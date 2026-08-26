Morosidad: el 17% debe menos de $100.000 y casi el 40% mantiene deudas inferiores a un salario mínimo

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La morosidad que afecta a 5,8 millones de personas llegó a la reunión de Gabinete de este lunes y a la mesa política. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de “un problema entre privados”, como ratificó ayer el vocero presidencial Adrián Ravier, en línea con el eje discursivo de Javier Milei, el tema se instaló en la agenda pública.

Si bien desde el Ejecutivo insisten en que “no hay una crisis”, el tema fue tomado por la oposición como uno de sus caballitos de batalla para cuestionar la política económica oficial y atacar la gestión libertaria por “la falta de empatía” con las dificultades diarias de los argentinos. De hecho, será uno de los temas cuyo debate buscará forzar hoy en el recinto de la Cámara de Diputados, ya que hay más de veintena de iniciativas presentadas para atender esta problemática. El oficialismo se opone a los proyectos de la oposición en el Congreso para regular tasas y otorgar facilidades por hasta 36 meses.

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Se sumó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien cruzó en declaraciones radiales al Presidente por la crisis de endeudamiento de las familias. “La morosidad se multiplicó por cinco. No es la gente, es Javier Milei y su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos”, argumentó, al tiempo que defendió el rol del Banco Provincia en la refinanciación de deudas.

Kicillof criticó que el Gobierno no asista a las familias morosas

En la mesa chica del poder se destacó que hubo un freno en el aumento de la morosidad en junio, cuando la tasa de morosidad en los préstamos personales y saldos de tarjeta de crédito fue en junio de 12,8%, un 0,1% más baja que en mayo. Es el porcentaje que estaba en alza de manera ininterrumpida desde noviembre del 2024. Sin embargo, los datos del Banco Central muestran que disminuyó en las tarjetas, aunque aumentó en préstamos personales y prendarios.

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No obstante, Milei se opone a implementar una política de asistencia o refinanciamiento a quienes tienen deudas con los bancos y las fintech, porque considera “injusto e inmoral” que “el costo lo paguen los 47 millones de argentinos”.

El propio Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, la billetera digital que lidera como entidad el porcentaje de morosidad sobre el total de deudores que registran atrasos en el pago de sus créditos, respaldó a Milei en medio de la discusión por las deudas familiares

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Un trabajo de Matías Fernández, quien procesó la base de datos de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), refleja el detalle de esta problemática. Bajo el título “Todo sobre la mora”, diseñó una aplicación basada en 7 Gigas de datos recolectados, que difundió en la red X. Fernández compartió parcialmente con Infobae algunas planillas con esos datos, a solicitud de este medio. Es socio fundador de Pública, una consultora de estrategia y comunicación, y anteriormente trabajó en la gestión del macrismo en el Ministerio de Producción de la Nación y en la Fundación Pensar, del PRO.

El informe señala que el grueso de los deudores contrajo créditos relativamente bajos en monto, mientras que un pequeño grupo concentra la mayor parte de la deuda total. También revela perfiles de morosidad muy distintos ya que hay diferencias importantes entre las deudas con bancos, fintechs y prestamistas no bancarios.

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El trabajo de Fernández analiza la tasa de mora sobre el total de deudores en el período que va desde julio de 2024 a junio de este año.

Consideró el total de personas físicas, con al menos una deuda en situación 3, 4 o 5, sobre el total que figura en la Central de deudores del BCRA.

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Según los datos, en julio de hace dos años esa mora era del 13,6%. Y hace dos meses del 27,8%: un aumento de 14,2 puntos porcentuales. La curva muestra que el ascenso comenzó en noviembre de 2024, hasta junio pasado, cuando se frenó esa suba.

En total, a junio de este año, hay 5.859.104 personas en mora que deben a distintas entidades bancarias y no bancarias, por un total de $17,7 billones.

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Según el informe de Fernández sobre los datos del BCRA, el 17% de los morosos debe menos de $100.000 pesos y casi el 40% mantiene deudas inferiores a un salario mínimo, actualmente de $376.600. Por otra parte, el 14,5% de los morosos que más deuda acumula, concentra el 73% del dinero en mora. Esto implica que, aunque los morosos son muchos, la mayor parte del monto adeudado se encuentra en manos de un grupo reducido.

El análisis de la morosidad muestra diferencias según el tipo de entidad financiera acreedora. Los bancos tradicionales, tanto públicos como privados, concentran casi el 65% del dinero en situación de mora, que asciende a $17,7 billones en total. Esto significa que la mayor parte del volumen adeudado pertenece a clientes de entidades bancarias más grandes y establecidas. Los morosos en bancos privados suman 1.587.132 y en bancos públicos, 809.164.

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Por otro lado, la mayor cantidad de personas con deudas impagas se encuentra en las fintechs más conocidas, como Mercado Pago, Naranja X y Ualá. Sin embargo, los montos que estas personas deben son bajos en comparación con los adeudados a bancos. Es decir, aunque muchas personas mantienen deudas en estas plataformas digitales, el impacto financiero es menor.

Mercado Libre lidera el ranking de entidades/plataformas acreedoras ya que reúne casi el 19% de los morosos totales del sistema, pero solo representa el 2,9% del dinero total en mora, ya que los préstamos son bajos.

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La empresa de Galperín tiene hoy la mayor cantidad de personas con deuda en el sistema financiero, superando los 6,5 millones. Sin embargo, los montos adeudados están muy por debajo de otras entidades. Mercado Libre figura entre los clientes de PublicaLab, la consultora de Fernández, según figura en su sitio web.

El segmento de crédito rápido no bancario engloba a 68 empresas que otorgan préstamos a sola firma o con la presentación del DNI como único requisito. Este sector representa el 22% de los morosos y el 7,7% del total de la mora nacional. En promedio, la mora alcanza el 52% en estas entidades, evidenciando políticas de riesgo mucho más laxas.

Quienes recurren a este tipo de crédito suelen pertenecer a estratos sociales con mayores dificultades de acceso al sistema financiero formal, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a la morosidad y la exclusión.

Bancos y otros actores

La deuda en los bancos privados es de $41 billones y hay $8 billones en mora, con 1,59 millones de personas que no están pagando sus deudas.

Por su parte, los bancos estatales como el Banco Nación y el Banco Provincia gestionan el 15% del monto de mora. Ambas entidades lanzaron programas de regularización y refinanciación, con condiciones que varían según el nivel de endeudamiento y la situación laboral del deudor.

Por otra parte, las tarjetas de crédito no bancarias, cadenas de electrodomésticos y supermercados suman el 35% de los morosos y el 14% de la mora total. Tarjeta Naranja encabeza este segmento con un millón de clientes en mora. Las casas de electrodomésticos reportan una tasa de morosidad del 41%, mientras que las tarjetas de supermercados mantienen estrategias de congelamiento de deuda y tasas negativas ante la crisis.

Características de los deudores

La mitad de los morosos le debe a una sola entidad y el 90% a no más de tres. La rotación de deudores muestra que, en los últimos 23 meses, casi 12 millones de personas salieron del sistema financiero, la mayoría en situación regular. El verdadero cambio ha sido la caída en la cantidad de nuevos créditos otorgados por mes.

En cuanto a los créditos, la carga impositiva es un factor distintivo: los impuestos representan hasta el 44% del costo total de un préstamo, según estudios recientes, un nivel inusual frente a otros países. La mayor parte de estos impuestos termina en las arcas provinciales, lo que implica que cualquier solución, según el informe, debe involucrar a los gobiernos locales.