Polémica por un viaje de diputados de La Libertad Avanza a China

Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza

La diputada libertaria Juliana Santillán realizó un viaje a China durante la primera quincena de enero. Lo hizo junto a un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza y de otros bloques socios del oficialismo en la Cámara de Diputados.

El viaje, que no fue anunciado por las autoridades del bloque ni por la propia diputada oriunda de Mar del Plata, se conoció por la publicación en la red social X de un video en donde se la observa a la legisladora en pleno vuelo conversando con el diputado de origen radical que fue líder del grupo denominado radicales con peluca y que hoy milita en el bloque de LLA, Mariano Campero.

El viaje de varios diputados entre los primeros días de enero hasta el 14 del mismo mes generó polémica por los gastos que representa en medio del debate público sobre el ajuste que lleva adelante la administración de Javier Milei y generó el repudio en redes sociales respecto de quién había costeado el mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó que el viaje se haya realizado con fondos públicos. Santillán hizo lo propio aunque dejó varias dudas porque en un posteo en la red social X dijo que “los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China” y agregó: “No hubo viáticos de la cámara de Diputados”. Sin embargo, en la línea siguiente, la legisladora dijo que “cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos”.

Según explicó Santillán a las horas de haber regresado del viaje, fue “una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China“. Durante el viaje visitaron “varias provincias” y se reunieron con empresas privadas, señalando a COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth.

La comitiva que viajó a China

Pero la controversia también gira en torno no solo a los costos del viaje sino a la representación. En noviembre pasado ya había viajado una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad, pero en este caso fue una representación multipartidaria. La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del GPA, diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), y los diputados Damián Arabia (PRO), Martín Ardohain (PRO), Juan Marino (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Julia Strada (Unión por la Patria), Natalia Sarapura (UCR) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

Sin embargo, a poco más de un mes de diferencia entre ese viaje y este último, la representación de Diputados solo estuvo dada por legisladores del bloque de La Libertad Avanza. La propia Santillán señaló que fue como parte del Grupo Parlamentario de Amistad con China el cual preside. Sin embargo, esa presidencia “cayó” con el cambio de la conformación de la Cámara el pasado 10 de diciembre y, además, solo fueron el GPA está conformado por 44 legisladores con representatividad de todas las fuerzas políticas y al viaje solo fueron libertarios o socios parlamentarios.

Según las imágenes que subió a las redes la libertaria de la visita a la República Popular de China participaron además de Santillán y Campero, el pampeano del PRO Martín Ardohain y su compañero de bloque Emmanuel Bianchetti, los libertario Alvaro Martínez, Guillermo Montenegro y María Cecilia Ibañez. Y hubo una particularidad, en las imágenes se observa la presencia de María Fernanda Araujo; ex diputada de LLA que había asumido en lugar de la vicepresidenta Victoria Villarruel y que no formó parte del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China.

Desde la oposición también surgieron las críticas al viaje. “No hubo ningún tipo de aviso del viaje, lo hicieron todo desde las sombras”, dijo una legisladora que forma parte del Grupo Parlamentario. “Lo grave es que había un compromiso de tratar temas importantes con China en los proyectos que están frenados como Atucha, las represas del sur, los trenes; pero ellos se van de viaje a hacer no sé qué”, agregó la legisladora.