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Keir Starmer recibe el apoyo de sus ministro un día antes de su presentación en el Parlamento británico por el caso Mandelson

La permanencia del primer ministro está cuestionada luego de que se conociera la designación de Peter Mandelson como embajador, pese a advertencias sobre su relación con Jeffrey Epstein y tras no superar controles de seguridad

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El primer ministro británico, Keir Starmer, sale de una reunión virtual multilateral en una conferencia de prensa en el Palacio del Eliseo en París, el viernes 17 de abril de 2026 (Tom Nicholson/Pool foto via AP)
El primer ministro británico, Keir Starmer, sale de una reunión virtual multilateral en una conferencia de prensa en el Palacio del Eliseo en París, el viernes 17 de abril de 2026 (Tom Nicholson/Pool foto via AP)

Ministros de alto rango del Gabinete respaldaron el domingo al primer ministro británico, Keir Starmer, cuyo liderazgo pende de un hilo debido a su decisión de otorgar el puesto diplomático más importante de Gran Bretaña a Peter Mandelson, un político salpicado por escándalos y amigo de Jeffrey Epstein.

Starmer se enfrentará el lunes a los inquietos legisladores en el Parlamento para luchar por su puesto tras la explosiva revelación de que Mandelson fue nombrado embajador en Estados Unidos a pesar de no haber superado los controles de seguridad.

Starmer afirma estar “furioso” porque no le informaron en su momento, en enero de 2025, de que un exhaustivo proceso de investigación recomendaba que no se le otorgara la autorización de seguridad a Mandelson. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que supervisa los nombramientos diplomáticos, lo autorizó de todos modos.

El viceprimer ministro David Lammy afirmó que si Starmer lo hubiera sabido, “jamás lo habría nombrado embajador”.

La secretaria de Tecnología, Liz Kendall, declaró el domingo a Sky News que Starmer “es un hombre íntegro y de ninguna manera habría procedido” con el nombramiento de Mandelson si lo hubiera sabido.

El exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, camina frente a su residencia en Londres, Gran Bretaña, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Chris J Ratcliffe
El exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, camina frente a su residencia en Londres, Gran Bretaña, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Chris J Ratcliffe

El alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Olly Robbins, se vio obligado a dimitir el jueves, aunque sus aliados afirman que simplemente estaba cumpliendo con su deber y que se le está utilizando como chivo expiatorio. Se espera que Robbins presente su versión de los hechos ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes el martes.

Simon McDonald, quien fue alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta 2020, afirmó que Robbins había sido “abandonado a su suerte”. Declaró a la BBC que la información sobre la verificación de antecedentes era sumamente sensible y “nunca se compartiría” con el primer ministro ni con su personal.

Todos los principales partidos de la oposición han pedido la dimisión de Starmer. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, de centroderecha, afirmó que la posición del primer ministro es insostenible. Ed Davey, líder de los Liberaldemócratas, de la oposición, declaró el domingo que el gobierno se encuentra en una crisis perpetua y que no cree que pueda salir de ella a menos que Keir Starmer se retire.

El Partido Laborista de Starmer cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, por lo que el poder para derrocarlo recae en sus propios legisladores, quienes ya están desanimados por los pésimos resultados de las encuestas del partido.

Starmer logró desactivar una posible crisis en febrero, cuando algunos diputados laboristas le pidieron que dimitiera por el nombramiento de Mandelson. Sin embargo, podría enfrentarse a un desafío al liderazgo tras las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, en las que se prevé que el Partido Laborista obtenga malos resultados.

El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta presiones de la oposición y de su propio partido tras el escándalo por el nombramiento de Mandelson. Leon Neal/Pool vía REUTERS/Foto de archivo
El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta presiones de la oposición y de su propio partido tras el escándalo por el nombramiento de Mandelson. Leon Neal/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

Algunos legisladores laboristas creen que sería perjudicial cambiar de líderes en un momento de inestabilidad global, con guerras en Ucrania y Oriente Medio, y a tres años de que deban convocarse elecciones nacionales.

Otros se desesperan ante los repetidos errores del primer ministro desde que llevó al Partido Laborista a una victoria electoral aplastante en julio de 2024. Starmer ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar los maltrechos servicios públicos y aliviar el costo de vida, y se ha visto obligado a dar marcha atrás en sus políticas en repetidas ocasiones.

Según los críticos, el nombramiento de Mandelson pone de manifiesto la falta de criterio del primer ministro. Documentos publicados por el gobierno en marzo, tras ser presionado por el Parlamento, revelaron que Starmer fue advertido por su equipo de que la amistad de Mandelson con Epstein, quien falleció en prisión en 2019, exponía al gobierno a un “riesgo para su reputación”.

Sin embargo, su experiencia como ex jefe de comercio de la Unión Europea y sus contactos entre las élites mundiales se consideraron ventajas a la hora de tratar con la administración del presidente Donald Trump.

Duró menos de nueve meses en el cargo. Starmer despidió a Mandelson en septiembre de 2025 después de que salieran a la luz pruebas de que había mentido sobre el alcance de sus vínculos con Epstein.

La policía británica inició una investigación penal y arrestó a Mandelson el 23 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas.
La policía británica inició una investigación penal y arrestó a Mandelson el 23 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas.

La publicación en enero de millones de páginas de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló aún más información, demostrando que la relación de Mandelson con el financiero continuó incluso después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales contra una menor.

Los correos electrónicos también sugerían que Mandelson había transmitido información gubernamental sensible, y potencialmente influyente en el mercado, a Epstein en 2009, después de la crisis financiera mundial.

La policía británica inició una investigación penal y arrestó a Mandelson el 23 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas.

Ha sido puesto en libertad sin fianza mientras continúa la investigación policial. Mandelson ha negado previamente haber cometido delito alguno y no ha sido acusado. No se le imputan cargos de conducta sexual inapropiada.

(con información de AP)

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