esta obra histórica del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, muy esperada por los vecinos. Sabíamos que esta vía de conectividad por la que circulan a diario 4 millones de personas no estaba en buenas condiciones, por eso como Intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, le quiero agradecer al Gobernador Axel Kicillof y a Kato (Gabriel Katopodis) como brazo ejecutor por esta inversión tan importante para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial”.

El plan de mejoras en la Ruta Provincial N°4 incluye la ampliación de la capacidad vehicular, la construcción de nuevas dársenas para transporte público con el objetivo de ordenar el tránsito, la instalación de luminarias LED, la renovación de los desagües hidráulicos y la actualización integral de la señalización. Estos trabajos buscan transformar el corredor en una vía moderna y segura, adaptada a la demanda diaria de usuarios.

Katopodis, por su parte, aportó detalles sobre el alcance de la obra y el esfuerzo que representa en el contexto actual. “Estamos ampliando, iluminando y repavimentando toda la traza para que éste sea un corredor vial seguro y en condiciones. Queremos que los vecinos, vecinas y comerciantes sepan que hacemos un gran esfuerzo para que puedan tener un futuro mejor”, afirmó el ministro, según la información oficial.

El intendente Federico Otermín y el ministro Gabriel Katopodis supervisaron las obras, reafirmando la inversión provincial para modernizar la infraestructura vial

El avance de la obra en la Ruta 4 se presenta como un caso testigo de la continuidad de la inversión pública provincial, en contraste con el parate generalizado denunciado por el gobernador Axel Kicillof. El mandatario bonaerense pidió el 18 de agosto de 2025 que la Legislatura declare la emergencia de la obra pública nacional en el territorio provincial, en medio de fuertes críticas a la administración del presidente Javier Milei. Kicillof subrayó en conferencia de prensa que la paralización de los proyectos nacionales genera un deterioro en la infraestructura, afecta la seguridad de los caminos y repercute directamente en la vida cotidiana de los bonaerenses.

La obra en la Ruta Provincial N°4, en ese marco, representa una de las iniciativas que el gobierno de Buenos Aires impulsa con recursos propios ante la falta de financiamiento nacional. Otermín remarcó durante la recorrida que “mientras a nivel nacional se paralizó toda la obra pública, en la Provincia se están realizando proyectos fundamentales para cuidar y mejorar la vida de la comunidad”.

El ministro Katopodis también se refirió en días recientes al impacto de la suspensión de obras nacionales, calificando la situación como inédita y subrayando que, bajo la actual administración, la Nación no transfirió la jurisdicción de los proyectos para que la provincia pueda avanzar con ellos por su cuenta.

Entre las tareas detenidas a nivel nacional mencionadas por las autoridades provinciales figuran la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y mejoras en la infraestructura de Bahía Blanca.

En contraste con ese panorama, la reconstrucción y modernización de la Ruta 4 en Lomas de Zamora fue destacada por las autoridades locales y provinciales como un ejemplo de intervención estratégica destinada a mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de millones de personas en la zona sur del conurbano bonaerense.