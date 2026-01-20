Política

Ante empresarios, Kicillof desplegó un discurso anti Milei y le mandó un guiño al radicalismo

El gobernador bonaerense llevó a parte de su gabinete a un encuentro en Chascomús, en donde volvió a confrontar con las políticas del gobierno nacional. Hubo representantes de la UCR y Magario lo ungió hacia 2027

Kicillof junto al intendente de
Kicillof junto al intendente de Chascomús, Javier Gastón, y funcionarios provinciales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un encuentro en la ciudad de Chascomús con empresarios y representantes de distintos sectores productivos en el que desplegó su discurso de oposición al gobierno nacional. Políticamente, estuvo acompañado por parte del gabinete, algunos intendentes peronistas de distritos cercanos a Chascomús y jefes comunales de la Unión Cívica Radical; una referencia que el mandatario se encargó de remarcar en distintos pasajes del encuentro.

En Chascomús, ponderó la figura del expresidente Raúl Alfonsín. El ex mandatario es oriundo de esa localidad ubicada en la Quinta sección electoral. Lo hizo al momento de defender las políticas de proteccionismo y desarrollo nacional que intentó llevar adelante el jefe radical.

Hasta allí llegaron los intendentes de Cañuelas, Marisa Fassi; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Las Flores, Alberto Gelené (en uso de licencia) y Sebastián Echarren, interino de Castelli. Sin embargo, la presencia más particular y menos previsible fue la de los intendentes que responden al radicalismo, Alejandro Armendáriz —interino de Saladillo—, Esteban Santoro de General Madariaga y José Castro de Monte. Además del anfitrión, Javier Gastón; que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa, al igual que Ianantuony y Gelené.

Intendnetes de la Quinta y
Intendnetes de la Quinta y Séptima sección del peronismo y del radicalismo participaron del encuentro que encabezó el mandatario bonaerense

Faltan dos años de esto y después hay que revertirlo”, dijo Kicillof ante representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario; en un mensaje con miras al 2027. La vicegobernadora, Verónica Magario, fue más enfática y personalista hacia el rol del mandatario provincial: “Tenemos que construir una alternativa para el 2027, Axel. Vamos a reconstruir la Argentina”, subrayó. También advirtió que “debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”. No hubo referencias explícitas a la discusión interna del peronismo bonaerense que este 15 de marzo debe renovar autoridades y tiene a Magario como una de las posibles figuras para suceder a Máximo Kirchner en la presidencia partidaria. Por estos días hay conversaciones cruzadas para alcanzar una lista de consenso y evitar la interna.

Por su parte, Kicillof también aprovechó la ocasión para volver a confrontar con las políticas de Javier Milei. En el encuentro de este martes explicó por qué no participó del llamado Pacto de Mayo; uno de los argumentos que pone sobre la mesa La Libertad Avanza para explicar por qué no convoca al mandatario bonaerense a las reuniones bilaterales que mantiene con otros gobernadores. “Era un compendio de trivialidades, más elementos ideológicos de la ultraderecha que profesa el presidente de la Nación”, describió sobre aquel acuerdo al que no suscribieron los gobernadores peronistas. “No hay un solo punto que dé más laburo, que mejore el salario y que le dé más capacidad productiva a la provincia de Buenos Aires. Y yo, más allá de mi trayectoria política, ideológica y partidaria, represento una provincia que es una provincia de producción y trabajo. Como el Pacto de Mayo es el pacto de la timba y del colonialismo, no lo firmé y no lo pienso firmar”, agregó. En ese punto fue aplaudido por los presentes.

Por ello, ya en plan hacia la elección del 2027, planteó que la política económica del gobierno nacional “hay que revertirla con política a favor de los sectores productivos, con política a favor de las personas con discapacidad, de la universidad pública, de la cultura, de la cultura nacional. Es eso lo que hay que hacer. Esa es la salida de todo esto. Mientras tanto, venimos acá a escuchar y a tomar nota para ver en qué podemos poner el hombro”.

Kicillof y sus ministros expusieron
Kicillof y sus ministros expusieron ante representantes de distintos sectores productivos

“La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sostuvo el Gobernador y señaló: “Esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses.

El ministro de Producción, Augusto Costa, hizo un repaso de cómo viene la temporada de verano en los distintos puntos turísticos de la provincia. Advirtió que “lo que genera el turismo en materia de ingreso y de trabajo, lamentablemente, se ve muy restringido por responsabilidad de un Gobierno nacional que, con su política económica, les quita poder adquisitivo a los potenciales veraneantes y no tiene líneas de apoyo para el sector”.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; funcionarios y funcionarias provinciales. Además, la diputada nacional Fernanda Miño y el senador provincial Jorge Paredi

