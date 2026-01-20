El PJ bonaerense afina los padrones ante una posible interna por la sucesión de Máximo Kirchner

Mientras el kirchnerismo pide discutir temas como la reforma laboral con la que el Gobierno busca avanzar en el Congreso en las próximas semanas y toma distancia de la posibilidad de ir a una interna en la renovación de autoridades en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en el espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aceleran. Lo cierto es que esta semana seguirán las novedades en la vida interna del peronismo en la provincia de mayor peso electoral del país: se reunirá la junta electoral partidaria y empezará la exhibición de los padrones durante cinco días.

En el último encuentro se acordó que —si hay elecciones— podrán votar quienes cumplan con 180 días de antigüedad como mínimo de afiliaciones y cuya carga al padrón se haya realizado tanto de manera virtual como física hasta el 30 de diciembre del 2025, y que lo que se va a tener como válido para su inclusión es la afiliación física. La resolución puso un filtro al operativo de afiliaciones que apuró el espacio del gobernador. La semana pasada, la vicegobernadora Verónica Magario recepcionó en el Senado bonaerense las afiliaciones físicas de distintos distritos bonaerenses, en lo que fue leído como una avanzada de la titular de la Cámara alta a su intención de conducir el PJ provincial a partir del 15 de marzo.

La junta electoral —que Magario integra— había resuelto el 9 de diciembre que en el nuevo padrón —que sería entregado ante la Justicia Electoral— se incluyan “todas las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025 inclusive, con la antigüedad de 180 días, conforme el artículo 13 inc a) de la Carta Orgánica, para la cual se solicita que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel”. Por eso, en el kirchnerismo, cuando se enteraron de que el MDF estaba recepcionando afiliaciones, encendieron alarmas y rápidamente salieron a recordar quiénes estaban en condiciones de votar. “Si ya se definió qué afiliaciones son válidas, no se entiende mucho lo que quiso hacer la vicegobernadora”, consideró un dirigente cercano a Máximo Kirchner.

La vicegobernadora, Verónica Magario

Políticamente, la línea la bajó la diputada nacional Teresa García. La dirigente, que además es secretaria general del PJ nacional y ocupa un lugar en el consejo del partido en el orden provincial, planteó que desde el cristinismo “no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia”. También remarcó —en declaraciones al sitio Provincia Noticia— que “a los compañeros del MDF los vemos muy apurados”, en la discusión electoral interna.

El kirchnerismo buscará una lista de unidad y un proceso de rasgos similares a lo que fue la conformación de las listas para las elecciones del 7 de septiembre del año pasado. En el MDF hay voces que quieren ir a fondo y disputar una interna. En las últimas horas, un grupo de intendentes que apuesta por la candidatura de Magario aseguró que Kirchner busca proponer al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. En La Cámpora se desligan de esa idea. Otermín, en tanto, podría ser una figura para consensuar. Un escenario que incluya a Magario y al jefe comunal de Lomas de Zamora en la conducción del principal partido de oposición al gobierno nacional en la provincia de mayor volumen no es descabellado.

La diputada nacional, Teresa García escoltada por Mayra Mendoza (izq) y Mariel Fernández (der)

Pero el espacio que responde a Kicillof sigue en su avanzada para hacerse de la conducción del PJ provincial. En la reunión que sucedió la semana pasada en Villa Gesell, el gobernador pidió a los intendentes y dirigentes territoriales que dinamicen la junta de avales. Es que la posibilidad de presentar una candidatura propia —que podría ser la de Magario o la de Alak— requiere de un acompañamiento de avales que la respalden. En los últimos días se empezó a mover con intensidad esta “tarea para la casa”, como la describió Kicillof antes de clausurar el encuentro con los jefes comunales del futurismo en la localidad costera.

La exhibición de padrones en el PJ bonaerense será desde el jueves 22 de enero hasta el martes 27 del mismo mes. Ese día también es el vencimiento de las observaciones y tachas al padrón electoral; mientras que el martes 3 de febrero, vence el plazo para la presentación de avales. El domingo 8 de febrero será el día D. Es el vencimiento del plazo para la presentación de candidatos. Ahí se sabrá si finalmente hay una interna para definir la sucesión de la actual conducción a manos de Máximo Kirchner o se alcanza un consenso; un escenario posible más por urgencia que por necesidad.