Una ciudad de Mendoza pelea por su autonomía y busca reformar la Carta Orgánica: el caso llegó a la Justicia

Omar Felix es el intendente de San Rafael que firmó la ordenanza e impulsa la elección de convencionales constituyentes

La provincia de Mendoza tendrá elecciones el próximo domingo 22 de febrero en seis departamentos que renuevan sus Concejos Deliberantes. Pero lo que aparece como una campaña de bajo perfil tomó relevancia en las últimas semanas por lo que ocurre en San Rafael, donde avanza el proceso para lograr la autonomía municipal en medio de denuncias cruzadas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia local. En paralelo, hay expectativa por el desempeño del peronismo, un espacio que pone en juego algunos de sus bastiones en un contexto de divisiones internas.

El movimiento autonomista en San Rafael responde a reclamos históricos vinculados a las diferencias entre el norte y el sur de la provincia. En el departamento señalan una identidad propia, más cercana a ciudades como Río Cuarto, en Córdoba, por su relación tirante con la capital provincial. “Acá nunca decimos que somos mendocinos. Somos sanrafaelinos”, ejemplificaron ante Infobae. Tensiones similares se replican en otros puntos del país, como la relación entre Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Más allá del componente simbólico, el reclamo por la autonomía aparece asociado a problemas de gestión cotidiana que hoy dependen de autorizaciones provinciales. Desde intervenciones urbanas, como la remoción de un árbol en malas condiciones, hasta obras menores requieren trámites extensos en la capital mendocina. San Rafael tampoco cuenta con policía local, hospital propio ni consejo educativo. Según denuncian dirigentes locales, el trasfondo es la falta de una reforma de la Constitución provincial, que concentra competencias en el Ejecutivo y mantiene a los municipios en una situación de dependencia.

Los hermanos Omar y Emir Félix gobiernan San Rafael hace más de 20 años

En concreto, además de concejales, el domingo 22 de febrero San Rafael elegirá convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una Carta Orgánica municipal. El departamento es gobernado desde hace más de 20 años por los hermanos Omar y Emir Félix, referentes del peronismo. Desde la oposición local sostienen que el intendente impulsó el proceso autonomista para generar una épica entre los vecinos y estimular la participación electoral en una sociedad desencantada con la representación política.

El problema, según describen los opositores, es que la ordenanza que declaró autónoma a San Rafael fue aprobada por el Concejo Deliberante el 24 de septiembre y, un mes después, el actual diputado Emir Félix perdió en su propio territorio ampliamente contra Luis Petri en las elecciones legislativas. “Ahora no les conviene para nada esta elección porque pueden perder y la nueva Carta Orgánica quedaría en manos de la voluntad de los opositores”, alertan. En ese contexto apareció una denuncia de un legislador ante la Corte Suprema para frenar la reforma que levantó sospechas.

Jose Luis Ramon, el legislador que recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza para frenar la autonomía de San Rafael

Se trata de José Luis Ramón, a quien definen como un “extravagante” por su paso por el Congreso con cambios de postura y fuertes cruces políticos. También se lo concoce como el “loco de la frazada” porque en 2015, cuando Cambiemos empezó a alentar la suba de tarifas, convocó a una marcha de frazadas en la legislatura de su provincia. Esta semana presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y pidió suspender la elección prevista para el 22 de febrero en San Rafael por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional.

Algunos sectores apuntan al gobernador Alfredo Cornejo como el impulsor de la estrategia judicial para frenar la reforma. Otros, en cambio, sostienen que es el propio intendente quien busca suspender la elección ante una eventual derrota. Los señalados rechazan esas versiones. La presentación ante la Corte generó suspicacias porque la ordenanza que declaró la autonomía rige desde hace más de tres meses y hasta ahora no recibió objeciones formales.

Alfredo Cornejo sumó al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, referente del PRO

El intendente Félix es, a su vez, presidente del PJ mendocino y deberá encarar la elección en San Rafael, como el resto de los departamentos que eligen concejales, entre ellos, Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo, con un peronismo dividido. La fragmentación del Partido Justicialista se formalizó de manera irreversible tras el quiebre entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo más duro, que finalmente decidió romper la unidad y competir bajo el sello “Frente Patria”.

Cornejo, pese a que no pone en juego el poder en ninguno de los territorios, se presentará nuevamente con la alianza que forgó con La Libertad Avanza pero con la incorporación del PRO que en octubre se había resistido a integrarse, lo que representará una nueva medición del vínculo de gobernador con la Casa Rosada de cara al 2027.