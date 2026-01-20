Manuel Adorni se reúne con ministros y prepara una medida para que los funcionarios no puedan viajar en primera clase

Javier y Karina Milei celebran junto a Manuel Adorni en uno de los balcones del Congreso de la Nación (Foto: Maximiliano Luna)

Prácticamente todos los funcionarios del Gobierno de Javier Milei ya se encuentran en funciones con perspectivas de reactivar la gestión, que tiene como uno de sus objetivos de corto plazo la concreción de reformas como la laboral y de la Ley de Glaciares en el Congreso.

Mientras tanto, con el presidente Javier Milei de gira en el Foro de Davos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, diseñó una ronda de encuentros mano a mano con ocho de los nueve ministros libertarios. La idea es enfatizar en esta nueva dinámica que el funcionario quiere darle a la coordinación de los ministerios, con un seguimiento mucho mayor que el que hacía su antecesor, Guillermo Francos. “Es una supervisión a full para mantener la gestión”, apuntan desde su entorno.

Antes de partir junto al presidente Milei a Suiza, tres ministros centrales de la administración nacional aprovecharon para reunirse con el jefe de Gabinete.

Primero fue el canciller Pablo Quirno, quien está ganando consideración entre los hermanos libertarios con las tareas que realizó por estos primeros dos meses de gestión, los cuales se caracterizaron por la altísima volatilidad en el plano internacional. Luego Adorni estuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y más tarde con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se retira de Casa Rosada (Foto: Nicolas Stulberg)

Adorni está particularmente interesado en una serie de medidas desreguladoras que está elaborando “el Coloso”. De todas ellas, está siguiendo aquellas que tienen impacto en la Administración Pública Nacional. Por un lado, el jefe de Gabinete enfatiza que para fin del primer trimestre debe haber un recorte del 10% de la dotación estatal. Pero, por el otro, considera que debe seguir habiendo ajustes presupuestarios en diferentes aspectos de la gestión.

Por estos días se va a hacer efectiva una resolución que está terminando de pulir la Jefatura de Gabinete: se apuntará a prohibir los pasajes en primera para funcionarios públicos y limitar viáticos para todos, excepto ministros.

Adorni busca replicar lo que hace la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando viajan a las provincias en las habituales recorridas partidarias de La Libertad Avanza.

En el Gobierno no informaron cuánto podría ser el impacto fiscal de esa nueva exigencia, la cual saldría en los próximos días. Esta apuntaría a ser una cuestión más simbólica que con un impacto concreto en las arcas estatales.

La agenda de Adorni con los ministros continuó este martes. Por la mañana se reunió con la titular del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y más tarde apuntaba a hacer lo mismo con el responsable del Ministerio del Interior, que mantiene una activa agenda vinculada a las reformas estructurales que Milei quiere sancionar en el Congreso.

El “Colo” volvió a encabezar una gira por el interior del país para mantener encuentros con los gobernadores, algunos más cercanos a la Casa Rosada y otros más críticos, en la previa de los debates parlamentarios. El funcionario irá este miércoles a Neuquén para verse con el gobernador Rolando Figueroa, y el jueves estará con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

Aunque mantienen diálogos constantes, es posible que pueda existir un encuentro de seguimiento de las negociaciones para más adelante. En ese asunto está encomendado uno de los funcionarios subalternos de la Jefatura de Gabinete, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien hace de enlace técnico-político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este último ámbito están como principales referentes Martín Menem y Patricia Bullrich, en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente.

Manuel Adorni se reunirá mañana en Casa Rosada con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti.

Todavía no está prevista una agenda con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. A través de un comunicado oficial, dio a conocer que se iba a tomar un receso vacacional desde el lunes 19 de enero hasta el viernes 23 de enero.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encuentra de licencia hasta el 31 de enero. En tanto, quien mantiene las riendas de la cartera es el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que estuvo la semana pasada por Casa Rosada para ajustar con el asesor presidencial Santiago Caputo los últimos asuntos de su gestión. Se acordó que la reforma del Código Penal se pase para el período de Sesiones Ordinarias del Congreso, así como que se envíen idealmente en marzo las ternas de jueces federales y defensores para aliviar la situación de vacancias en la Justicia.