El Gobierno monitorea las protestas en Irán y cree que el régimen “hace décadas que no estaba tan débil”

Las protestas en las calles de Irán despertaron la atención de varios integrantes del gobierno que lidera el presidente Javier Milei y, a raíz de la masividad de las manifestaciones y la reciente restricción en las comunicaciones, hay quienes detectan que el régimen que lidera Alí Jamenei atraviesa un momento de “debilidad” marcada, según expresó una importante fuente a Infobae.

“Estamos siguiendo atentamente los acontecimientos. Hace décadas que el régimen no estaba tan débil”, detectó una voz con acceso al despacho presidencial ante este medio, luego de que se desplegara una ola de protestas que lleva 19 días en las que se computan más de 3.400 muertos.

Si bien advierten elementos de fragilidad en el régimen del ayatollah, producto de la crisis que dio inicio en Teherán, pero que encontró adhesión en el resto del país, hay quienes creen que si el estadio revolucionario no prospera “pierde fuerza” lo que dotaría nuevamente de poder a la teocracia, en una filosofía similar a la que expone el filósofo y militar prusiano Carl von Clausewitz en su obra “De la Guerra”.

La definición tuvo lugar tras la recomendación del canciller Pablo Quirno, quien en las últimas horas reiteró la recomendación de evitar viajar a Irán emitida a principios de mes. Incluso, esta mañana reveló a través de su cuenta de X que dialogó sobre la realidad del país de Medio Oriente con su par de Israel, Gideon Sa’ar.

Asimismo, en Casa Rosada no se privan de remarcar la alineación con Estados Unidos, y consideran factible el cumplimiento de la voluntad expresa del presidente Donald Trump, quien por estas horas se debate si ordena una acción militar de intervención como la que impulsó en Venezuela. “La situación es similar. En Venezuela primero ejercieron presión antes de intervenir, con algo similar a un despliegue intimidatorio a modo advertencia. Si lo hacen, no nos preocupa lo que venga después”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50.

En palabras del mandatario, quien en una entrevista supo definir a Irán como “un enemigo de la Argentina”, un integrante de la mesa chica expuso no solo las diferencias “culturales, ideológicas y monetarias”, sino también apuntó contra la Nación a la que responsabilizan por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. “No conformes, lo designaron como máxima autoridad al acusado de organizarlos. Más enemigos que eso no se me ocurre”, arremetió en referencia al nombramiento del general Ahmad Vahidi como subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país.

En consecuencia, una calificada fuente admitió ante Infobae que sobrevuela la posibilidad de declarar “organización terrorista” a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, sus siglas en inglés) como lo hizo Trump durante su primer mandato. Si bien hasta entonces es solo una idea, los ministerios de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores deberán contraponer las ventajas y consecuencias dado que se trata de una entidad gubernamental. “La IRGC es el principal medio del gobierno iraní para dirigir e implementar su campaña terrorista global”, supo argumentar el republicano. Sus principales socios a escala global piensan similar.

En los últimos días, la Guardia de la Revolución adquirió notoriedad internacional cuando su comandante, Mohammad Pakpour, hiciera público un comunicado a través del cual advirtió que el cuerpo de defensa se mantiene “en el punto máximo de preparación para responder con firmeza al error de juicio del enemigo”, y acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “asesinos de la juventud de Irán”.

El pasado martes, la administración libertaria anunció la inclusión de la Hermandad Musulmana, en sus capítulos de Líbano, Egipto y Jordania, a la lista de organizaciones terroristas. Según argumentaron, la determinación responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo en el país.

Pese a la escalada del conflicto, el libertario hasta entonces no se ha expedido directamente al respecto, aunque no se privó de compartir la opinión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien respaldó las protestas y condenó la represión del régimen y el bloque a las comunicaciones. “En las calles hay mujeres que se animan a pelear por derechos básicos y una sociedad entera que pide libertad”, destacó en su cuenta de X. Por su parte, la legisladora cuestionó a la izquierda y cargó contra el kirchnerismo por la firma del memorándum con Irán.