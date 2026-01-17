La Mesa del Diálogo Argentino realizó su primera reunión de 2026 en Punta del Este

Los participantes del primer encuentro del año de La Mesa de Diálogo Argentino

La Mesa del Diálogo Argentino, un espacio plural y multisectorial que tiene como propósito promover el diálogo, la construcción de consensos y la generación de confianza entre referentes de distintos ámbitos de la vida nacional, tuvo su primer encuentro este viernes en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay.

La reunión se desarrolló en la residencia del Dr. Andrés Prieto Fasano, quien impulsa esta iniciativa junto al Padre Guillermo Marco. Bajo una convocatoria que apunta a la diversidad de voces, el encuentro busca reflexionar sobre el presente y el futuro de la Argentina, propiciando un clima de escucha activa y respeto por las diferentes perspectivas.

Inspirada en la cultura del encuentro promovida por el papa Francisco, la Mesa adopta el diálogo interreligioso como orientación metodológica. Este enfoque se presenta no solo como un intercambio entre credos, sino como una herramienta válida para el acercamiento entre distintas visiones, trayectorias y sensibilidades sociales.

El evento contó con la presencia de figuras destacadas del mundo empresarial, judicial, académico, cultural y profesional. Entre los asistentes estuvieron Alejandro Roemmers (escritor, filántropo y empresario argentino), Roberto Fontenla (empresario industrial y presidente de Fontenla), Mariano Borinsky (juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal), Daniel Hadad (fundador y CEO de Infobae), Lidia Fasano (ex jueza), Matías Patanian (vicepresidente de Aeropuertos Argentina), Viviana Zocco (empresaria en tecnología y educación), Jennifer Jones (ingeniera y abogada de Prieto Fasano Abogados), Augusto Marini (presidente de CaleGroup), Carlos Benzanquen (empresario), la doctora Mirta Fasano (Prieto Fasano Abogados), Fabricio Martínez (empresario de medicina laboral) y Christopher Jones (arquitecto y profesor).

Durante la jornada se intercambiaron diagnósticos sobre los principales desafíos institucionales, productivos y sociales que enfrenta el país. Los participantes subrayaron la importancia de fortalecer los vínculos entre sectores y de construir una agenda común basada en el consenso, la responsabilidad y el compromiso cívico.

La iniciativa contempla la realización de reuniones mensuales a lo largo del año, con el objetivo de consolidarse como un ámbito de referencia para quienes participan en la toma de decisiones. Según lo anunciado, el espacio buscará analizar escenarios, compartir diagnósticos y diseñar propuestas de mediano plazo. Para esta nueva etapa, se informó la incorporación del periodista Hernán Reyes Alcaide, quien tendrá a su cargo el acompañamiento y la sistematización de los debates.

El formato propuesto para las reuniones incluye exposiciones breves, diálogos guiados y espacios de intercambio libre, con la meta de generar redes perdurables, construir consensos y fomentar una cultura democrática más fraterna. Durante el lanzamiento, los organizadores remarcaron que conocer al otro es el primer paso para cualquier diálogo auténtico, especialmente en un país marcado por divisiones profundas.

En el transcurso del encuentro, el Dr. Andrés Prieto Fasano expresó: “La Argentina necesita espacios donde podamos escucharnos sin prejuicios, comprender las razones del otro y construir una visión colectiva que vaya más allá de las urgencias. El diálogo no es una utopía: es una herramienta concreta para reconstruir confianza y futuro”.

Con vistas a 2026, la Mesa del Diálogo Argentino prevé ampliar la convocatoria a referentes del ámbito empresarial, judicial, académico, político y social, tanto nacionales como internacionales, con la intención de consolidar un espacio permanente de diálogo que contribuya a una Argentina con mayor previsibilidad, desarrollo y cohesión social.